Глава «Пюника» о невыдаче виз россиянам: «Польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. Возможностей УЕФА не хватает, чтобы повлиять»
Президент «Пюника» рассказал о попытках УЕФА решить проблемы клуба с визами для россиян.
Защитник «Пюника» Михаил Коваленко и помощник главного тренера Роман Монарев не смогли поехать с командой в Швецию на матч квалификации Лиги конференций из-за отказа в визе. Ранее в выдаче виз отказало консульство Литвы, из-за чего россияне не смогли поехать на выездной матч против эстонской «Нарвы Транс».
«К сожалению, в посольстве Польши не выдали шведские визы для помощника главного тренера Романа Монарева и защитника Михаила Коваленко. Для нас это серьезные потери.
Мы подключали УЕФА, непосредственно Чеферин и сам клуб просил, но, к сожалению, польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. В прошлом году мы также не смогли сыграть оптимальным составом из-за визовых ограничений.
Клуб уже высказывался на эту тему, предлагая переносить игры в те страны, где не будет визовых проблем, чтобы были соблюдены спортивные принципы. Но пока без изменений.
УЕФА не остается в стороне, пытаются изменить ситуацию. Но, к сожалению, их возможностей не хватает, чтобы повлиять на данную ситуацию», – сказал Артур Согомонян.
УЕФА не имеет права вмешиваться в визовую политику государств, единственное исключение - выбор места проведения общих соревнований (ЧЕ, финал кубков и т.д.)
Зеркально не получится. Армянские клубы никогда не выходили в групповой турнир.
А, начнут чудить - и в первом-втором раунде отбора их не будет.
На счёт санкций, это конечно к регламенту УЕФА, возможно действительно нет прямого рычага, хотя и декларируется политика невмешательства государства, а здесь очевидно она самая. Но с трудом представляю игру в любой европейской стране, если к примеру клубу АПЛ не дадут привезти игрока, ссылаясь на "не тот паспорт"