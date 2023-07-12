ЦСКА требует 50 млн рублей за Яковлева. Форвард хочет в «Химки», возможна аренда с правом выкупа
ЦСКА требует у «Химок» 50 миллионов рублей за Владислава Яковлева.
По информации Metaratings, 21-летний нападающий изъявил желание перейти в «Химки», но подмосковный клуб не готов платить сумму, которую запрашивает ЦСКА. Ожидается, что «Химки» попытаются арендовать Яковлева с правом выкупа.
С января текущего года Яковлев выступал на правах аренды за «Пари НН», где провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.
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