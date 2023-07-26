Мартинес из «Интер Майами» о Месси и Бускетсе: «Я предпочитаю Серджи – он ########, гений»

Джозеф Мартинес высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси и Серджи Бускетсом.

– В нашей команде есть такой игрок, как – он великолепен. Я думаю, он гений. Я предпочитаю Бускетса Месси (смеется).

– Почему так?

– Потому что он ######## (великолепный – Sports.ru). Он очень умен, – сказал нападающий « ».

Месси и Бускетс присоединились к американскому клубу этим летом. Они провели по два матча за «Интер».