Гинер о пиве на стадионах: «Болельщик может прийти, провести два часа. А может напиться водкой в баре. Это лучше?»

Евгений Гинер высказался о продаже пива на стадионах.

Ранее Госдума РФ рекомендовала ускорить снятие соответствующего запрета.

«Забудьте по финансовую часть. Клуб в сезон может получить 10–12 миллионов рублей. При наших бюджетах в 100 миллионов долларов. Вопрос в другом. Митрофанов (генсек РФС — прим. Sports.ru) отметил: косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион.

Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Там это можно, это же не стадион. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше?

Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить», – сказал президент .