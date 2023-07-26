Делегация «Аль-Хилаля» обсудит с Мбаппе трансфер в Париже. Там же они закрывают переход Малкома

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Малком Футбол

Представители «Аль-Хилаля» надеются убедить Килиана Мбаппе присоединиться к клубу.

По информации L’Equipe, делегация «Аль-Хилаля» намерена воспользоваться поездкой в Париж, чтобы провести переговоры с Мбаппе. Представители руководства клуба прибыли в столицу Франции, чтобы закрыть трансфер Малкома из «Зенита».

Сообщается, что «Аль-Хилаль» намерен презентовать Мбаппе и его окружению свой проект, чтбы попытаться убедить его перейти. Делегация саудовского клуба проведет в Париже несколько дней, и клуб надеется за это время договориться с «ПСЖ» и Мбаппе о трансфере.

Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» за Мбаппе 300 миллионов евро. Форвард сможет заработать до 700 миллионов евро за сезон благодаря коммерческим сделкам.

На что Мбаппе может потратить 700 млн евро: 20 тонн золота, 14 полетов в космос, 46 Роналду и другие способы

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10 комментариев

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Пирс Морган
Делегация Аль-Хиляль, когда придёт к Мбаппе: «Мальчик, позови маму»
+21
0
+21
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mars
Ответ Пирс Морган
Делегация Аль-Хиляль, когда придёт к Мбаппе: «Мальчик, позови маму»
маму Рабьо?
+1
0
+1
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GuruFutbola
Как раз через год Барса будет готова его подписать, отличный вариант👍🏻
0
0
0
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6tspey7tb5
Ответ mars
маму Рабьо?
Маму Пуча!
0
0
0
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