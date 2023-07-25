Переговоры «Челси» с «Брайтоном» почти в тупике: за Кайседо требуют 100 млн фунтов или Колуилла с доплатой – «синие» против. У Почеттино большие надежды на Ливая
«Челси» готов продать Конора Галлахера и приобрести Мойсеса Кайседо.
Как сообщает The Guardian, лондонцы готовы выслушать предложения по 23-летнему англичанину. Интерес к хавбеку проявляют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Также его хотел бы подписать «Ньюкасл», но для этого ему нужно продать одного из полузащитников.
Сам футболист не уверен в своем будущем и в последние месяцы задается вопросом, не стоит ли сменить команду. «Челси» хочет выручить за него не менее 40 млн фунтов.
«Синие» намерены укрепить среднюю линию за счет Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Переговоры продвигались медленно из-за того, что «чайки» не отступали от своих требований – 100 млн фунтов.
«Брайтон» готов снизить сумму в том случае, если в сделку будет включен Ливай Колуилл, однако лондонцы не собираются отпускать защитника. Маурисио Почеттино, главный тренер «Челси», убежден, что этот игрок станет одним из лучших в стране.
Из-за этого переговоры практически зашли в тупик. Хотя «Челси» собирается сделать еще одно предложение по Кайседо, есть сомнения, что в ближайшее время сторонам удастся договориться. «Брайтон» готов тянуть до конца августа в надежде, что Колуилла все же отпустят.
Это я Челси советую как настоящий диванный эксперт.
Футбол идёт куда-то не туда🤯
С какой стати Кайседо должен в принципе стоить больше Колвилла? Один классный молодой опорник, второй классный молодой защитник, еще и англичанин и воспитанник Челси, что хорошо для ффп. И игрок сборной Англии уже.
А что касается трансфера Кайседо - ну может миллионов 80 он стоит, учитывая что идет в более крупный клуб, тут априори нужно доплачивать в Англии.
В общем Челси нужно принимать быстро решение, так как старт сезона уже скоро. И возможно даже стоит уже переключаться на условного Лавию, если Брайтон не поменяет отношение к делу в ближайшие дни.