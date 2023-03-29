Сухой – судья матча «Спартак» – «Ахмат», Чистяков обслужит игру «Зенит» – «Урал» и другие назначения 21-го тура Мир РПЛ
РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура Мир РПЛ.
1 апреля (суббота)
«Динамо» – «Сочи»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Чебан; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Левников.
2 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Роман Сафьян; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.
«Ростов» – «Торпедо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Игорь Синер.
По мнению Хусаинова это свободный удар😁
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ВАР Сухой
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Судья Кукуляк-нет пенальти.
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Судья Кукуляк,ВАР Шадыханов.Нет пенальти.
Только при чем здесь Кукуляк,которого отстранили до конца чемпионата минимум и Сухой,который откровенно судит в пользу КБ и назначается на из матчи?
Кстати,
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13
Нет нарушения по мнению Карасёва,отчетливо видящего эпизод.
Хотел бы я посмотреть по...лицо Заремки если бы такую встречу организовал Зенит.
Но админресурс у Зенита в "газпромлиге"не перепутайте.