«Спартак» тормозят с первых туров, Иванов из раза в раз ошибается. По правилам это вне игры». Экс-арбитр Хусаинов о голе «Краснодара»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Хусаинов Краснодар Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Джон Кордоба Кади Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Хусаинов считает, что гол «Краснодара» «Спартаку» нельзя было засчитывать.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В составе «Краснодара» на 95-й минуте отличился Кади.

«Гол «Краснодара»? По правилам это вне игры. ВАР может вмешиваться в подобные эпизоды. Это простая ситуация. В этой ситуации все четко. В момент передачи Кордоба находится в офсайде.

Это уровень квалификации. Сергей Иванов, который сегодня работал видеоассистентом, из раза в раз ошибается против «Спартака».

Это все, как говорится, отче наш. Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров. Если поставить Иванова на матч «Спартака», то будет скандал. Другой момент, что не из кого выбирать.

В начале второго тайма Игнатову дали желтую за срыв атаки. Но до этого этот же парень из «Краснодара» толкнул в спину Умярова. Он упал, и пошла атака «Краснодара». Игнатов был вынужден остановить атаку нарушением.

Судья [Алексей Сухой] пропускает фол и дает понять болельщикам, что он немножко симпатизирует «Краснодару» в связи с абсолютным правильным удалением Сперцяна. Он уже начинает вмешиваться в исход игры. А это злоупотребление служебным положением», – заявил экс-арбитр.

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15 комментариев

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Мяснойбой
факт, чистый офсайд
+20
-7
+13
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Игорь Новиков
Представляю, как Хусаинов замечательно судил Спартак, если он так откровенно за него топит)
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Владислав88
Вопрос лайсмену, а не Иванову. По регламенту ВАРа он не имел права отменить здесь гол быков, не имея 100% доказательства оффсайда. Без линии оффсайда не 100%, там только пятка могла быть ближе на пару сантиметров (корпус и голова точно в правильном полодении), но без линии этого чётко не видно.
П.С. По новым правилам, которые введут через 2-3 года это ни разу не будет не оффсайдом)
+3
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Игорь Новиков
Ответ КБ Сергей
А в чём он неправ? На Умярове фол был? Был. Офсайд на Кордобе был? Был. Иванов против Спартака судит уже много лет и это факт. Назначат главным на матч Спартака и скандал будет. Так что, не надо наваливать на Хусаинова. Кстати, он судил Спартак в своё время и статистика его работы не является тайной. Просто погугли, чтобы не выглядеть дураком.
Ошибки бывают во всех матчах. Но говорить такое ("Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров") - бред.
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трахтенберг месть коней
Аминь
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Гегенпрессинг Рангника
Какой бред 🤣
Выиграли и все равно ноют и ноют. «Дает понять болельщикам, немножко симпатизирует Краснодару». Это точно эксперт, а не троляка со спортса?
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Зарема Равильевна
Хусаинов ... О Боже… Рука -глаза…
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GoodChel
никто не ноет,правила должны быть для всех одинаковы,но...
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Далер Гайнеев
Секта опять ноет, выиграли же вроде
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КБ Сергей
Ответ Владислав88
Так тормозят, что 1,5 матча в большинстве играли)))) Гол вообще уже ничего не решал уже))) Пропустить в большинстве ещё и плакать на судейством, и не стыдно?
Владик, учи правила. Не удалить Сперцяна, Сухой мог, но тогда ему пришлось бы отбыть в Пердив, месяцев на несколько. А это заметное понижение з/п. И, кстати, плачешь именно ты, ибо Хусаинов не имеет к Спартаку никакого отношения. Он бывший арбитр и имеет право высказать своё мнение.
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