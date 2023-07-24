Непомнящий об удалении у «Пари НН»: «Не было срыва голевой атаки: мяч уходил параллельно воротам, в центре находились еще защитники, но дух игры должен соблюдаться»

Валерий Непомнящий оценил удаление Виктора Александрова в матче «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

Команды встречались в рамках первого тура Мир .

– Юран оказался очень недоволен удалением .

– Я очень часто не понимаю, как трактуется то или иное нарушение. Здесь не было срыва голевой атаки, мяч уходил параллельно воротам, а не в створ или еще куда-то, и в центральной зоне находились еще защитники.

Но если имелся умысел и защитник не играл в мяч, а явно фолил, тогда можно трактовать как фол последней надежды. Правда, для меня все равно загадка, как арбитры принимают решения. Тем более после осуждения с ВАР.

– Многим непонятно.

– Честно говоря, после первых матчей стартовавшего чемпионата хотел похвалить судейство. В том смысле, что мало свистков, желтых карточек – уровень борьбы повысился, защитникам разрешается более жестко действовать. Но вот встреча « » с « » – это противовес того, что я видел в начале. И понять реакцию Юрана можно.

– Возможно, если исходить из буквы закона, решение судьи было правильным, но не соответствовало духу игры.

– В этом плане соглашусь с вами. Дух игры должен как-то соблюдаться. Как сложно теперь тому же Юрану к следующему матчу готовить своих игроков – надо, чтобы они на цыпочках ходили? В общем, это всегда проблема для тренеров – позволять футболистам действовать как можно жестче или не позволять…

И, опять-таки, болельщики других клубов начнут досужие разговоры, что «Зенит» использует административный ресурс, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».