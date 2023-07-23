ЦСКА предложил 7 млн евро за Паулинью, но получил отказ. «Спортинг» хочет около 20 млн
ЦСКА сделал предложение по форварду «Спортинга» Паулинью Диашу, но получил отказ.
Как утверждает A Bola, португалец – одна из главных целей российского клуба.
По данным источника, ЦСКА сделал первое предложение о трансфере нападающего за 7 млн евро, но получил отказ, так как «Спортинг» считает эту сумму слишком низкой, учитывая важную роль Паулинью в раздевалке и на поле. О его продаже задумаются только при предложении на 20 млн евро.
Кроме того, неизвестно, согласится ли на переход сам Паулинью, учитывая, что российские клубы отстранены от еврокубков. Зарплата, которую ему предлагает ЦСКА, не является достаточно привлекательной для игрока.
В данный момент все указывает на то, что Паулинью останется в «Спортинге».
В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
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разве что Паредес - покупка 23, продажа 47 и вот надежда на Мелкома, но системы же нет