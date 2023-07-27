«Челси» хочет 8 млн фунтов за Хадсона-Одои, «Фулхэм» предложил 4 млн. Переговоры в продвинутой стадии

Каллум Хадсон-Одои близок к переходу из «Челси» в «Фулхэм».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фулхэм» устно предложил « » 4 миллиона фунтов за полузащитника.

«Челси» рассчитывает получить за Хадсона-Одои около 8 миллионов фунтов.

Отмечается, что переговоры между «Челси» и « » находятся на продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что уже согласовал условия личного контракта с «Фулхэмом».

Со статистикой 22-летрнего полузащитника можно ознакомиться здесь.