Кукуляк – судья матча «Зенит» – «Динамо», Карасев обслужит игру «Спартака» и «Урала» и другие назначения Фонбет Кубка России

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал Сергей Карасев Краснодар Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Павел Шадыханов Пари НН Артем Чистяков Евгений Кукуляк Акрон Футбол

РФС назначил арбитров на предстоящие матчи Фонбет Кубка России. 

Путь РПЛ. 1/2 финала.

14 марта (вторник)

«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Дмитрий Сафьян.

15 марта (среда)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Дмитрий Мосякин.

Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап.

14 марта (вторник)

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Константин Шаламберидзе.

15 марта (среда)

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Максим Гаврилин.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Илья Елеференко.

16 марта (четверг)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Кирилл.С-Пб
Опять заговор...
Да ещё и какой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Кирилл.С-Пб
Опять заговор...
Да ещё и какой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Интересно как с Уралом в этот раз. Сможет прессинг включить. В том матче Спартак сломал. Урал на весь матч не хватило
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Мне вот интересно, почему Спартаку опять на ВАР посадили питерского одноразового сиденкова?

После федуна руководство Спартака напоминает какую-то мелкую партию из ГД РФ, которая полностью поддерживает ЕдРо
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Хоть кого назначай зенит будут тащить за уши
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Надеюсь Карась отпоет Спартак по всем канонам😏
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Вперёд, Спартак!!!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Шаталов
Ответ Счастье жить
Карасев теперь наш - спартаковский! чивоуштам бгг
как тебе назначения Ваши штатных сотрудников Газпрома у которых фамилия на К начинается
боитесь Динамиков
знаю боитесь 😅🤣😅🤣
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
Карасев теперь наш - спартаковский!
чивоуштам
бгг
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Удачи КБ !!! Победы и без травм
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Снова ждём скандал мы в кубке
Снова заговор друзья
Ведь на матч заремолюбов
Назначают "Карася"
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дмитриев
Скриньте.
После матча Гриша Иванов будет ныть про судейство😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Опять заговор...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
В поле - Кукуляк, а на ВАРе - Кукуян.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ rarog
лучшего на проходную пару.
Их всего две )
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бесдомный понь
Кукуляк хоть отдохнёт в отпуске с размахом.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Ответ Pelerin
А чем тебе Карасёв не угодил? )
лучшего на проходную пару.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ rarog
Так,исключая что все против Пищевика-кто чей? Народные аж Карася себе наныли)
А чем тебе Карасёв не угодил? )
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Так,исключая что все против Пищевика-кто чей?
Народные аж Карася себе наныли)
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий