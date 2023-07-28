«Спартак» тормозят с первых туров, Иванов из раза в раз ошибается. По правилам это вне игры». Экс-арбитр Хусаинов о голе «Краснодара»

Сергей Хусаинов считает, что гол «Краснодара» «Спартаку» нельзя было засчитывать.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В составе «Краснодара» на 95-й минуте отличился .

«Гол «Краснодара»? По правилам это вне игры. ВАР может вмешиваться в подобные эпизоды. Это простая ситуация. В этой ситуации все четко. В момент передачи находится в офсайде.

Это уровень квалификации. , который сегодня работал видеоассистентом, из раза в раз ошибается против « ».

Это все, как говорится, отче наш. Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров. Если поставить Иванова на матч «Спартака», то будет скандал. Другой момент, что не из кого выбирать.

В начале второго тайма дали желтую за срыв атаки. Но до этого этот же парень из «Краснодара» толкнул в спину Умярова. Он упал, и пошла атака «Краснодара». Игнатов был вынужден остановить атаку нарушением.

Судья [Алексей Сухой] пропускает фол и дает понять болельщикам, что он немножко симпатизирует «Краснодару» в связи с абсолютным правильным удалением Сперцяна. Он уже начинает вмешиваться в исход игры. А это злоупотребление служебным положением», – заявил экс-арбитр.