Глава РПЛ о трансфере Малкома: «Расстраивает, что теряем главную звезду, но это отличная реклама – из нашей лиги можно уехать за рекордные деньги»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался об уходе Малкома из лиги.
Полузащитник «Зенита» близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро.
– Как скажется отъезд Малкома на РПЛ? Это одна из главных звезд лиги.
– Смотрю на его отъезд с двух сторон. С одной стороны, у нас уехал лучший игрок прошлого сезона, причем, однозначно лучший – это показало голосование. MVP уехал. Конечно же, нас расстраивает, когда лига теряет главную звезду.
Но с другой стороны, мы понимаем, какие сейчас реалии – активность клубов из Саудовской Аравии, тот факт, что мы не играем в еврокубках. Это точно не способствует удержанию и привозу новых звезд. Тем не менее из нашего чемпионата уезжает футболист за рекордные для Саудовской Аравии 60 млн евро.
Я всегда стараюсь быть оптимистом, смотреть позитивно на вещи. Трансфер Малкома – отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу. Когда клубы будут вести переговоры по другим футболистам, этот трансфер будет способствовать приезду новых звезд.
Будем скучать по Малкому, спасибо ему за все, но уверен, что уже в этом сезоне появится кто-то другой. Точно будет новый MVP, – сказал Алаев.
Малком за 60 млн евро – самая дорогая покупка саудовцев. Невеш и Милинкович-Савич – в топ-3
- Владимир Владимирович, как вы относитесь к утечки мозгов из страны?
- Ну, я, всегда говорю, нет худа без добра. Очень печально, что нашу страну покидают лучшие умы, MVP так сказать. Ну, время такое, вокруг недруги, да и по факту мы все равно с этими умами ни черта ничего не производим. Но я оптимист, получается наши умы могут уехать просто так, вот такая вот мы свободная страна! Пик демократии! А сегодня мне вот нашептали, что с 2018 года зарплата скаканула в 2 раза, во как! Пусть теперь эти умы сидят там и завидуют!