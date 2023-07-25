Переговоры «Челси» с «Брайтоном» почти в тупике: за Кайседо требуют 100 млн фунтов или Колуилла с доплатой – «синие» против. У Почеттино большие надежды на Ливая

Теги Челси Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Брайтон Маурисио Почеттино Конор Галлахер деньги Мойсес Кайседо Ливай Колуилл Футбол

«Челси» готов продать Конора Галлахера и приобрести Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Guardian, лондонцы готовы выслушать предложения по 23-летнему англичанину. Интерес к хавбеку проявляют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Также его хотел бы подписать «Ньюкасл», но для этого ему нужно продать одного из полузащитников.

Сам футболист не уверен в своем будущем и в последние месяцы задается вопросом, не стоит ли сменить команду. «Челси» хочет выручить за него не менее 40 млн фунтов.

«Синие» намерены укрепить среднюю линию за счет Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Переговоры продвигались медленно из-за того, что «чайки» не отступали от своих требований – 100 млн фунтов.

«Брайтон» готов снизить сумму в том случае, если в сделку будет включен Ливай Колуилл, однако лондонцы не собираются отпускать защитника. Маурисио Почеттино, главный тренер «Челси», убежден, что этот игрок станет одним из лучших в стране.

Из-за этого переговоры практически зашли в тупик. Хотя «Челси» собирается сделать еще одно предложение по Кайседо, есть сомнения, что в ближайшее время сторонам удастся договориться. «Брайтон» готов тянуть до конца августа в надежде, что Колуилла все же отпустят.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Да пошлите этот Брайтон не стоит он 100млн , как и Райс, но у Райса хотя бы побольше сезонов на топ уровне , и он давно на виду, ищите лучше опорников во Франции например.
Это я Челси советую как настоящий диванный эксперт.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Не ушёл в прошлом сезоне в Арсенал не уйдет и сейчас,вот вам и "джентельменское соглашение".Кайседо сам себя загнал в эту ловушку подписав новый контракт,руководство Брайтона слишком много хочет за игрока с одним топ сезоном,ещё Колвилла им подавай.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Ждём новость: Аль-Уаттафак предложил за Кайседо 120 млн
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Health
сами виноваты. задали тренд на дорогих опорников,взяв Энцо...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
100 мультов за юниора с одним приличным сезоном...
Футбол идёт куда-то не туда🤯
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
один ноунейм стоит 100, другой - 40, почему они не покупают из других лиг, чтобы оборот у них был 6.5млрд, как сказал Мастерс, между собой гоняют ноунеймов по завышенным в 3-4 раза ценам, вот вам и 6.5млрд оборот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
impaled
на Ливая)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уолтер Собчак
Вспомнился роман Диккенса "Большие надежды". Пару лет назад с огромным удовольствием прочёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
|phantom|
Утомила эта история. До старта сезона меньше трех недель, а Челси так и топчется на месте с Кайседо. Пора бы уже что-то решить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Чайки берега попутали.

С какой стати Кайседо должен в принципе стоить больше Колвилла? Один классный молодой опорник, второй классный молодой защитник, еще и англичанин и воспитанник Челси, что хорошо для ффп. И игрок сборной Англии уже.

А что касается трансфера Кайседо - ну может миллионов 80 он стоит, учитывая что идет в более крупный клуб, тут априори нужно доплачивать в Англии.

В общем Челси нужно принимать быстро решение, так как старт сезона уже скоро. И возможно даже стоит уже переключаться на условного Лавию, если Брайтон не поменяет отношение к делу в ближайшие дни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ливай? Автор, ты из СССР? Это не марка джинсов, которые у фарцовщиков брали это Леви, так произносится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий