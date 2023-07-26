Делегация «Аль-Хилаля» обсудит с Мбаппе трансфер в Париже. Там же они закрывают переход Малкома

Представители «Аль-Хилаля» надеются убедить Килиана Мбаппе присоединиться к клубу.

По информации L’Equipe, делегация « » намерена воспользоваться поездкой в Париж, чтобы провести переговоры с Мбаппе. Представители руководства клуба прибыли в столицу Франции, чтобы закрыть трансфер из « ».

Сообщается, что «Аль-Хилаль» намерен презентовать и его окружению свой проект, чтбы попытаться убедить его перейти. Делегация саудовского клуба проведет в Париже несколько дней, и клуб надеется за это время договориться с « » и Мбаппе о трансфере.

Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» за Мбаппе 300 миллионов евро. Форвард сможет заработать до 700 миллионов евро за сезон благодаря коммерческим сделкам.

На что Мбаппе может потратить 700 млн евро: 20 тонн золота, 14 полетов в космос, 46 Роналду и другие способы