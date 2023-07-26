Мартинес из «Интер Майами» о Месси и Бускетсе: «Я предпочитаю Серджи – он ########, гений»

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Джозеф Мартинес Интер Майами брань контент Футбол

Джозеф Мартинес высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси и Серджи Бускетсом.

– В нашей команде есть такой игрок, как Серджи Бускетс – он великолепен. Я думаю, он гений. Я предпочитаю Бускетса Месси (смеется).

– Почему так?

– Потому что он ######## (великолепный – Sports.ru). Он очень умен, – сказал нападающий «Интер Майами». 

Месси и Бускетс присоединились к американскому клубу этим летом. Они провели по два матча за «Интер». 

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48 комментариев

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Пирс Морган
Зато Месси смог превратить Роберта Тейлора в Роберта Левандовски
+27
-3
+24
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Егор Крид58
Ответ Domian
Альба в субботу присоединится к Интеру, Суарес на подходе, пишут еще про Рамоса. Если все старички соберутся, то раскатают лигу в пол ноги)
Рамос нужнее чем Суарес 100%
оборона Майями проходной двор
+18
-2
+16
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Domian
Ответ David Aprasidze
Наконец-то гнома сравнили с коллегой по амплуа, а не с 🐐
У тебя прям какой то устойчивый комплекс к Лео.
Так обидно из за 18.12.2022?)
Ну что поделать? Се ля ви)))
+19
-5
+14
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Экспертное мнение
Бускетс и Месси на поле выглядят будто мастер-класс показывать вышли, непринужденно и легко играя всё равно сильно бросается в глаза их высочайший класс. Все футбольные качества при них, кроме молодости.
+14
-5
+9
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Никита Самарин
Поддерживаю! Бускетс 🔝, Барсе его будет не хватать.
+5
-1
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Spartakus1984
Ответ Vas Vasss
Роналду в АПЛ - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ подряд Роналду в Ла Лиге - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+4 ЛЧ (лучший игрок всех 4 ) за 9 лет - лучший результат в истории футбола. Роналду в Серии А - Лучший игрок Мира. Чемпион 2 Серии А ( после него середняк Юве 0 за 4 года ) Лучший игрок Серии А, 124Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Серии А. Роналду в сборной - Лучший игрок Мира. Больше всех голов Топам - 14 голов. Лучший бомбардир в истории сборных. Евро за слабую сборную ( Португалия до Роналду 0 трофеев за 120 лет ) Роналду во всем футболе - Король футбола. Бог 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший игрок и бомбардир в истории ЛЧ, сборных и всея футбола. Месси - липовые ЗМ, пиар пиар пиар, ты лЮТСЫй Месси, Лютсый. Только на словах. По фактам - тепличный середняк, который во 2 чемпионате ( еще и в фермерском ) полностью провалился, с 3 ЛЧ в одном клубе-гегемоне и скатившимся (вместо АПЛ и Серии А ) до Бургер и фермер лиги. Вывод : Месси мейнстрим. пиар. Гламур. Фикция. Роналду - Арт-хаус. Искусство. Величие для интеллектуалов. Олимп футбола. По фактам. Король футбола. Больше такого не будет в истории, так как все футболисты проваливаются уже во 2 чемпионате и стабильно играют от силы 5-10 лет.
Если он лучший, зачем ты так всех пытаешься в этом убедить и стараешься?)
+3
0
+3
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Евгений Теличко
Ответ Vas Vasss
Роналду в АПЛ - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ подряд Роналду в Ла Лиге - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+4 ЛЧ (лучший игрок всех 4 ) за 9 лет - лучший результат в истории футбола. Роналду в Серии А - Лучший игрок Мира. Чемпион 2 Серии А ( после него середняк Юве 0 за 4 года ) Лучший игрок Серии А, 124Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Серии А. Роналду в сборной - Лучший игрок Мира. Больше всех голов Топам - 14 голов. Лучший бомбардир в истории сборных. Евро за слабую сборную ( Португалия до Роналду 0 трофеев за 120 лет ) Роналду во всем футболе - Король футбола. Бог 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший игрок и бомбардир в истории ЛЧ, сборных и всея футбола. Месси - липовые ЗМ, пиар пиар пиар, ты лЮТСЫй Месси, Лютсый. Только на словах. По фактам - тепличный середняк, который во 2 чемпионате ( еще и в фермерском ) полностью провалился, с 3 ЛЧ в одном клубе-гегемоне и скатившимся (вместо АПЛ и Серии А ) до Бургер и фермер лиги. Вывод : Месси мейнстрим. пиар. Гламур. Фикция. Роналду - Арт-хаус. Искусство. Величие для интеллектуалов. Олимп футбола. По фактам. Король футбола. Больше такого не будет в истории, так как все футболисты проваливаются уже во 2 чемпионате и стабильно играют от силы 5-10 лет.
Конечно же сила сборной определяется количество трофеев в прошлом. Вспомним никчёмную Испанию, которая совершенно неожиданно пришла к чемпионству в ЮАР
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Domian
Альба в субботу присоединится к Интеру, Суарес на подходе, пишут еще про Рамоса.
Если все старички соберутся, то раскатают лигу в пол ноги)
+8
-5
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Вячеслав Шишкин
Ответ Висита Эльмурзаев
Рамос же у нас славится надёжным защитником..😂
А то типа нет, или это ты так с петросянил.
+2
0
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Vladislav Gryzlov
Ответ Vas Vasss
Роналду в АПЛ - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ подряд Роналду в Ла Лиге - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+4 ЛЧ (лучший игрок всех 4 ) за 9 лет - лучший результат в истории футбола. Роналду в Серии А - Лучший игрок Мира. Чемпион 2 Серии А ( после него середняк Юве 0 за 4 года ) Лучший игрок Серии А, 124Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Серии А. Роналду в сборной - Лучший игрок Мира. Больше всех голов Топам - 14 голов. Лучший бомбардир в истории сборных. Евро за слабую сборную ( Португалия до Роналду 0 трофеев за 120 лет ) Роналду во всем футболе - Король футбола. Бог 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший игрок и бомбардир в истории ЛЧ, сборных и всея футбола. Месси - липовые ЗМ, пиар пиар пиар, ты лЮТСЫй Месси, Лютсый. Только на словах. По фактам - тепличный середняк, который во 2 чемпионате ( еще и в фермерском ) полностью провалился, с 3 ЛЧ в одном клубе-гегемоне и скатившимся (вместо АПЛ и Серии А ) до Бургер и фермер лиги. Вывод : Месси мейнстрим. пиар. Гламур. Фикция. Роналду - Арт-хаус. Искусство. Величие для интеллектуалов. Олимп футбола. По фактам. Король футбола. Больше такого не будет в истории, так как все футболисты проваливаются уже во 2 чемпионате и стабильно играют от силы 5-10 лет.
Слишком толсто.
+4
-2
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Domian
Ответ Пирс Морган
Зато Месси смог превратить Роберта Тейлора в Роберта Левандовски
Лео везде найдет своего Суареса)))
Но скоро видимо настоящий прибудет.
+4
-2
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Vas Vasss
Роналду в АПЛ - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ подряд Роналду в Ла Лиге - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+4 ЛЧ (лучший игрок всех 4 ) за 9 лет - лучший результат в истории футбола. Роналду в Серии А - Лучший игрок Мира. Чемпион 2 Серии А ( после него середняк Юве 0 за 4 года ) Лучший игрок Серии А, 124Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Серии А. Роналду в сборной - Лучший игрок Мира. Больше всех голов Топам - 14 голов. Лучший бомбардир в истории сборных. Евро за слабую сборную ( Португалия до Роналду 0 трофеев за 120 лет ) Роналду во всем футболе - Король футбола. Бог 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший игрок и бомбардир в истории ЛЧ, сборных и всея футбола. Месси - липовые ЗМ, пиар пиар пиар, ты лЮТСЫй Месси, Лютсый. Только на словах. По фактам - тепличный середняк, который во 2 чемпионате ( еще и в фермерском ) полностью провалился, с 3 ЛЧ в одном клубе-гегемоне и скатившимся (вместо АПЛ и Серии А ) до Бургер и фермер лиги. Вывод : Месси мейнстрим. пиар. Гламур. Фикция. Роналду - Арт-хаус. Искусство. Величие для интеллектуалов. Олимп футбола. По фактам. Король футбола. Больше такого не будет в истории, так как все футболисты проваливаются уже во 2 чемпионате и стабильно играют от силы 5-10 лет.
хватит! успокойся
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ironboy
Баскетс невероятный феномен.
В лучшие годы и зоны закрывал, и отбирал, и перехватывал.
Но его пас и виденье поля экстраординарны.

Думаю Марцело достойно бы его заменил. Жаль не перешел.
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Crosby84
Ответ Егор Крид58
Рамос нужнее чем Суарес 100% оборона Майями проходной двор
Там весь чемп проходной двор
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Uragan Boy
Бускетс в лучшие голы был художником на поле.
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Men77
Ответ Vas Vasss
Мы с кланом хоббитсона наяриваем только на малыша.
Так.и знал, что на мужиков наяриваешь. Ты не фан Роналду случайно? а то лгбт обычно за него. Признайся,балуешься под хвостик? 😎
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Caterina
Ответ Зелёный гопник
Бускетс более резкий и рывки убийственные?😁
Бускетс плавный)
Он феноменальный, действительно. На вид неуклюжий, но попробуй мяч отбери. На вид медлительный, но соображает и действует мгновенно.
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server34
Бускетс - хороший игрок. Но игрокам на таких позициях трудно бороться за золотой мяч.
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AnMe
Опа, стеб пошел. Явно закентачились с Лео.
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Павел Сурков
Ответ Domian
Альба в субботу присоединится к Интеру, Суарес на подходе, пишут еще про Рамоса. Если все старички соберутся, то раскатают лигу в пол ноги)
Иньеста ещё на подходе,пол барсы будет млс катать
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Ortego
Ответ Domian
Альба в субботу присоединится к Интеру, Суарес на подходе, пишут еще про Рамоса. Если все старички соберутся, то раскатают лигу в пол ноги)
Как бы не переборщить, в каждую линию по ветерану, терпимо. Команду ветеранов, перебегают.
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Vas Vasss
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ DenMerl1k
18.12.22
47 > 18 ( Плей-офф ЛЧ с 1/4 )
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Mark Safa
Ответ аноним анонимович
я опережаю свои мысли
Могу тебя разочаровать, но тебе это явно не в пользу
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аноним анонимович
Ответ Mark Safa
Могу тебя разочаровать, но тебе это явно не в пользу
;(
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Men77
Ответ Vas Vasss
Роналду в АПЛ - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3АПЛ подряд Роналду в Ла Лиге - Лучший игрок Мира. ЗМ+ЗБ+4 ЛЧ (лучший игрок всех 4 ) за 9 лет - лучший результат в истории футбола. Роналду в Серии А - Лучший игрок Мира. Чемпион 2 Серии А ( после него середняк Юве 0 за 4 года ) Лучший игрок Серии А, 124Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Серии А. Роналду в сборной - Лучший игрок Мира. Больше всех голов Топам - 14 голов. Лучший бомбардир в истории сборных. Евро за слабую сборную ( Португалия до Роналду 0 трофеев за 120 лет ) Роналду во всем футболе - Король футбола. Бог 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший игрок и бомбардир в истории ЛЧ, сборных и всея футбола. Месси - липовые ЗМ, пиар пиар пиар, ты лЮТСЫй Месси, Лютсый. Только на словах. По фактам - тепличный середняк, который во 2 чемпионате ( еще и в фермерском ) полностью провалился, с 3 ЛЧ в одном клубе-гегемоне и скатившимся (вместо АПЛ и Серии А ) до Бургер и фермер лиги. Вывод : Месси мейнстрим. пиар. Гламур. Фикция. Роналду - Арт-хаус. Искусство. Величие для интеллектуалов. Олимп футбола. По фактам. Король футбола. Больше такого не будет в истории, так как все футболисты проваливаются уже во 2 чемпионате и стабильно играют от силы 5-10 лет.
признайся честно, сегодня уже передернул на португальского Киркорова?
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