Вице-президент «Барсы» о Мбаппе в «Реале»: «Я не беспокоюсь. Наша команда лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны сделать гегемонию в Ла Лиге реальностью»
Вице-президент «Барселоны» отреагировал на слухи о возможном подписании Килиана Мбаппе.
Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб заинтересован в трансфере нападающего. Также сообщалось, что сам футболист хочет перейти только в «Реал».
– В понедельник появилась шокирующая информация о Мбаппе. Есть ли шанс, что он перейдет в «Барсу»?
– Я здесь не для того, чтобы подпитывать слухи. Все, что я скажу, будучи вице-президентом по спорту, превратит слухи в нечто большее.
Я хочу сказать всем, что с Гюндоганом, Ромеу и Иньиго наша команда уже лучше, чем в прошлом сезоне. Это слухи.
– Вы бы были обеспокоены, если бы Мбаппе подписал контракт с «Реалом»?
– Вовсе нет. Я беспокоюсь за нашу команду и вижу, что при Хави она набирает все лучшую форму. И это все, что я могу сказать. Наши новички – очень скромные игроки, которые помогут нашим замечательным молодым игрокам.
Мы должны попытаться снова сделать гегемонию в Ла Лиге реальностью, – сказал Рафа Юсте.
Напомним, «ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на предсезонное турне и выставил его на трансфер. Контракт форварда с «ПСЖ» действует до 2024 года.
«Барселона» не хочет Мбаппе и считает, что он может испортить атмосферу в команде. Каталонцы думают, что слухи о них и Килиане нужны «ПСЖ» для давления на других
и к тому же у барсы много общего-оба любители "рычагов"
😂
Мальчик сильно переоценен.
Ох уж эти молодые зубастые бабочки из Мадрида ))
Так как в чемпионате Реал был совсем неконкурентоспособен на дистанции в 38 туров против Барсы, а в ЛЧ Мадрид был деклассирован Сити , который четко показал , что этот Реал им неконкурент.
Но болелы сливочных все в свое манямирке , где Барса им неконкурент в чемпе , а Сити с ними на ’одном’ уровне в ЛЧ))
Кринж)))
Теперь, возможно, если кто-то будет рассуждать про вкус арбузов или характеристики самолётов, вы тоже будете вспоминать про ЛЧ? Ну да, это всё прекрасно, но речь идёт о чём-то совершенно другом!
Если брать ЛЧ так трудно а Ла Лигу так легко, отчего же Реал не озаботился чемпионством? Да потому что это разные достижения. При чём тут вообще ЛЧ? Кто об этом говорил?
Ни один клуб в истории не выигрывал кубок ЛЧ дважды подряд, «Мадрид» это сделал трижды
Игрок хуже,состав хуже?
Они все были слиты в подкуп судей..
У них рычаги есть!!!
Как часто против Баварии и Сити будут играть?)
А вот Сити нужно «догнать и перегнать», а то 4:0 слишком позорно, хотя Мадриду не привыкать)