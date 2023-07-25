Глава РПЛ о пиве на стадионах: «Оно должно быть. У нас уровень безопасности один из лучших в мире»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на стадионах.

– Пиво на стадионах. В чем главная проблема этот законопроект протолкнуть, чтобы его наконец приняли?

– Нет задачи протолкнуть законопроект. Органы федеральной власти запрашивали позицию , представителей футбольной общественности. Состоялся круглый стол [в Госдуме].

Мы высказали свою позицию, она единодушна – пиво должно быть на стадионах. Дальше мы уже не можем повлиять на скорость рассмотрения законопроекта. Ждем второго чтения в .

– Но сложность в том, что против выступает Минздрав?

– Не буду говорить, кто против, а кто – за. Не хочу высказываться за других. Но есть определенные процедуры, процесс согласования идет. Работают профильные комитеты, которым поручено этим заниматься. Их задача – урегулировать и согласовать все возможные позиции.

– Чем аргументировали свою позицию на круглом столе те, кто был против пива на стадионах?

– На том столе, где я был, большинство комментариев было явно за. Мне показалось, что позиция практически единогласная. Но, видимо, не все выступили, либо были те, кто не хотели публичить свою позицию.

– Когда будет второе слушание этого законопроекта?

– Надеюсь, в осеннюю сессию. Точной даты пока нет.

– До этого момента нужно убедить тех, кто против, что пиво не приведет к аморальным действиям на стадионе и аморальному облику у людей, приходящих на футбол?

– Есть мировой опыт, опыт чемпионата мира [в России], который показал, что пиво не делает посещение футбола дискомфортным. Не было каких-то серьезных проблем.

При том, что у нас уровень безопасности на стадионах один из лучших в мире, теперь у нас еще больше аргументов за. Надеюсь, нас услышали. А дальше, если понадобится наша помощь, мы всегда готовы, – сказал .

Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок