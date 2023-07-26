Месси изобразил Тора, празднуя гол «Атланте». Сын Лео Тиаго – фанат супергероя

Теги МЛС Лионель Месси Тиаго Месси Интер Майами Атланта Юнайтед кино Футбол

Лионель Месси отпраздновал гол в матче с «Атлантой» в стиле Тора.

В матче Кубка лиг 26 июля «Интер Майами» разгромил «Атланту» со счетом 4:0. Аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу.

Один из двух забитых голов Месси отпраздновал в стиле Тора, сделав вид, что призывает к себе молот. Этот гол Лионель посвятил своей семье – Тор является любимым супергероем его старшего сына Тиаго.

Семья Месси присутствовала на матче. Месси отпраздновал гол, повернувшись к ним.

Фото: кадр трансляции

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23 комментария

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LokoKa1ser92
Больше похоже на Дарта Вейдера. Ну вы поняли
+43
0
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Aleksey Yashin
Фото обрезано. Там Золотой мяч за кадром, он к нему тянется)
+16
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
спортс,то это было "hold my bear" а теперь тор. класссно
+12
-2
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Мукунку хороший
Ответ Никому_никабельный
Дзюба заскринил
Вечерком погоняет))
+6
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Никита Алексеев
Притягивает ЗМ
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поколение пепси
клубника в шоке, как так лео дубли делает и ассисты раздаёт
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Никому_никабельный
Дзюба заскринил
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pop
Торин Дубощит
+3
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KTK
Теперь он точно расслабился 👍
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Fatony
Мы без Тора тоже никуда, кто понял, тот понял
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VERBLYUD
Ждем Криса Хемсворта на матчах Интера)
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Влад.Ибрагимов04
Ему на поле можно все... хоть пиноккио изобразить
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Bazilic
Месси скорее на Золтана похож
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Максат Тобыш
Ответ Зелёный гопник
МЛС сильнее ведь Лиги Верблюдов ?😅
В верблюжих скачках вряд ли..
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noti22
Тянется к бутылке пепси
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tolobas
Новость высосана из пальца. Здесь уже все рассказали https://www.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3178152.html
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