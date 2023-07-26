Мартинес из «Интер Майами» о Месси и Бускетсе: «Я предпочитаю Серджи – он ########, гений»
Джозеф Мартинес высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси и Серджи Бускетсом.
– В нашей команде есть такой игрок, как Серджи Бускетс – он великолепен. Я думаю, он гений. Я предпочитаю Бускетса Месси (смеется).
– Почему так?
– Потому что он ######## (великолепный – Sports.ru). Он очень умен, – сказал нападающий «Интер Майами».
Месси и Бускетс присоединились к американскому клубу этим летом. Они провели по два матча за «Интер».
оборона Майями проходной двор
Так обидно из за 18.12.2022?)
Ну что поделать? Се ля ви)))
Если все старички соберутся, то раскатают лигу в пол ноги)
Но скоро видимо настоящий прибудет.
В лучшие годы и зоны закрывал, и отбирал, и перехватывал.
Но его пас и виденье поля экстраординарны.
Думаю Марцело достойно бы его заменил. Жаль не перешел.
Он феноменальный, действительно. На вид неуклюжий, но попробуй мяч отбери. На вид медлительный, но соображает и действует мгновенно.