Переговоры «Челси» с «Брайтоном» почти в тупике: за Кайседо требуют 100 млн фунтов или Колуилла с доплатой – «синие» против. У Почеттино большие надежды на Ливая

«Челси» готов продать Конора Галлахера и приобрести Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Guardian, лондонцы готовы выслушать предложения по 23-летнему англичанину. Интерес к хавбеку проявляют « » и « ». Также его хотел бы подписать « », но для этого ему нужно продать одного из полузащитников.

Сам футболист не уверен в своем будущем и в последние месяцы задается вопросом, не стоит ли сменить команду. «Челси» хочет выручить за него не менее 40 млн фунтов.

«Синие» намерены укрепить среднюю линию за счет Мойсеса Кайседо из « ». Переговоры продвигались медленно из-за того, что «чайки» не отступали от своих требований – 100 млн фунтов.

«Брайтон» готов снизить сумму в том случае, если в сделку будет включен Ливай Колуилл, однако лондонцы не собираются отпускать защитника. , главный тренер «Челси», убежден, что этот игрок станет одним из лучших в стране.

Из-за этого переговоры практически зашли в тупик. Хотя «Челси» собирается сделать еще одно предложение по Кайседо, есть сомнения, что в ближайшее время сторонам удастся договориться. «Брайтон» готов тянуть до конца августа в надежде, что Колуилла все же отпустят.