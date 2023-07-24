Хадсон-Одои согласовал контракт с «Фулхэмом» и хочет поскорее покинуть «Челси»
Каллум Хадсон-Одои рассчитывает в ближайшее время перейти в «Фулхэм».
Как утверждает Evening Standard, полузащитник уже согласовал условия контракта с «Фулхэмом».
Он хочет как можно скорее покинуть «Челси», вынужденный тренироваться с молодежной командой на протяжении последних трех недель.
При этом «синие» пытаются выручить за игрока как можно больше и потому также вступили в переговоры с «Лацио». При этом римляне рассчитывают на аренду.
На Хадсона-Одои также претендовали «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас», но он оказался для них слишком дорогим.
Хадсон-Одои может уйти в аренду в «Лацио». «Челси» настаивает на обязательном выкупе
Если бы не та травма ахилла, уверен, получился бы игрок не хуже того же условного дортмундского Санчо.
Предложение Баварии об аренде с правом выкупа за 77 млн это подтверждает! Там с транферами и скаутингом редко ошибаются.