Сухой – судья матча «Спартак» – «Ахмат», Чистяков обслужит игру «Зенит» – «Урал» и другие назначения 21-го тура Мир РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура Мир РПЛ

1 апреля (суббота)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Чебан; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Левников.

2 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Роман Сафьян; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ростов» – «Торпедо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Игорь Синер.

26 комментариев

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Petr Denisov
Ответ Roman
Спартаковский Иванов возвращается! И что примечательно, в матче Оренбурга. Будет мстить оренбуржцам за то, что в предыдущем туре они надругались над его любимым клубом. Игрокам Крыльев можно будет борцовскими приемами заваливать латиносов Орена, перебивать по пять раз пенальти, а также безнаказанно фолить в своей штрафной
Газовику-Оренбурну остаётся только время матча на 8 утра назначить, иначе никак.
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Zenith forever
Держу пари, что Сухой будет подсуживать Спартаку.
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Лимонников
https://sport24.ru/news/football/2021-12-14-sudeyskiye-skandaly-oshibki-v-rpl-20212022-resheniya-esk-rfs-sudi-rpl-sergey-karasev-vasiliy-kazarets-pavel-kukuyan
https://m.vk.com/wall-12571176_8702943
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Виталик Украинский
Всех любителей чая расставили, Москалев в стратегическом резерве.
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я гриша
Ответ Stas Politik
«Игрок Зенита судит матч своей же команды! Как же достал этот газпромовский беспредел» - вот такие крики где-то слышны в районе Тушино из розовых домов.
Из бело голубых гомиков, пардонте домиков
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Hong Kil
После встречи зарэмских с судьями, им всем передали инструкцию, как должны судить Спартак.
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Сергей Лимонников
Ответ Дмитрий9779
😁😁😁Ну больше-то вспомнить нечего: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b3f05524f0b79c76c0447650b5133baf_l-6951086-images-thumbs&n=33&w=1920&h=1080&q=60 ВАР Сухой https://sun9-23.userapi.com/impg/4l88jz7nS4c8nCuuS0rOhPIuQD3NMGR0f2S23g/S15722gEpd8.jpg?size=1280x819&quality=96&sign=16ef2f8ced51b368d229c320a6656e54&c_uniq_tag=dXvJZwAxhcFI7g0zm9hh1CixccMg2Kg8WFbGZmfVKXA&type=album Судья Кукуляк-нет пенальти. https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a8b4e763eb2ce50cd49490b5ecb7ebc8-5666463-images-thumbs&n=13 Судья Кукуляк,ВАР Шадыханов.Нет пенальти. Только при чем здесь Кукуляк,которого отстранили до конца чемпионата минимум и Сухой,который откровенно судит в пользу КБ и назначается на из матчи? Кстати, https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13 Нет нарушения по мнению Карасёва,отчетливо видящего эпизод.
https://sport24.ru/news/football/2021-12-14-sudeyskiye-skandaly-oshibki-v-rpl-20212022-resheniya-esk-rfs-sudi-rpl-sergey-karasev-vasiliy-kazarets-pavel-kukuyan
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Лёха Жданчик
Не удивлюсь если Зенит - Урал обслужит Чистяков тот который защитник Зенита))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Алексей Амелин профессионал "высокой пробы". Вот.
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Verhovn
Никогда не понимал зачем объявляют судей на матчи.. Одного и того же подряд точно поставят, тогда какой смысл это обсуждать? Ах да, надо же заговор против Спартака поискать)) Им только дай повод 😄
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Дмитрий9779
Ответ В Питере Пять
Москалёв уже не один раз отстранялся после Спартака. Вспомнить хотя бы, как его на Зенит-Спартак поставили, отстранили за ошибки в пользу Спартака и вернули аккурат к ответной игре Спартак-Зенит, где он снова ошибался в пользу Спартака. Это ещё когда Дриусси бил головой по шипам на бутсах Фернандо в 5 метрах от Москалёва.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5bf95974d909b4b313a07c71a85e4e7e_l-5175033-images-thumbs&n=13
По мнению Хусаинова это свободный удар😁
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Лимонников
https://www.sports.ru/football/1114984144-esk-kukulyak-oshibochno-ne-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-i-ne-udal.html?sl=1
😁😁😁Ну больше-то вспомнить нечего:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b3f05524f0b79c76c0447650b5133baf_l-6951086-images-thumbs&n=33&w=1920&h=1080&q=60

ВАР Сухой

https://sun9-23.userapi.com/impg/4l88jz7nS4c8nCuuS0rOhPIuQD3NMGR0f2S23g/S15722gEpd8.jpg?size=1280x819&quality=96&sign=16ef2f8ced51b368d229c320a6656e54&c_uniq_tag=dXvJZwAxhcFI7g0zm9hh1CixccMg2Kg8WFbGZmfVKXA&type=album

Судья Кукуляк-нет пенальти.

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a8b4e763eb2ce50cd49490b5ecb7ebc8-5666463-images-thumbs&n=13

Судья Кукуляк,ВАР Шадыханов.Нет пенальти.

Только при чем здесь Кукуляк,которого отстранили до конца чемпионата минимум и Сухой,который откровенно судит в пользу КБ и назначается на из матчи?
Кстати,
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13

Нет нарушения по мнению Карасёва,отчетливо видящего эпизод.
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justburn
Какие вам ещё доказательства ресурса Зенита нужны?! Они уже ставят судить своих игроков!
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Stas Politik
«Игрок Зенита судит матч своей же команды! Как же достал этот газпромовский беспредел» - вот такие крики где-то слышны в районе Тушино из розовых домов.
+16
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Дмитрий9779
Ответ В Питере Пять
Москалёв уже не один раз отстранялся после Спартака. Вспомнить хотя бы, как его на Зенит-Спартак поставили, отстранили за ошибки в пользу Спартака и вернули аккурат к ответной игре Спартак-Зенит, где он снова ошибался в пользу Спартака. Это ещё когда Дриусси бил головой по шипам на бутсах Фернандо в 5 метрах от Москалёва.
Видимой темой закрытой встречи Спартака с судьями было назначение таких вот сухих на их матчи,позорище конечно.
Хотел бы я посмотреть по...лицо Заремки если бы такую встречу организовал Зенит.
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Сергей Лимонников
Ответ Дмитрий9779
https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2020-09-03-arbitry-sukhoy-i-moskalev-otstraneny-na-mesyats-iz-za-grubykh-oshibok-v-matche-rotor---spartak?turbo_uid=AACroSBcHU1WtQkJ7ewnuth1N4AQk81DzLB1m-Gd4GlBtzKe8UKLBX_gpv-k84x2e3Y278GndQOnJXYy8f2WbLDMHkByv9bBUMdHQOaXTSDTnR8yZQBPqek3cikYNJejY9g%2C&turbo_ic=AAAg9PTAv94NMelTuSLdqXAdqrjArxVoA7ew3KhwirMOcULHtk3YkdgnkgQ7FO3i0JJcnnpCZaZGKvaZVrYnxkcu5Vfdl0hgM5gmSPeXOtIvqyaD-ddO_1B0Do0zjOcqXdc%2C&sign=69f67dc1d9793eb7f50936a814ccbe39c654a2256a530b0a6a39ca7369e376bd%3A1680081261&parent-reqid=1680081261369622-2259874157526427422-sas3-0775-509-sas-l7-balancer-8080-BAL-8995&trbsrc=wb Но админресурс у Зенита в "газпромлиге"не перепутайте.
https://www.sports.ru/football/1114984144-esk-kukulyak-oshibochno-ne-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-i-ne-udal.html?sl=1
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Зелёный гопник
Ответ Сергей Лимонников
Чистяков обслужит Чистякова
Куда смеяться ? Живот надрывается…
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pyritanza
Ответ Дмитрий9779
https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2020-09-03-arbitry-sukhoy-i-moskalev-otstraneny-na-mesyats-iz-za-grubykh-oshibok-v-matche-rotor---spartak?turbo_uid=AACroSBcHU1WtQkJ7ewnuth1N4AQk81DzLB1m-Gd4GlBtzKe8UKLBX_gpv-k84x2e3Y278GndQOnJXYy8f2WbLDMHkByv9bBUMdHQOaXTSDTnR8yZQBPqek3cikYNJejY9g%2C&turbo_ic=AAAg9PTAv94NMelTuSLdqXAdqrjArxVoA7ew3KhwirMOcULHtk3YkdgnkgQ7FO3i0JJcnnpCZaZGKvaZVrYnxkcu5Vfdl0hgM5gmSPeXOtIvqyaD-ddO_1B0Do0zjOcqXdc%2C&sign=69f67dc1d9793eb7f50936a814ccbe39c654a2256a530b0a6a39ca7369e376bd%3A1680081261&parent-reqid=1680081261369622-2259874157526427422-sas3-0775-509-sas-l7-balancer-8080-BAL-8995&trbsrc=wb Но админресурс у Зенита в "газпромлиге"не перепутайте.
Даже если сделать из этой новости баннер и регулярно показывать его посетителям спортса, писать про "админресурс Зенита" всё равно не перестанут, сам же понимаешь)
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В Питере Пять
Ответ Дмитрий9779
https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2020-09-03-arbitry-sukhoy-i-moskalev-otstraneny-na-mesyats-iz-za-grubykh-oshibok-v-matche-rotor---spartak?turbo_uid=AACroSBcHU1WtQkJ7ewnuth1N4AQk81DzLB1m-Gd4GlBtzKe8UKLBX_gpv-k84x2e3Y278GndQOnJXYy8f2WbLDMHkByv9bBUMdHQOaXTSDTnR8yZQBPqek3cikYNJejY9g%2C&turbo_ic=AAAg9PTAv94NMelTuSLdqXAdqrjArxVoA7ew3KhwirMOcULHtk3YkdgnkgQ7FO3i0JJcnnpCZaZGKvaZVrYnxkcu5Vfdl0hgM5gmSPeXOtIvqyaD-ddO_1B0Do0zjOcqXdc%2C&sign=69f67dc1d9793eb7f50936a814ccbe39c654a2256a530b0a6a39ca7369e376bd%3A1680081261&parent-reqid=1680081261369622-2259874157526427422-sas3-0775-509-sas-l7-balancer-8080-BAL-8995&trbsrc=wb Но админресурс у Зенита в "газпромлиге"не перепутайте.
Москалёв уже не один раз отстранялся после Спартака. Вспомнить хотя бы, как его на Зенит-Спартак поставили, отстранили за ошибки в пользу Спартака и вернули аккурат к ответной игре Спартак-Зенит, где он снова ошибался в пользу Спартака. Это ещё когда Дриусси бил головой по шипам на бутсах Фернандо в 5 метрах от Москалёва.
+21
-8
+13
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Сергей Лимонников
Чистяков обслужит Чистякова
+3
-4
-1
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Дмитрий9779
https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2020-09-03-arbitry-sukhoy-i-moskalev-otstraneny-na-mesyats-iz-za-grubykh-oshibok-v-matche-rotor---spartak?turbo_uid=AACroSBcHU1WtQkJ7ewnuth1N4AQk81DzLB1m-Gd4GlBtzKe8UKLBX_gpv-k84x2e3Y278GndQOnJXYy8f2WbLDMHkByv9bBUMdHQOaXTSDTnR8yZQBPqek3cikYNJejY9g%2C&turbo_ic=AAAg9PTAv94NMelTuSLdqXAdqrjArxVoA7ew3KhwirMOcULHtk3YkdgnkgQ7FO3i0JJcnnpCZaZGKvaZVrYnxkcu5Vfdl0hgM5gmSPeXOtIvqyaD-ddO_1B0Do0zjOcqXdc%2C&sign=69f67dc1d9793eb7f50936a814ccbe39c654a2256a530b0a6a39ca7369e376bd%3A1680081261&parent-reqid=1680081261369622-2259874157526427422-sas3-0775-509-sas-l7-balancer-8080-BAL-8995&trbsrc=wb

Но админресурс у Зенита в "газпромлиге"не перепутайте.
+14
-12
+2
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Roman
Спартаковский Иванов возвращается! И что примечательно, в матче Оренбурга. Будет мстить оренбуржцам за то, что в предыдущем туре они надругались над его любимым клубом. Игрокам Крыльев можно будет борцовскими приемами заваливать латиносов Орена, перебивать по пять раз пенальти, а также безнаказанно фолить в своей штрафной
+4
-5
-1
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Алексей Антонов
Почему Сэр Иванов до сих пор не пердив судит?
+3
-4
-1
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Алексей Антонов
Ну что тут сказать - ну как же хорош сегодня был Зенииииииит!!!
+4
-6
-2
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Дмитрий9779
Это тот самый Панин,который пил водку с представителями Сочи?
+3
-2
+1
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