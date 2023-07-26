Глава «Пюника» о невыдаче виз россиянам: «Польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. Возможностей УЕФА не хватает, чтобы повлиять»

Теги УЕФА Пюник высшая лига Армения Роман Монарев Михаил Коваленко Политика Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Футбол

Президент «Пюника» рассказал о попытках УЕФА решить проблемы клуба с визами для россиян.

Защитник «Пюника» Михаил Коваленко и помощник главного тренера Роман Монарев не смогли поехать с командой в Швецию на матч квалификации Лиги конференций из-за отказа в визе. Ранее в выдаче виз отказало консульство Литвы, из-за чего россияне не смогли поехать на выездной матч против эстонской «Нарвы Транс».

«К сожалению, в посольстве Польши не выдали шведские визы для помощника главного тренера Романа Монарева и защитника Михаила Коваленко. Для нас это серьезные потери.

Мы подключали УЕФА, непосредственно Чеферин и сам клуб просил, но, к сожалению, польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. В прошлом году мы также не смогли сыграть оптимальным составом из-за визовых ограничений.

Клуб уже высказывался на эту тему, предлагая переносить игры в те страны, где не будет визовых проблем, чтобы были соблюдены спортивные принципы. Но пока без изменений.

УЕФА не остается в стороне, пытаются изменить ситуацию. Но, к сожалению, их возможностей не хватает, чтобы повлиять на данную ситуацию», – сказал Артур Согомонян.

 

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17 комментариев

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Гусеконь
действуйте зеркально и УЕФА зашевелится
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Пользователь Имени
Значит УЕФА так сильно этого "хочет". Не пустили - перенос на нейтральное, отказались - техническое. Поссле этого посмотрим сколько такая практика недопуска проживет
+10
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Ярик01
Ответ Пользователь Имени
Значит УЕФА так сильно этого "хочет". Не пустили - перенос на нейтральное, отказались - техническое. Поссле этого посмотрим сколько такая практика недопуска проживет
Были раньше вопли, когда недопустили косовара на матч со Спартаком?
УЕФА не имеет права вмешиваться в визовую политику государств, единственное исключение - выбор места проведения общих соревнований (ЧЕ, финал кубков и т.д.)
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Ночной кошмар Логинова
А вот Сабах и АФФА надавили через УЕФА и Мусаева с помощниками в Латвию пустили, хотя изначально не хотели
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Алексей Полиенков
Ну по-хорошему УЕФА должны польским и литовским клубам техническое поражение присудить, а федерации футбола отстранить на неопределённый срок за вмешательство государства в дела футбола. Но нет, это только в отношении России работает.
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John_Doe44
УЕФА превратилась в голимую конторку, которая не может решить даже свои вопросы без разрешения сверху.
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ральф шумахер
Ответ Гусеконь
действуйте зеркально и УЕФА зашевелится
Мхитарян так в Баку на важнейший матч не приехал, но визгов было гораздо меньше, чем вот в никому не нужном отборе.

Зеркально не получится. Армянские клубы никогда не выходили в групповой турнир.
А, начнут чудить - и в первом-втором раунде отбора их не будет.
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Пользователь Имени
Ответ Ярик01
Были раньше вопли, когда недопустили косовара на матч со Спартаком? УЕФА не имеет права вмешиваться в визовую политику государств, единственное исключение - выбор места проведения общих соревнований (ЧЕ, финал кубков и т.д.)
Ну если сейчас не пустят с паспортом Абхазии у меня вопросов будет меньше. К слову, Бериша давно играет в Грозном, у Рубина новичок оттуда и оба с двойным гражданством и надо понимать наличие этого самого двойного им и позволяет спокойно кататься по миру. Например Испания не признает независимость Косово, как впрочем и большинство поястоянных членов ООН, то есть такого государства для них не существует, насколько это можно соотнести к России? Так что пример с Косово имеет право на жизнь, но радикально отличается от существующей сейчас ситуации с российскими игроками.
На счёт санкций, это конечно к регламенту УЕФА, возможно действительно нет прямого рычага, хотя и декларируется политика невмешательства государства, а здесь очевидно она самая. Но с трудом представляю игру в любой европейской стране, если к примеру клубу АПЛ не дадут привезти игрока, ссылаясь на "не тот паспорт"
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Пользователь Имени
Ответ yesp
Техническое поражение шведам за то что поляки не выдали визу? Почему Армяне не обратились в шведское посольство напрямую (или в венгерское, там сейчас главные европейские "братушки")?
Наверное как и в случае с Прибалатами (где посольство одной страны выдает визы на ещё и в два сопредельных), выдачей виз в Швецию уполномочили заниматься посольству Польши, но даже углубляться в это не хочется
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yesp
Ответ Пользователь Имени
Наверное как и в случае с Прибалатами (где посольство одной страны выдает визы на ещё и в два сопредельных), выдачей виз в Швецию уполномочили заниматься посольству Польши, но даже углубляться в это не хочется
В Баку точно есть. Съездили бы туда за шведской визой
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