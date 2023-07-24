Непомнящий об удалении у «Пари НН»: «Не было срыва голевой атаки: мяч уходил параллельно воротам, в центре находились еще защитники, но дух игры должен соблюдаться»
Валерий Непомнящий оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).
Команды встречались в рамках первого тура Мир РПЛ.
– Юран оказался очень недоволен удалением Александрова.
– Я очень часто не понимаю, как трактуется то или иное нарушение. Здесь не было срыва голевой атаки, мяч уходил параллельно воротам, а не в створ или еще куда-то, и в центральной зоне находились еще защитники.
Но если имелся умысел и защитник не играл в мяч, а явно фолил, тогда можно трактовать как фол последней надежды. Правда, для меня все равно загадка, как арбитры принимают решения. Тем более после осуждения с ВАР.
– Многим непонятно.
– Честно говоря, после первых матчей стартовавшего чемпионата хотел похвалить судейство. В том смысле, что мало свистков, желтых карточек – уровень борьбы повысился, защитникам разрешается более жестко действовать. Но вот встреча «Пари НН» с «Зенитом» – это противовес того, что я видел в начале. И понять реакцию Юрана можно.
– Возможно, если исходить из буквы закона, решение судьи было правильным, но не соответствовало духу игры.
– В этом плане соглашусь с вами. Дух игры должен как-то соблюдаться. Как сложно теперь тому же Юрану к следующему матчу готовить своих игроков – надо, чтобы они на цыпочках ходили? В общем, это всегда проблема для тренеров – позволять футболистам действовать как можно жестче или не позволять…
И, опять-таки, болельщики других клубов начнут досужие разговоры, что «Зенит» использует административный ресурс, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
Бороться надо как раз с тем, что неумехи и костоломы намеренно портят атаку, не пытаясь играть в мяч.
Ну по большому счёту ничего нового, за исключением того, что раньше тянули с командами из верхней части, а теперь страхуются, не дай Бог в начале очки потерять.