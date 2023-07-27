«Зенит» предложил 10 млн евро за хавбека «Сан-Паулу» Нестора. Трансфер возможен в случае ухода Вендела или Клаудиньо

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Клаудиньо Вендел Родриго Нестор Футбол

«Зенит» предложил 10 млн евро за хавбека «Сан-Паулу» Родриго Нестора.

Бразильский клуб устраивает эта сумма, но переход 22-летнего игрока возможен лишь в случае ухода из «Зенита» Вендела и/или Клаудиньо, сообщает журналист Александр Виейра.

Вдобавок предложение сине-бело-голубых по Нестору пока не является официальным.

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии полузащитник забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Зелёный гопник
Вот как надо работать!
Учитесь московские партнеры 🤝
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DRAGON0928
Кто знает хорош или нет?
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