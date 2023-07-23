ЦСКА предложил 7 млн евро за Паулинью, но получил отказ. «Спортинг» хочет около 20 млн

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Паулинью Диаш деньги Футбол

ЦСКА сделал предложение по форварду «Спортинга» Паулинью Диашу, но получил отказ.

Как утверждает A Bola, португалец – одна из главных целей российского клуба.

По данным источника, ЦСКА сделал первое предложение о трансфере нападающего за 7 млн евро, но получил отказ, так как «Спортинг» считает эту сумму слишком низкой, учитывая важную роль Паулинью в раздевалке и на поле. О его продаже задумаются только при предложении на 20 млн евро.

Кроме того, неизвестно, согласится ли на переход сам Паулинью, учитывая, что российские клубы отстранены от еврокубков. Зарплата, которую ему предлагает ЦСКА, не является достаточно привлекательной для игрока.

В данный момент все указывает на то, что Паулинью останется в «Спортинге».

В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex_fanat_cska
Эх, чуть-чуть не дожали
+121
-1
+120
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Карпеначчо
Мбаппе все таки не перейдет в ЦСКА
Армейцы предложили 5 млн, ПСЖ хочет 200
+95
-3
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Покагорячев
Ответ alex_fanat_cska
Эх, чуть-чуть не дожали
К копейках не сошлись буквально
+56
0
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joy Jo
20 лямов за 30 летнего игрока, чисто цена для РПЛ видимо
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hurrep
Ответ леннорыч-абрамович
ЦСКА даже за 100млн. игроков будет предлагать 2 млн. и мешок картошки?
посмотри трансферную стоимость этого 30летнего игрока, а потом уже злорадствуй в комментариях
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
20 лямов только наш газовый мешок может отвалить и перебить!
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Тюмин
Просто уже смешно всю эту бредятину читать сколько можно
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasota19740
У него цена на транмаркете 6,5 мультов … а с наших российских команд хотят 20 … это значит или только для России такой ценник или значит самим очень нужен , но зная что Спортинг живет этим , купи продай , значит именно для России такая неадекватная цена … а как Зенит вступит в схватку так вообще боюсь представить сколько попросят … это ответ всем хейтерам которые кричат отдавайте Сперцян стоимостью 12 на трансмаркете за 8,5 Аяксу …? Себе в убыток ? А может задаром ? С нас на примереСпортинга 3 шкуры снимают - а мы …
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Zenit
Зенит уже ведет переговоры?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домоседов
Как в том анекдоте: Не выпендривайтесь, и покупайте Гайча, Паулинью они захотели
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ фанат Карпеначчо
Мбаппе все таки не перейдет в ЦСКА Армейцы предложили 5 млн, ПСЖ хочет 200
чуть чуть не дожали...
гы гы гы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Ну хорошая новость, что у ЦСКА есть 7 миллионов на нападающего. В южной Америке можно найти звезду, по идее
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ахаха, наш ЦСКА на лайте как всегда))) красавцы)))лучше сделать ставку на молодежь и зарплату в рублях. Поднимать свой клуб и открывать новые таланты. Нужна тотальная дедолларизация и дееврофикация срочно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Roman Boroveev
Ну хорошая новость, что у ЦСКА есть 7 миллионов на нападающего. В южной Америке можно найти звезду, по идее
Вагнер Лав, например.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Титов
Ответ zzzeeerrrooo
и продать за 45
а кого продали прям сильно дороже чем купили из топов?

Тимощук - покупка 20, продажа 14
Халк - покупка 60, продажа 45
Витсель - покупка 40, продажа 21
Данни - покупка 30, продажи нет
Азмун - покупка 10, продажа 4

разве что Паредес - покупка 23, продажа 47 и вот надежда на Мелкома, но системы же нет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ответ nikolaich
А старик-то молодой.
Ахаха, португальцы попутали его с Роналду)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Babusya
Ничего себе ценник за 30-летнего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cskafun
Нихреново хотят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolaich
А старик-то молодой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Аросланов
Трансферное окно 🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
\ЦВБП/
Ответ Злодей Спб
2 по игровым качествам + 5 за паспорт P.S. "Яблоки" за собой уберите. Мало ли кто наступит :)
Такие сделки только ЦСКА провернуть может, купить бесплатно (не за 50 тыс.рублей) и продать за 6-7 млн. Зениту до этого ещё развиваться и развиваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MonkeyMeister
Ахахахахахахахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Денег нет, но вы держитесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ну и что об этом писать, писуны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cookold
А зачем? состав укомплектован же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий