ЦСКА хочет Боржеса из «Клермона», но не даст больше 3 млн евро. За левого защитника просят 5 млн
ЦСКА хочет подписать левого защитника «Клермона» Нето Боржеса.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бразилец готов перейти в ЦСКА. Сейчас клуб общается с его агентами.
«Клермон» хочет получить за футболиста 5 миллионов евро. ЦСКА не готов платить более 3 миллионов, учитывая, что контракт Боржеса с французским клубом истекает следующим летом.
Нето перешел в «Клермон» прошлым летом на правах свободного агента. До этого он выступал за португальскую «Тонделу», «Васко да Гама», «Генк» и шведский «Хаммарбю».
В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего защитника можно найти здесь.
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