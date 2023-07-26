Глава «Пюника» о невыдаче виз россиянам: «Польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. Возможностей УЕФА не хватает, чтобы повлиять»

Президент «Пюника» рассказал о попытках УЕФА решить проблемы клуба с визами для россиян.

Защитник « » и помощник главного тренера не смогли поехать с командой в Швецию на матч квалификации конференций из-за отказа в визе. Ранее в выдаче виз отказало консульство Литвы, из-за чего россияне не смогли поехать на выездной матч против эстонской «Нарвы Транс».

«К сожалению, в посольстве Польши не выдали шведские визы для помощника главного тренера Романа Монарева и защитника Михаила Коваленко. Для нас это серьезные потери.

Мы подключали , непосредственно Чеферин и сам клуб просил, но, к сожалению, польское посольство отказало, сказав, что это государственная политика. В прошлом году мы также не смогли сыграть оптимальным составом из-за визовых ограничений.

Клуб уже высказывался на эту тему, предлагая переносить игры в те страны, где не будет визовых проблем, чтобы были соблюдены спортивные принципы. Но пока без изменений.

УЕФА не остается в стороне, пытаются изменить ситуацию. Но, к сожалению, их возможностей не хватает, чтобы повлиять на данную ситуацию», – сказал Артур Согомонян.