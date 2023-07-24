Непомнящий об удалении у «Пари НН»: «Не было срыва голевой атаки: мяч уходил параллельно воротам, в центре находились еще защитники, но дух игры должен соблюдаться»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Валерий Непомнящий Зелимхан Бакаев Пари НН Виктор Александров Футбол

Валерий Непомнящий оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

Команды встречались в рамках первого тура Мир РПЛ.

– Юран оказался очень недоволен удалением Александрова.

– Я очень часто не понимаю, как трактуется то или иное нарушение. Здесь не было срыва голевой атаки, мяч уходил параллельно воротам, а не в створ или еще куда-то, и в центральной зоне находились еще защитники.

Но если имелся умысел и защитник не играл в мяч, а явно фолил, тогда можно трактовать как фол последней надежды. Правда, для меня все равно загадка, как арбитры принимают решения. Тем более после осуждения с ВАР.

– Многим непонятно.

– Честно говоря, после первых матчей стартовавшего чемпионата хотел похвалить судейство. В том смысле, что мало свистков, желтых карточек – уровень борьбы повысился, защитникам разрешается более жестко действовать. Но вот встреча «Пари НН» с «Зенитом» – это противовес того, что я видел в начале. И понять реакцию Юрана можно.

– Возможно, если исходить из буквы закона, решение судьи было правильным, но не соответствовало духу игры.

– В этом плане соглашусь с вами. Дух игры должен как-то соблюдаться. Как сложно теперь тому же Юрану к следующему матчу готовить своих игроков – надо, чтобы они на цыпочках ходили? В общем, это всегда проблема для тренеров – позволять футболистам действовать как можно жестче или не позволять…

И, опять-таки, болельщики других клубов начнут досужие разговоры, что «Зенит» использует административный ресурс, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

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9 комментариев

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Олег Сагайдачный
Всё правильно. Защитник плевал на мяч. Завалить игрока - это было иго целью. Хорошо что без травм.
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Onion
Что-то рано "дух игры" расчехлили, прямо сразу в первом туре.
Бороться надо как раз с тем, что неумехи и костоломы намеренно портят атаку, не пытаясь играть в мяч.
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NIK7478
Да всем всё понятно, разъяснили все уже, бывшие арбитры единодушны - красная показана правильно! А Непомнящему надо еще раз посмотреть повтор, особенно касательно того, куда пробрасывался мяч, и где находились защитники!
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Artie Bukko
Честно говоря, при всём моём негодовании в тот момент, когда дали красную, сейчас я бы сказал, что как раз таки духу игры то это решение скорее соответствовало. Защитник, по сути являясь в тот момент что называется "последним защитником", решил полезть в обводку. Полез, но Бакаев удачно сыграл в отборе. В итоге другому защитнику ничего не оставалось, кроме как откровенно сносить Бакаева, без попыток сыграть в мяч. Почему он это делает, если выход Бакаева был не очень опасный)? Да, это не классический выход один на один – тут острый угол, у защитников есть шанс добежать и постелиться в подкатах. Поэтому вполне могла быть жёлтая, но красная в принципе тоже имеет место, и вопросы Юран должен задавать не судьям, а своему дрибблеру-защитнику, которого подловил Бакаев. А к судьям вопросы будут уже потом, если они в таких же моментах не будут давать красные другим командам.
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Игорь Пичугин
Ответ xm
вроде Фёдоров?
Да перепутал, вообще Иванов, белобрысый клоун.
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Пользователь Huawei
Ответ Игорь Пичугин
Да перепутал, вообще Иванов, белобрысый клоун.
Причём даже он изначально посчитал, что это жёлтая, но на вар, походу, пришла другая команда.
Ну по большому счёту ничего нового, за исключением того, что раньше тянули с командами из верхней части, а теперь страхуются, не дай Бог в начале очки потерять.
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