ЦСКА требует 50 млн рублей за Яковлева. Форвард хочет в «Химки», возможна аренда с правом выкупа

ЦСКА требует у «Химок» 50 миллионов рублей за Владислава Яковлева.

По информации Metaratings, 21-летний нападающий изъявил желание перейти в «Химки», но подмосковный клуб не готов платить сумму, которую запрашивает . Ожидается, что « » попытаются арендовать с правом выкупа.

С января текущего года Яковлев выступал на правах аренды за « », где провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.