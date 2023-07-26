Мартино об уходе болельщиков после замены Месси: «Он игрок мирового уровня, некоторые пришли только ради него. Лео может распространить поддержку на остальную команду»

Главный тренер «Интер Майами» высказался об уходе болельщиков после замены Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Атланты» (4:0). Он забил два мяча и отдал результативную передачу, его заменили на 78-й минуте.

«Я думаю, болельщики реагируют в соответствии с тем, что они видят, и с тем, что им передает команда.

Многие приходят посмотреть на . Знаменитости и обычные болельщики. Он выделяется, но он также может распространить эту поддержку болельщиков на остальную команду».

О массовом уходе болельщиков после замены Месси

«Я правда не заметил. Месси – игрок мирового уровня, некоторые болельщики, возможно, пришли сюда только для того, чтобы увидеть его, но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца и аплодировали команде. Но я также могу их понять», – сказал .