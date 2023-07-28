«Спартак» тормозят с первых туров, Иванов из раза в раз ошибается. По правилам это вне игры». Экс-арбитр Хусаинов о голе «Краснодара»
Сергей Хусаинов считает, что гол «Краснодара» «Спартаку» нельзя было засчитывать.
Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В составе «Краснодара» на 95-й минуте отличился Кади.
«Гол «Краснодара»? По правилам это вне игры. ВАР может вмешиваться в подобные эпизоды. Это простая ситуация. В этой ситуации все четко. В момент передачи Кордоба находится в офсайде.
Это уровень квалификации. Сергей Иванов, который сегодня работал видеоассистентом, из раза в раз ошибается против «Спартака».
Это все, как говорится, отче наш. Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров. Если поставить Иванова на матч «Спартака», то будет скандал. Другой момент, что не из кого выбирать.
В начале второго тайма Игнатову дали желтую за срыв атаки. Но до этого этот же парень из «Краснодара» толкнул в спину Умярова. Он упал, и пошла атака «Краснодара». Игнатов был вынужден остановить атаку нарушением.
Судья [Алексей Сухой] пропускает фол и дает понять болельщикам, что он немножко симпатизирует «Краснодару» в связи с абсолютным правильным удалением Сперцяна. Он уже начинает вмешиваться в исход игры. А это злоупотребление служебным положением», – заявил экс-арбитр.
П.С. По новым правилам, которые введут через 2-3 года это ни разу не будет не оффсайдом)
Выиграли и все равно ноют и ноют. «Дает понять болельщикам, немножко симпатизирует Краснодару». Это точно эксперт, а не троляка со спортса?