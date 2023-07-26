Глава РПЛ о трансфере Малкома: «Расстраивает, что теряем главную звезду, но это отличная реклама – из нашей лиги можно уехать за рекордные деньги»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александр Алаев Малком Матч ТВ Футбол

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался об уходе Малкома из лиги.

Полузащитник «Зенита» близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро

– Как скажется отъезд Малкома на РПЛ? Это одна из главных звезд лиги.

– Смотрю на его отъезд с двух сторон. С одной стороны, у нас уехал лучший игрок прошлого сезона, причем, однозначно лучший – это показало голосование. MVP уехал. Конечно же, нас расстраивает, когда лига теряет главную звезду.

Но с другой стороны, мы понимаем, какие сейчас реалии – активность клубов из Саудовской Аравии, тот факт, что мы не играем в еврокубках. Это точно не способствует удержанию и привозу новых звезд. Тем не менее из нашего чемпионата уезжает футболист за рекордные для Саудовской Аравии 60 млн евро.

Я всегда стараюсь быть оптимистом, смотреть позитивно на вещи. Трансфер Малкома – отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу. Когда клубы будут вести переговоры по другим футболистам, этот трансфер будет способствовать приезду новых звезд.

Будем скучать по Малкому, спасибо ему за все, но уверен, что уже в этом сезоне появится кто-то другой. Точно будет новый MVP, – сказал Алаев.

Малком за 60 млн евро – самая дорогая покупка саудовцев. Невеш и Милинкович-Савич – в топ-3

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18 комментариев

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Andrey Andreev
За рекордные - это не потому что вы такие хорошие бизнесмены, а потому что арабы сошли с ума и переплачивают за всех в два-три раза.
+11
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Доктор Верховцев
Ответ igls54
Почему же? Ещё Промес остался, его с радостью в Эредивизи примут
Промес рекламирует то, что в одном российском клубе можно укрыться от уголовного преследования.
+7
-2
+5
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Overkiller
Ответ igls54
Почему же? Ещё Промес остался, его с радостью в Эредивизи примут
Да его там и без клуба просто примут )
+2
0
+2
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igls54
Почему же? Ещё Промес остался, его с радостью в Эредивизи примут
+3
-2
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-= Masteryuga =-
Это интервью подходит под любую ситуацию:
- Владимир Владимирович, как вы относитесь к утечки мозгов из страны?
- Ну, я, всегда говорю, нет худа без добра. Очень печально, что нашу страну покидают лучшие умы, MVP так сказать. Ну, время такое, вокруг недруги, да и по факту мы все равно с этими умами ни черта ничего не производим. Но я оптимист, получается наши умы могут уехать просто так, вот такая вот мы свободная страна! Пик демократии! А сегодня мне вот нашептали, что с 2018 года зарплата скаканула в 2 раза, во как! Пусть теперь эти умы сидят там и завидуют!
+1
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+1
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Gerundiy
Самое опасное, что такие д****ы у нас везде, и в спорте, и в политике, и в гд, и во власти🤦🏻‍♂️
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Sobachkin
Убежать... потому что тут перспектив нет, так и денег скоро
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Moffo
Фи. Из КХЛ вон в армию можно уехать.
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lovec23
Парень пошел на повышение, он в рпл ехал за деньгами, теперь к арабам на увеличение контракта . Наша лига ему не дала ни чего , он до нее играл в барсе , так что можно успокоиться и обойтись без пафоса .На такие зарплаты найдутся герои и без него . Можно только поблагодарить за то ,что всегда играл с улыбкой и не был замечен в скандалах
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Kit Cat (ZENIT)
Ответ igls54
Почему же? Ещё Промес остался, его с радостью в Эредивизи примут
Спартак не отдаст, больно дорог. Только если за большую цену
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Kit Cat (ZENIT)
Ответ Andrey Andreev
За рекордные - это не потому что вы такие хорошие бизнесмены, а потому что арабы сошли с ума и переплачивают за всех в два-три раза.
Кншн, подписывают всех подряд и нефть в стаканчиках))
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Оригинальный Ник
Ответ Andrey Andreev
За рекордные - это не потому что вы такие хорошие бизнесмены, а потому что арабы сошли с ума и переплачивают за всех в два-три раза.
Любые рекордные трансферы происходят из-за сумасшествия каких-то любой: итальянских мафиозников, испанских или английских миллиардеров, каталонских бездарных управленцев, катарцев, и вот теперь саудиты. Трансфер Малкома ничем не хуже других
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