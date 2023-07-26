Переход Месси в «Интер Майами» в 25 раз поднял спрос на футболки клуба. Форма Лео распродана

Продажи футболок «Интер Майами» выросли в 25 раз после перехода Лионеля Месси.

По информации Marca, Adidas испытывает сложности с удовлетворением спроса на форму « » после перехода Месси. Однако бренд старается производить футболки в необходимых количествах.

Сообщается, что футболки с номером и фамилией Месси были распроданы быстрее всего – сейчас они доступны лишь по предзаказу в октябре.

Месси дебютировал за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль», забив победный гол на 94-й минуте. В матче против «Атланты» (4:0) аргентинец отметился дублем и голевой передачей.

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