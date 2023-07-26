Переход Месси в «Интер Майами» в 25 раз поднял спрос на футболки клуба. Форма Лео распродана

Теги МЛС Лионель Месси бизнес болельщики adidas игровая форма Интер Майами стиль Футбол

Продажи футболок «Интер Майами» выросли в 25 раз после перехода Лионеля Месси.

По информации Marca, Adidas испытывает сложности с удовлетворением спроса на форму «Интер Майами» после перехода Месси. Однако бренд старается производить футболки в необходимых количествах.

Сообщается, что футболки с номером и фамилией Месси были распроданы быстрее всего – сейчас они доступны лишь по предзаказу в октябре.

Месси дебютировал за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль», забив победный гол на 94-й минуте. В матче против «Атланты» (4:0) аргентинец отметился дублем и голевой передачей.

Месси слишком легко в США: теперь дубль и ассист с «Атлантой». Праздновал в стиле Тора!

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28 комментариев

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Ранис Мингазов
Лео топ
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Arman Markosyan 25
Эффект Месси🐐
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Пепси пеналдувич
Король в Америке)
+23
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Отец Абду
Ответ Vas Vasss
Роналду - Чемпион АПЛ+ЛЧ+ЗБ В МЮ - Чемпион Ла Лиги+4ЛЧ+ЗБ В Реале - Чемпион Серии А+ЗБ Серии А+Лучший игрок Серии А Итого : 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший бомбардир и игрок в истории ЛЧ, сборных и всея футбола Месси - Чемпион Ла Лиги+ЛЧ+ЗБ в барсе - Один из худших игроков фермер лиги - неуклюжий переход в бургер лигу Вывод : Роналду Король футбола. Топ 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси тепличное растение, не осилил даже фермер лигу. Никогда больше не сравнивайте Месси с Королем. И 5 пенальти на ЧМ ничего не изменят. За всю историю футбола никогда не было и наверное не будет больше игрока как Роналду по величию, ибо все проваливаются уже во 2 Топ чемпионате, когда Рон покорил 3 сильнейших.
Дата регистрации 24 июля

Понятно, очередной мультиаккаунтинг Роналду...

Чёт после ЧМ вас стало много, как комары летом:)
+23
-3
+20
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Игорь Климов
Ответ Vas Vasss
Роналду - Чемпион АПЛ+ЛЧ+ЗБ В МЮ - Чемпион Ла Лиги+4ЛЧ+ЗБ В Реале - Чемпион Серии А+ЗБ Серии А+Лучший игрок Серии А Итого : 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший бомбардир и игрок в истории ЛЧ, сборных и всея футбола Месси - Чемпион Ла Лиги+ЛЧ+ЗБ в барсе - Один из худших игроков фермер лиги - неуклюжий переход в бургер лигу Вывод : Роналду Король футбола. Топ 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси тепличное растение, не осилил даже фермер лигу. Никогда больше не сравнивайте Месси с Королем. И 5 пенальти на ЧМ ничего не изменят. За всю историю футбола никогда не было и наверное не будет больше игрока как Роналду по величию, ибо все проваливаются уже во 2 Топ чемпионате, когда Рон покорил 3 сильнейших.
Лео Месси - Чемпион Мира и MVP этого турнира, вопрос о лучшем футболисте современности уже закрыт.
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Никита Алексеев
Футболками отобьют зарплату)
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Павел Ефименко
Лучший игрок в Америке
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Tazemyrat Kemalow
Это не удивительно, потому что Лео Месси КОРОЛЬ ФУТБОЛА! 👑⚽🏆🥇🇦🇷18.12.2022. Одевать футболку Короля футбола Лео Месси мечта каждого болельщика, который понимает и любит футбол!
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Игорь Климов
Ответ Павел Ефименко
Лучший игрок в Америке
Лучший игрок в мире - Месси.
+8
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Денис Югай
Ответ Vas Vasss
Роналду - Чемпион АПЛ+ЛЧ+ЗБ В МЮ - Чемпион Ла Лиги+4ЛЧ+ЗБ В Реале - Чемпион Серии А+ЗБ Серии А+Лучший игрок Серии А Итого : 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший бомбардир и игрок в истории ЛЧ, сборных и всея футбола Месси - Чемпион Ла Лиги+ЛЧ+ЗБ в барсе - Один из худших игроков фермер лиги - неуклюжий переход в бургер лигу Вывод : Роналду Король футбола. Топ 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси тепличное растение, не осилил даже фермер лигу. Никогда больше не сравнивайте Месси с Королем. И 5 пенальти на ЧМ ничего не изменят. За всю историю футбола никогда не было и наверное не будет больше игрока как Роналду по величию, ибо все проваливаются уже во 2 Топ чемпионате, когда Рон покорил 3 сильнейших.
покорил топ 3 с чемпионами лиги и при этом разваливает топ клубы
+2
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Vas Vasss
Роналду - Чемпион АПЛ+ЛЧ+ЗБ В МЮ - Чемпион Ла Лиги+4ЛЧ+ЗБ В Реале - Чемпион Серии А+ЗБ Серии А+Лучший игрок Серии А Итого : 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший бомбардир и игрок в истории ЛЧ, сборных и всея футбола Месси - Чемпион Ла Лиги+ЛЧ+ЗБ в барсе - Один из худших игроков фермер лиги - неуклюжий переход в бургер лигу Вывод : Роналду Король футбола. Топ 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси тепличное растение, не осилил даже фермер лигу. Никогда больше не сравнивайте Месси с Королем. И 5 пенальти на ЧМ ничего не изменят. За всю историю футбола никогда не было и наверное не будет больше игрока как Роналду по величию, ибо все проваливаются уже во 2 Топ чемпионате, когда Рон покорил 3 сильнейших.
А что все достижения Месси написать слабо cыкун?) Хотя бы ЧМ напиши)
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Кино Музыка
К концу сезона Месси окупит контракт.
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Vas Vasss
Я же написал - 5 пенок на ЧМ. К тому же я не написал про ЕВРО Роналду за слабую сборную, что намного престижнее пенальтесси ЧМ за топовую Аргентину.
А что ты не пишешь 0+0 гол+пас на всех ЧМ в плейф офф, четыре там или сколько у него было и сравни статистику Месси на всех ЧМ)
А на ЧЕ Кринж кроме одной игры запомнился только финалом, как он рядом с трениром руками махал, как будто на него кто-то смотрел🤣🤦🤡
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noti22
Экс-фанаты ПСЖ закупились футболками кумира
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Abdul Aziz
Ответ Vas Vasss
Роналду - Чемпион АПЛ+ЛЧ+ЗБ В МЮ - Чемпион Ла Лиги+4ЛЧ+ЗБ В Реале - Чемпион Серии А+ЗБ Серии А+Лучший игрок Серии А Итого : 5 ЛЧ в 2 клубах, Лучший бомбардир и игрок в истории ЛЧ, сборных и всея футбола Месси - Чемпион Ла Лиги+ЛЧ+ЗБ в барсе - Один из худших игроков фермер лиги - неуклюжий переход в бургер лигу Вывод : Роналду Король футбола. Топ 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси тепличное растение, не осилил даже фермер лигу. Никогда больше не сравнивайте Месси с Королем. И 5 пенальти на ЧМ ничего не изменят. За всю историю футбола никогда не было и наверное не будет больше игрока как Роналду по величию, ибо все проваливаются уже во 2 Топ чемпионате, когда Рон покорил 3 сильнейших.
жирно
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Vas Vasss
Плей-офф ЧМ, где у Месси 4 гола, их которых 3 с пенки - это конечно круто 4 > 0, но там к тебе сзади пристраивается плей-офф ЛЧ, где разница колоссально отличается, а именно : Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 голов. Вопрос : Что больше.... 4 против 0 или 47 против 18? ответ : Разница в 29 голов в плей-офф ЛЧ > жалких 4 на ЧМ. Вывод : Роналду в 2.5 раза лучше чем распиаренный Месси.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3102770.html
На тебе статистику что бы сравнил)
Потом вспомни фото с кубком ЧМ в руках и подсчитай его ЗМ и прибавь ещё один, а потом можешь идти за противогазом
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Игорь Климов
Ответ Andrew Chepaylo
Ты худшее проявление фанбоя, Месси бог, Месси идол, Месси икона, смотрите какой пас Месси, предголевая Месси, Месси выше чем клуб, Месси то Месси сё🤦🤦🤦
Чьих будешь?
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giallo-verde
Ответ Mega• Battman
насколько жалок этот чемпионат рекламы,? по пешеходу ясно что эта лига самый слабый в мире. там все ради шоу и рекламы. месси там одной левой в одном месте все делает. очень сильный чемпионат. фанатики будут кончать каждый матч от голов месси. не просто так златан вернулся оттуда на нормальный футбол. даже медиалига сильнее этого пиар-лиги
Не слабее Саудовской где играет Роналду и другие звезды
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