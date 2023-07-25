Глава РПЛ о пиве на стадионах: «Оно должно быть. У нас уровень безопасности один из лучших в мире»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Государственная дума Краснодар Александр Алаев Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на стадионах.

– Пиво на стадионах. В чем главная проблема этот законопроект протолкнуть, чтобы его наконец приняли?

– Нет задачи протолкнуть законопроект. Органы федеральной власти запрашивали позицию РПЛ, представителей футбольной общественности. Состоялся круглый стол [в Госдуме].

Мы высказали свою позицию, она единодушна – пиво должно быть на стадионах. Дальше мы уже не можем повлиять на скорость рассмотрения законопроекта. Ждем второго чтения в Государственной думе.

– Но сложность в том, что против выступает Минздрав?

– Не буду говорить, кто против, а кто – за. Не хочу высказываться за других. Но есть определенные процедуры, процесс согласования идет. Работают профильные комитеты, которым поручено этим заниматься. Их задача – урегулировать и согласовать все возможные позиции.

– Чем аргументировали свою позицию на круглом столе те, кто был против пива на стадионах?

– На том столе, где я был, большинство комментариев было явно за. Мне показалось, что позиция практически единогласная. Но, видимо, не все выступили, либо были те, кто не хотели публичить свою позицию.

– Когда будет второе слушание этого законопроекта?

– Надеюсь, в осеннюю сессию. Точной даты пока нет.

– До этого момента нужно убедить тех, кто против, что пиво не приведет к аморальным действиям на стадионе и аморальному облику у людей, приходящих на футбол?

– Есть мировой опыт, опыт чемпионата мира [в России], который показал, что пиво не делает посещение футбола дискомфортным. Не было каких-то серьезных проблем.

При том, что у нас уровень безопасности на стадионах один из лучших в мире, теперь у нас еще больше аргументов за. Надеюсь, нас услышали. А дальше, если понадобится наша помощь, мы всегда готовы, – сказал Алаев.

Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
У нас уровень безопасности на стадионах один из лучших в мире, у нас никто туда не ходит, конечно давайте пиво продавать!
+80
-8
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Порошковая бодяга за 300-400р, чего не сделаешь ради FAN ID...
+46
-5
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Фанатов нет, зато пиво есть. Дети будут безопасно пить
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
С нашим текущим уровнем безопасности можно и водку разрешить, мамы с детьми вряд ли мощный замес смогут устроить
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ fbd
С нашим текущим уровнем безопасности можно и водку разрешить, мамы с детьми вряд ли мощный замес смогут устроить
А если на матч пригласят двух каких-нибудь фигуристок? Эти мамы без капли алкоголя такой замес там устроят, что условное побоище в Раменском будет выглядеть детским утренником. Там ненависть друг к другу похлеще, чем между фанатскими группировками Арсенала и Тоттенхэма.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
У вас зрителей нет, а вы всё про пиво…
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Russ Ivan
Порошковая бодяга за 300-400р, чего не сделаешь ради FAN ID...
Ну, это уже будет вопрос к клубам, с кем заключать партнерства на поставки пива и как отслеживать его качество.
Жаль, но адекватные люди не узнают его качества все равно))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
сами пейте своё пиво!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анри Карлайл
Ответ Russ Ivan
Порошковая бодяга за 300-400р, чего не сделаешь ради FAN ID...
Вы бы почитали хоть что это такое, порошковое пиво))
Земля у вас не плоская еще?)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Ответ fbd
С нашим текущим уровнем безопасности можно и водку разрешить, мамы с детьми вряд ли мощный замес смогут устроить
Ну, вы может думаете что шутите, а это правда. Когда муж сестры был в больнице, возил две недели восьмилетнего племянника на игры. Там такие адовые мамки, что ни на одной фанке я не видел
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Омон скоро на стену лезть будет не присутствия на матчах. Что ж вы делаете...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ Russ Ivan
Порошковая бодяга за 300-400р, чего не сделаешь ради FAN ID...
для адептов порошкового пива и правда лучше ввести пиво id, вам пить противопоказано.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Св
Ответ Slavnov
Почему не ходит?9-10т вполне себе норм посещаемость,при том что она будет расти,фанатье не ходит,ну ок,питер,москва,в в регионах фанатские объединения,всего тысячи человек,а в большинстве случаев еще меньше,так что пусть дома сидят и комментарии в инете строчат
Будет расти и через 10 лет вырастет до уровня 2020 года? Да за это время клубы миллиарды и миллиарды потеряют. Уже теряют. Зачем стадион на 40 к., если туда 10 ходят? Что за бред?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Это точно! Без бухла на наш футбол смотреть невозможно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Пивом поливайте поле. Вот и профит.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Bratishchev
Ответ TeRex
А если на матч пригласят двух каких-нибудь фигуристок? Эти мамы без капли алкоголя такой замес там устроят, что условное побоище в Раменском будет выглядеть детским утренником. Там ненависть друг к другу похлеще, чем между фанатскими группировками Арсенала и Тоттенхэма.
Красава🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Нет людей - безопасно . Всё просто .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ну всё правильно.
Нет народа-нет проблем.
Уровень безопасности на высочайшем уровне.
А говорите закон не работает)))
Всё работает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Гончаров
Зато как удобно, на полупустой стадион пришел. Сам сел на соседнее сиденье пивасик поставил, на второе соседнее закусочку. И кому нужны эти аншлаги и толпы болельщиков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Алаев - это пробка. Я бы не сказал, что я категорически против пива, но я вижу как на детских матчах себя некоторые родители ведут и то они трезвые.
Кто вообще пойдёт ради пива на стадион? Человек увидит стоимость пива и подумает - лучше дома гляну и больше выпью. Я правда не понимаю, на кого они надеются. Как известно человек сначала делает, а потом думает, вот здесь фан айди не поможет, движемся в светлое будущее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Ответ градус ненависти
Фанатов нет, зато пиво есть. Дети будут безопасно пить
А там до поножовщины и призывов смены политического строя не далеко. Товарищи на крайне скользкий путь вступили. Кто знает, как отечественный хмель будет влиять на неокрепшие детские умы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heathen
нет людей, нет проблем! Гениально !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Если уровень безопасности был хороший, почему тогда Фан Айди ввели? Или почему на матчах как стояли полицейские, так и стоят?

У Алаева никогда не найдутся ответы на эти вопросы, ведь "закон принят, надо исполнять".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
уже пивом начинают заманивать)) но только не понимают что пиво за 300 им ненужно ,оно в кб за 45 неплохо покупается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Балтика 9 отлично пойдет под матчи в 12:00
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий