Делегация «Аль-Хилаля» обсудит с Мбаппе трансфер в Париже. Там же они закрывают переход Малкома
Представители «Аль-Хилаля» надеются убедить Килиана Мбаппе присоединиться к клубу.
По информации L’Equipe, делегация «Аль-Хилаля» намерена воспользоваться поездкой в Париж, чтобы провести переговоры с Мбаппе. Представители руководства клуба прибыли в столицу Франции, чтобы закрыть трансфер Малкома из «Зенита».
Сообщается, что «Аль-Хилаль» намерен презентовать Мбаппе и его окружению свой проект, чтбы попытаться убедить его перейти. Делегация саудовского клуба проведет в Париже несколько дней, и клуб надеется за это время договориться с «ПСЖ» и Мбаппе о трансфере.
Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» за Мбаппе 300 миллионов евро. Форвард сможет заработать до 700 миллионов евро за сезон благодаря коммерческим сделкам.
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