Хадсон-Одои согласовал контракт с «Фулхэмом» и хочет поскорее покинуть «Челси»

Каллум Хадсон-Одои рассчитывает в ближайшее время перейти в «Фулхэм».

Как утверждает Evening Standard, полузащитник уже согласовал условия контракта с « ».

Он хочет как можно скорее покинуть «Челси», вынужденный тренироваться с молодежной командой на протяжении последних трех недель.

При этом «синие» пытаются выручить за игрока как можно больше и потому также вступили в переговоры с «Лацио». При этом римляне рассчитывают на аренду.

На Хадсона-Одои также претендовали « » и « », но он оказался для них слишком дорогим.

Хадсон-Одои может уйти в аренду в «Лацио». «Челси» настаивает на обязательном выкупе