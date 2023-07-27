«Зенит» предложил 10 млн евро за хавбека «Сан-Паулу» Нестора. Трансфер возможен в случае ухода Вендела или Клаудиньо

«Зенит» предложил 10 млн евро за хавбека «Сан-Паулу» Родриго Нестора.

Бразильский клуб устраивает эта сумма, но переход 22-летнего игрока возможен лишь в случае ухода из « » и/или , сообщает журналист Александр Виейра.

Вдобавок предложение сине-бело-голубых по пока не является официальным.

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии полузащитник забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.