ЦСКА хочет Боржеса из «Клермона», но не даст больше 3 млн евро. За левого защитника просят 5 млн

ЦСКА хочет подписать левого защитника «Клермона» Нето Боржеса.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бразилец готов перейти в . Сейчас клуб общается с его агентами.

« » хочет получить за футболиста 5 миллионов евро. ЦСКА не готов платить более 3 миллионов, учитывая, что контракт с французским клубом истекает следующим летом.

Нето перешел в «Клермон» прошлым летом на правах свободного агента. До этого он выступал за португальскую «Тонделу», «Васко да Гама», «Генк» и шведский «Хаммарбю».

В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего защитника можно найти здесь.