Вице-президент «Барсы» о Мбаппе в «Реале»: «Я не беспокоюсь. Наша команда лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны сделать гегемонию в Ла Лиге реальностью»

Вице-президент «Барселоны» отреагировал на слухи о возможном подписании Килиана Мбаппе.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб заинтересован в трансфере нападающего. Также сообщалось, что сам футболист хочет перейти только в « ».

– В понедельник появилась шокирующая информация о Мбаппе. Есть ли шанс, что он перейдет в «Барсу»?

– Я здесь не для того, чтобы подпитывать слухи. Все, что я скажу, будучи вице-президентом по спорту, превратит слухи в нечто большее.

Я хочу сказать всем, что с , и наша команда уже лучше, чем в прошлом сезоне. Это слухи.

– Вы бы были обеспокоены, если бы Мбаппе подписал контракт с «Реалом»?

– Вовсе нет. Я беспокоюсь за нашу команду и вижу, что при Хави она набирает все лучшую форму. И это все, что я могу сказать. Наши новички – очень скромные игроки, которые помогут нашим замечательным молодым игрокам.

Мы должны попытаться снова сделать гегемонию в реальностью, – сказал Рафа Юсте.

Напомним, «ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на предсезонное турне и выставил его на трансфер. Контракт форварда с «ПСЖ» действует до 2024 года.

«Барселона» не хочет Мбаппе и считает, что он может испортить атмосферу в команде. Каталонцы думают, что слухи о них и Килиане нужны «ПСЖ» для давления на других