Мартино об уходе болельщиков после замены Месси: «Он игрок мирового уровня, некоторые пришли только ради него. Лео может распространить поддержку на остальную команду»

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Херардо Мартино Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Главный тренер «Интер Майами» высказался об уходе болельщиков после замены Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Атланты» (4:0). Он забил два мяча и отдал результативную передачу, его заменили на 78-й минуте. 

«Я думаю, болельщики реагируют в соответствии с тем, что они видят, и с тем, что им передает команда.

Многие приходят посмотреть на Лионеля. Знаменитости и обычные болельщики. Он выделяется, но он также может распространить эту поддержку болельщиков на остальную команду».

О массовом уходе болельщиков после замены Месси

«Я правда не заметил. Месси – игрок мирового уровня, некоторые болельщики, возможно, пришли сюда только для того, чтобы увидеть его, но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца и аплодировали команде. Но я также могу их понять», – сказал Херардо Мартино.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ David Aprasidze
А фанаты ПСЖ ждали до конца, что Месси появится в матчах в Баварией.
Нейтральные болельщики ждали ,когда ПСЖ появится в матчах с Баварией.
Как там ,кстати, Веррати с Мбаппе разрывали во втором матче... настоящие лидеры, да
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ David Aprasidze
А фанаты ПСЖ ждали до конца, что Месси появится в матчах в Баварией.
А где был лучший игрок нового поколения - Мбаппе?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
А фанаты ПСЖ ждали до конца, что Месси появится в матчах в Баварией.
+21
-18
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Короче, нужно купить еще Криштиану и периодически менять одного на другого, чтобы болельщики всегда была на стадионе!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ David Aprasidze
Не Вератти с Мбаппе получают левые ЗМ по почте.
Не каждый 24 летний футболист получает прилично больше 35 летнего обладателя золотого мяча, и не на каждого 24 летнего футболиста молится руководство и болельщики, считая своим лидером , параллельно освистывая заслуженного ветерана.
Почему претензии не к остальным "звездам" Парижа во главе с Мбаппе , а к доказавшему все и всем на свете заслуженному ветерану?

Ps. Не оправдываю игру Лео во втором матче. Его аппатия к происходящему на поле и полная инертность в игре без мяча , тоже бы вызвали у меня недоумение будь я болельщиком Парижа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Надо еще Барселонцев подтягивать, тогда не будут уходить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Леван Мкртчян
Нейтральные болельщики ждали ,когда ПСЖ появится в матчах с Баварией. Как там ,кстати, Веррати с Мбаппе разрывали во втором матче... настоящие лидеры, да
Вератти напривозил так, что это вытянуть было невозможно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ fbd
Короче, нужно купить еще Криштиану и периодически менять одного на другого, чтобы болельщики всегда была на стадионе!
Тогда, во время замены Месси, болельщики Кринжанут...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
Месси вне заявки на матч - пустой стадион, вот такой бум соккера в штатах..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsplayer
Ну а что с таким уровнем лиги они ждали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
/ но он также может распространить эту поддержку болельщиков на остальную команду». /

Это было бы важно сделать. А фанаты Майами некрасиво поступили. Странно, что они этого не понимают и обижают
игроков-американцев. Бекс должен провести разьяснительную работу. Это не шутки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ David Aprasidze
А фанаты ПСЖ ждали до конца, что Месси появится в матчах в Баварией.
ПСЖ своей главной звездой сделали Мбаппе. Месси там был на вторых ролях. Когда Барса вместе с Лео вылетала от Баварии в 2020, такие как ты обвиняли Месси, а не Гризманна, например. Странная логика у вас, конечно. Лео главный игрок команды - виноват он, Лео не главный игрок команды - виноват снова он.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий