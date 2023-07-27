Гинер о пиве на стадионах: «Болельщик может прийти, провести два часа. А может напиться водкой в баре. Это лучше?»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Евгений Гинер высказался о продаже пива на стадионах.

Ранее Госдума РФ рекомендовала ускорить снятие соответствующего запрета.

«Забудьте по финансовую часть. Клуб в сезон может получить 10–12 миллионов рублей. При наших бюджетах в 100 миллионов долларов. Вопрос в другом. Митрофанов (генсек РФС — прим. Sports.ru) отметил: косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион.

Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Там это можно, это же не стадион. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше?

Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить», – сказал президент ЦСКА.

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42 комментария

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ПравдоРуб
По мнению наших властей все болельщики конченные алкаши что-ли, которые ради пива причём по 400р побегут на стадион? То что оно будет, это неплохо, но что ради него кто-то пойдёт на стадион полный бред
+53
-1
+52
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Caniball
Ответ ПравдоРуб
По мнению наших властей все болельщики конченные алкаши что-ли, которые ради пива причём по 400р побегут на стадион? То что оно будет, это неплохо, но что ради него кто-то пойдёт на стадион полный бред
100% пить пиво по 400 рублей, которое в магазине стоит 80 рублей - сомнительное удовольствие.
+14
-1
+13
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Не уверен!!
Ответ Aleksandr Danilov
Лучше погибнуть на Донбассе, чем напиться водки, тогда жизнь прожита не зря..
А в чем смысл погибнуть на Донбассе? За что?
+15
-4
+11
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psycho
можно выпить литр водки перед игрой, а на стадионе шлифануть пивом, например
+10
0
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Спартак сила
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Гинер хочет так на Сутормина накопить?
+10
-3
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Денис Давыдов
Ответ ПравдоРуб
По мнению наших властей все болельщики конченные алкаши что-ли, которые ради пива причём по 400р побегут на стадион? То что оно будет, это неплохо, но что ради него кто-то пойдёт на стадион полный бред
Конечно они так и думают. Народ сам постарался тоже, чтобы отнёс думали как о безвольном стаде
+11
-4
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uralets46
Пей пиво на заре, пей пиво за столом, пей пиво натощак, пей пиво просто так..
+5
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Ярик01
Если именно пить, предпочту в баре выпить пару литров хорошего пива за просмотром футбола, чем давиться на стадионе Жигулями в перерыве.
+4
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Сергей Доплер
Времена изменились. Сейчас на улицах стало существенно меньше пьяных, чем было в 90-е. Россияне как-то окультурились в алкоголе. Нет уже беспросветной тоски и злобы девяностых. Мало, кто нажирается, как в последний раз, и ищет конфликты на каждом углу. И это не смотря на перманентный стресс от войны.
Я больше десяти лет вообще не пью, но только рад возвращению пива на стадионы.
+5
-2
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Topson_77
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Aleksandr Danilov
Лучше погибнуть на Донбассе, чем напиться водки, тогда жизнь прожита не зря..
Иди отсюда, позорник
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ПравдоРуб
Ответ Не уверен!!
Так в клубах же покупают? На стадионах думаешь не будут?
В клуб идут тусить, и заодно бухают. Так и же и на футбол идут ради футбола, и заодно бухают. Кто хочет просто бухнуть, купить в магазине за 50р и бухнет дома или на лавочке
+2
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Tiestorzn17
Ответ Aleksandr Danilov
Лучше погибнуть на Донбассе, чем напиться водки, тогда жизнь прожита не зря..
Держи 15 рубликов ботька и иди скорее записывайся на фронт, ты же не балабол?!)
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Millencolin
Ответ avcgloronalduMU
то есть детский алкоголизм уже никого не заботит?)) деньги от пивовар компаний заглушили все?
ну тогда надо в кафе и ресторанах запретить пить пиво, а то там дети могут кушать, увидят как пьют пиво и сопьются вскоре. и полки с алкоголем в магазинах закрыть, а то такой соблазн у всех на виду...
+3
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Алексей Ненахов
Ответ Спартак сила
Гинер хочет так на Сутормина накопить?
Что там корить , 100 литров пива он выходит
+1
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Владимир Стрельцов
Чет пива захотелось... С водкой
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Юрий Петрищев
Очень крутые сравнения.
Это вот прям отличный показатель того, как представляют нашего болельщика!
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Мукунку хороший
Сейчас и в барах нечего делать..Кол-во домашних алкоголиков зашкаливает..«Спасибо Центру за это»))
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holdenkolfielddd
Ответ Не уверен!!
А в чем смысл погибнуть на Донбассе? За что?
за амбиции гаранта конституции
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Таисия Давыдова
Вместо слова "болельщик" с тем же смыслом и отношением можно представить "крестьянин"
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Владислав Бондарчук
Тогда выдавать талоны, не больше 1,5 литра что бы выпивал, а то в проходах будут стоять бухать до конца матча некоторые кадры, скорее всего это будут дети)
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samarskij-kuzmich
Что они там обсуждают и "надо-продумывают"??🤦 На ЧМ2018 все и на каждом углу пили. И всё было нормально, несмотря на огромное скопление народа, в том числе и иностранцев.
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Не уверен!!
Ответ Caniball
100% пить пиво по 400 рублей, которое в магазине стоит 80 рублей - сомнительное удовольствие.
Так в клубах же покупают? На стадионах думаешь не будут?
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Британский шпион
Ответ Kit244098
Словесный понос. Очередная порция. Зы. Конские, а что Гинер по прежнему ваш президент? Клуб же у него отжали? Или я что пропустил?
Отжал вэб из-за стадиона, а потом 77% отдали некой инвестгруппе «Тринфико», Гинер там номинально все еще сидит, но влияния как раньше не имеет. Орешкин, кстати, тоже походу теперь просто болельщик, короче клубом неустановленные лица управляют, ну или конечные бенефициары легендарного оффшорчика «bluecastle ent.»))
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Slavnov
Ответ Caniball
100% пить пиво по 400 рублей, которое в магазине стоит 80 рублей - сомнительное удовольствие.
Ценовая политика,это вопрос клубов и производителя пиво,если выставляют такой ценник и не убирают его потом,значит покупают,пьют и они в плюсе,в ущерб они уж явно работать не будут
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CaSpeR-13
Ответ Caniball
100% пить пиво по 400 рублей, которое в магазине стоит 80 рублей - сомнительное удовольствие.
во всех барах, ресторанах и клубах пьют и ничего
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