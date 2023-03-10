Кукуляк – судья матча «Зенит» – «Динамо», Карасев обслужит игру «Спартака» и «Урала» и другие назначения Фонбет Кубка России
РФС назначил арбитров на предстоящие матчи Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала.
14 марта (вторник)
«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Дмитрий Сафьян.
15 марта (среда)
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Дмитрий Мосякин.
Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап.
14 марта (вторник)
«Акрон» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Константин Шаламберидзе.
15 марта (среда)
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Максим Гаврилин.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Илья Елеференко.
16 марта (четверг)
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин.
После федуна руководство Спартака напоминает какую-то мелкую партию из ГД РФ, которая полностью поддерживает ЕдРо
боитесь Динамиков
знаю боитесь 😅🤣😅🤣
чивоуштам
бгг
Снова заговор друзья
Ведь на матч заремолюбов
Назначают "Карася"
После матча Гриша Иванов будет ныть про судейство😁
Народные аж Карася себе наныли)