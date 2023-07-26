Переход Месси в «Интер Майами» в 25 раз поднял спрос на футболки клуба. Форма Лео распродана
Продажи футболок «Интер Майами» выросли в 25 раз после перехода Лионеля Месси.
По информации Marca, Adidas испытывает сложности с удовлетворением спроса на форму «Интер Майами» после перехода Месси. Однако бренд старается производить футболки в необходимых количествах.
Сообщается, что футболки с номером и фамилией Месси были распроданы быстрее всего – сейчас они доступны лишь по предзаказу в октябре.
Месси дебютировал за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль», забив победный гол на 94-й минуте. В матче против «Атланты» (4:0) аргентинец отметился дублем и голевой передачей.
Месси слишком легко в США: теперь дубль и ассист с «Атлантой». Праздновал в стиле Тора!
Понятно, очередной мультиаккаунтинг Роналду...
Чёт после ЧМ вас стало много, как комары летом:)
А на ЧЕ Кринж кроме одной игры запомнился только финалом, как он рядом с трениром руками махал, как будто на него кто-то смотрел🤣🤦🤡
На тебе статистику что бы сравнил)
Потом вспомни фото с кубком ЧМ в руках и подсчитай его ЗМ и прибавь ещё один, а потом можешь идти за противогазом