«Челси» хочет 8 млн фунтов за Хадсона-Одои, «Фулхэм» предложил 4 млн. Переговоры в продвинутой стадии
Каллум Хадсон-Одои близок к переходу из «Челси» в «Фулхэм».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фулхэм» устно предложил «Челси» 4 миллиона фунтов за полузащитника.
«Челси» рассчитывает получить за Хадсона-Одои около 8 миллионов фунтов.
Отмечается, что переговоры между «Челси» и «Фулхэмом» находятся на продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои уже согласовал условия личного контракта с «Фулхэмом».
Со статистикой 22-летрнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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