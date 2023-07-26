Месси изобразил Тора, празднуя гол «Атланте». Сын Лео Тиаго – фанат супергероя

Лионель Месси отпраздновал гол в матче с «Атлантой» в стиле Тора.

В матче Кубка лиг 26 июля « » разгромил « » со счетом 4:0. Аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу.

Один из двух забитых голов отпраздновал в стиле Тора, сделав вид, что призывает к себе молот. Этот гол Лионель посвятил своей семье – Тор является любимым супергероем его старшего сына .

Семья Месси присутствовала на матче. Месси отпраздновал гол, повернувшись к ним.

Фото: кадр трансляции