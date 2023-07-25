Глава РПЛ о пиве на стадионах: «Оно должно быть. У нас уровень безопасности один из лучших в мире»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на стадионах.
– Пиво на стадионах. В чем главная проблема этот законопроект протолкнуть, чтобы его наконец приняли?
– Нет задачи протолкнуть законопроект. Органы федеральной власти запрашивали позицию РПЛ, представителей футбольной общественности. Состоялся круглый стол [в Госдуме].
Мы высказали свою позицию, она единодушна – пиво должно быть на стадионах. Дальше мы уже не можем повлиять на скорость рассмотрения законопроекта. Ждем второго чтения в Государственной думе.
– Но сложность в том, что против выступает Минздрав?
– Не буду говорить, кто против, а кто – за. Не хочу высказываться за других. Но есть определенные процедуры, процесс согласования идет. Работают профильные комитеты, которым поручено этим заниматься. Их задача – урегулировать и согласовать все возможные позиции.
– Чем аргументировали свою позицию на круглом столе те, кто был против пива на стадионах?
– На том столе, где я был, большинство комментариев было явно за. Мне показалось, что позиция практически единогласная. Но, видимо, не все выступили, либо были те, кто не хотели публичить свою позицию.
– Когда будет второе слушание этого законопроекта?
– Надеюсь, в осеннюю сессию. Точной даты пока нет.
– До этого момента нужно убедить тех, кто против, что пиво не приведет к аморальным действиям на стадионе и аморальному облику у людей, приходящих на футбол?
– Есть мировой опыт, опыт чемпионата мира [в России], который показал, что пиво не делает посещение футбола дискомфортным. Не было каких-то серьезных проблем.
При том, что у нас уровень безопасности на стадионах один из лучших в мире, теперь у нас еще больше аргументов за. Надеюсь, нас услышали. А дальше, если понадобится наша помощь, мы всегда готовы, – сказал Алаев.
Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок
Жаль, но адекватные люди не узнают его качества все равно))
Земля у вас не плоская еще?)
Нет народа-нет проблем.
Уровень безопасности на высочайшем уровне.
А говорите закон не работает)))
Всё работает)
Кто вообще пойдёт ради пива на стадион? Человек увидит стоимость пива и подумает - лучше дома гляну и больше выпью. Я правда не понимаю, на кого они надеются. Как известно человек сначала делает, а потом думает, вот здесь фан айди не поможет, движемся в светлое будущее.
У Алаева никогда не найдутся ответы на эти вопросы, ведь "закон принят, надо исполнять".