ЦСКА хочет Боржеса из «Клермона», но не даст больше 3 млн евро. За левого защитника просят 5 млн

Теги ЦСКА премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Клермон Нето Боржес деньги Футбол

ЦСКА хочет подписать левого защитника «Клермона» Нето Боржеса.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бразилец готов перейти в ЦСКА. Сейчас клуб общается с его агентами.

«Клермон» хочет получить за футболиста 5 миллионов евро. ЦСКА не готов платить более 3 миллионов, учитывая, что контракт Боржеса с французским клубом истекает следующим летом.

Нето перешел в «Клермон» прошлым летом на правах свободного агента. До этого он выступал за португальскую «Тонделу», «Васко да Гама», «Генк» и шведский «Хаммарбю».

В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего защитника можно найти здесь.

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23 комментария

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[ADO]
Ответ Зелёный гопник
ЦСКА реально странные, им надо, но платить не хотят…
Неужели не понятно, Бабаев хочет за деньги, полученные за Медину, купить половину Бразилии (с дикими обезьянами впридачу)
+37
0
+37
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Александр Ветров
Ждём тогда в Грозном Бабаева на скамейке запасных.
+15
0
+15
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MonkeyMeister
Ответ Зелёный гопник
ЦСКА реально странные, им надо, но платить не хотят…
Он на ТМ 4 млн стоит. И год контракта. Почему ЦСКА должен платить 5?
+16
-1
+15
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OneLad
Бабаев в последнее время не любит фотографироваться, поэтому новости в основном тематики интереса
+4
0
+4
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Зелёный гопник
ЦСКА реально странные, им надо, но платить не хотят…
+4
-2
+2
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Тимур Таубаев
Надо брать , неплохой защ , смотрел на его игру с ПСЖ и Монако в ласт сезоне
+1
0
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Сергей Искимжи
Ответ [ADO]
Неужели не понятно, Бабаев хочет за деньги, полученные за Медину, купить половину Бразилии (с дикими обезьянами впридачу)
в том и состоит смысл бизнеса)).
+1
0
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Gonzoo
Дожили. Из Клермона...и скорее всего не приедет.
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myacsess
мы хотим Мбапе в атаку и Холанда, но больше 12 за двоих не дадим
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Юрий Тюмин
Тут с Давило что то все подвисло ...а тут еще одного вбрасывают
зависло как и у динамо. То не могли перевести клубам деньги, а теперь даже игроку не могут перевести. Уже давно бы кучерявого на самолет посадили с кейсом, чтобы налом отдал
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ MonkeyMeister
Он на ТМ 4 млн стоит. И год контракта. Почему ЦСКА должен платить 5?
должен платить, потому что он основной игрок Клермона по позиции. Даже учитывая год контракта, сезон за них он точно отыграет, а если продадут, то нужно будет искать замену. Поэтому и такая цена. Понятное дело, что они его могут бесплатно отпустить, но с другой - искать замену сейчас или в течение года к новому сезону, тоже разная позиция.
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nickfad2405@mail.ru
Ответ MonkeyMeister
Он на ТМ 4 млн стоит. И год контракта. Почему ЦСКА должен платить 5?
Пусть не платит и остается без игрока) идеальный вариант)
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sled
Он под Кофрие сидит?
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kopogui
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Slavnov
Свободным агентом,до этого в попе мира играл,вопрос для чего он нужен,молодняк цска не сильно слабее,но в разы перспективнее
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pav11k
По фото лица прямо громила какой-то
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Юрий Тюмин
Тут с Давило что то все подвисло ...а тут еще одного вбрасывают
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Лучший скаут ЦСКА
Торгуетесь, значит? Ладно, 2 млн.
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gukmamop
Он прокачался рядом с самим Кофрие! Конечно надо брать за сколько скажут
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Алексей Васильев
У них свет клином сошёлся на левом защитнике?
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Islam Gasanov
Интересный вариант не дорого и адекватная стоимость. Клермонт хорошо играла в прошлом сезоне
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Гнилой арбуз
надо брать за 4 млн
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