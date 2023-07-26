Месси изобразил Тора, празднуя гол «Атланте». Сын Лео Тиаго – фанат супергероя
Лионель Месси отпраздновал гол в матче с «Атлантой» в стиле Тора.
В матче Кубка лиг 26 июля «Интер Майами» разгромил «Атланту» со счетом 4:0. Аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу.
Один из двух забитых голов Месси отпраздновал в стиле Тора, сделав вид, что призывает к себе молот. Этот гол Лионель посвятил своей семье – Тор является любимым супергероем его старшего сына Тиаго.
Семья Месси присутствовала на матче. Месси отпраздновал гол, повернувшись к ним.
Фото: кадр трансляции
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