Вице-президент «Барсы» о Мбаппе в «Реале»: «Я не беспокоюсь. Наша команда лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны сделать гегемонию в Ла Лиге реальностью»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Илкай Гюндоган Ориоль Ромеу Иньиго Мартинес Килиан Мбаппе Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» отреагировал на слухи о возможном подписании Килиана Мбаппе.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб заинтересован в трансфере нападающего. Также сообщалось, что сам футболист хочет перейти только в «Реал». 

– В понедельник появилась шокирующая информация о Мбаппе. Есть ли шанс, что он перейдет в «Барсу»?

– Я здесь не для того, чтобы подпитывать слухи. Все, что я скажу, будучи вице-президентом по спорту, превратит слухи в нечто большее.

Я хочу сказать всем, что с Гюндоганом, Ромеу и Иньиго наша команда уже лучше, чем в прошлом сезоне. Это слухи.

– Вы бы были обеспокоены, если бы Мбаппе подписал контракт с «Реалом»?

– Вовсе нет. Я беспокоюсь за нашу команду и вижу, что при Хави она набирает все лучшую форму. И это все, что я могу сказать. Наши новички – очень скромные игроки, которые помогут нашим замечательным молодым игрокам.

Мы должны попытаться снова сделать гегемонию в Ла Лиге реальностью, – сказал Рафа Юсте. 

Напомним, «ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на предсезонное турне и выставил его на трансфер. Контракт форварда с «ПСЖ» действует до 2024 года. 

«Барселона» не хочет Мбаппе и считает, что он может испортить атмосферу в команде. Каталонцы думают, что слухи о них и Килиане нужны «ПСЖ» для давления на других

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53 комментария

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JENNINGS
Ответ belikovda.90
Мбаппе в Ла Лиге не сделает разницу Даже с КриШом Реал взял только 2 Ла Лиги за 9 лет. Тут проблема в Пересе В гладких чемпионатах команды с системой всегда имеют преимущество
«Реал» с Криштиану взял 4 кубка ЛЧ за 5 лет, у самого же Роналду в Мадриде - 4 ЗМ
+32
-6
+26
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falkao2013
Юсте лукавит. Переход Мбаппе к мадридцам это топ-трансфер и усиление на долгие годы. Барселоне пока что противопоставить нечего.
+31
-8
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belikovda.90
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Я напомню фанатам Реала, что папа Карло с Миланом за 8 лет только 1 раз выиграл Серию А. Дед не умеет выигрывать гладкие чемпионаты в долгую. Дед только для кубков и для победы в 1-2 сезонах, а дальше увольнение
+17
-10
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Talgat Ergeshov
Ответ Этот Райола хочет денег
Да какая там Барса. Саудовцы предлагают Мбаппе море денег, Реал возможность выиграть ЛЧ и ЗМ, ПСЖ-хорошую личку, памятник при жизни, любые привилегии. Барса что?
то,что не могут предложить ни реал ни саудовские клубы-играть в ЛЕ...
и к тому же у барсы много общего-оба любители "рычагов"
😂
+7
-1
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nurlan-zenit
Там Брэйтуэйт не хочет играть в своей команде, нужно брать Барсе срочно этого ТОПа, чтобы ответить на потенциальную покупку)
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-5
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belikovda.90
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Ответ Green grass
А с Реалом 2 чемпионства за 4 года
Если что Анчелотти сейчас в Реале 2 раз Его уволил дедушка Фло
+5
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зак
Ответ Этот Райола хочет денег
Да какая там Барса. Саудовцы предлагают Мбаппе море денег, Реал возможность выиграть ЛЧ и ЗМ, ПСЖ-хорошую личку, памятник при жизни, любые привилегии. Барса что?
снизить зарплату и быть выгнаным из клуба при хорошем предложении, а и играть в ЛЕ..
+13
-9
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The Best
Ответ 4:0 на Эттихаде
ПСЖ с Мбаппе даже во Франции не каждый год чемпионом становился, про выступления в ЛЧ вообще молчу. Мальчик сильно переоценен.
Так в ЛЧ тащил один Мбаппе,но один в поле не воин.Матч с Реалом помню когда он в одиночку возил их,но индивидуальные ошибки игроков не позволили ПСЖ дальше пройти
+8
-5
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4:0 на Эттихаде
Ответ falkao2013
Юсте лукавит. Переход Мбаппе к мадридцам это топ-трансфер и усиление на долгие годы. Барселоне пока что противопоставить нечего.
ПСЖ с Мбаппе даже во Франции не каждый год чемпионом становился, про выступления в ЛЧ вообще молчу.
Мальчик сильно переоценен.
+14
-11
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Леван Мкртчян
Ответ зак
бчк это как страя безубая бабочка, вроде бы не кому не интересна, но требует оплаты на уровне моделей за предыдущие заслуги..
"страя безубая бабочка" , так торопился вы####ь хейт, что аж мем выдал с ошибкой в каждом слове).
Ох уж эти молодые зубастые бабочки из Мадрида ))
+5
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belikovda.90
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Ответ belikovda.90
Мбаппе в Ла Лиге не сделает разницу Даже с КриШом Реал взял только 2 Ла Лиги за 9 лет. Тут проблема в Пересе В гладких чемпионатах команды с системой всегда имеют преимущество
Jennigs, как глор Реала, боится Врешь 4. 1 с Анчелотти и 3 с Зиданом 1 Они еще брал с МЮ Ты даже базы не знаешь
+9
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Леван Мкртчян
Ответ Kaka_GOAT
Текущие главные соперники Реала - Сити и Бавария А все руководители и футболисты барселоны только говорят о Реале
Главные соперники Реала -- это Атлетико и команды типа прошлогднего Челси и Лейпцига, если отталкиваться от реалий минувшего сезона.
Так как в чемпионате Реал был совсем неконкурентоспособен на дистанции в 38 туров против Барсы, а в ЛЧ Мадрид был деклассирован Сити , который четко показал , что этот Реал им неконкурент.
Но болелы сливочных все в свое манямирке , где Барса им неконкурент в чемпе , а Сити с ними на ’одном’ уровне в ЛЧ))
Кринж)))
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Сково Роад
Ответ JENNINGS
«Реал» с Криштиану взял 4 кубка ЛЧ за 5 лет, у самого же Роналду в Мадриде - 4 ЗМ
И как это противоречит сообщению, которому вы возражаете: что в Ла Лиге Реал с Криро взял всего 2 из 9 возможных чемпионств?

Теперь, возможно, если кто-то будет рассуждать про вкус арбузов или характеристики самолётов, вы тоже будете вспоминать про ЛЧ? Ну да, это всё прекрасно, но речь идёт о чём-то совершенно другом!

Если брать ЛЧ так трудно а Ла Лигу так легко, отчего же Реал не озаботился чемпионством? Да потому что это разные достижения. При чём тут вообще ЛЧ? Кто об этом говорил?
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
купил ЛЧ. Роналду может взять только в одно место. ЧМ этому подтверждение
Чек покажешь?
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JENNINGS
Ответ Bunyod Turgunov
За 5 лет выиграли 4 ЛЧ но в Ла Лиге стабильно получали по 3-4 гола от Барсы
Стабильно? «Реал» был успешен до Роналду, «Реал» успешен и после ухода португальца. Да, в Ла Лиге были некоторые проблемы, но переоценить его вклад в успехи «Реала» невозможно.
Ни один клуб в истории не выигрывал кубок ЛЧ дважды подряд, «Мадрид» это сделал трижды
+4
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Александр Молев
Ответ JENNINGS
«Реал» с Криштиану взял 4 кубка ЛЧ за 5 лет, у самого же Роналду в Мадриде - 4 ЗМ
Зидан один раз лигу и Ла лигу.
Игрок хуже,состав хуже?
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Адам Нинуху
президент сказал про гегемонию, потом вице президент сказал, кто теперь скажет про мифическую гегемонию барсы ?
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GuruFutbola
Ответ Bunyod Turgunov
За 5 лет выиграли 4 ЛЧ но в Ла Лиге стабильно получали по 3-4 гола от Барсы
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Bunyod Turgunov
Ответ JENNINGS
«Реал» с Криштиану взял 4 кубка ЛЧ за 5 лет, у самого же Роналду в Мадриде - 4 ЗМ
За 5 лет выиграли 4 ЛЧ но в Ла Лиге стабильно получали по 3-4 гола от Барсы
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Burel
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
после 0:4 от Сити удалил свой аккаунт Куанси.. через год новый будет опять
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Александр Воронин
Ответ Ganiball13
Печально, что говорит про ЛЛ. В плане финансов в Испании уже все переделено от туда больше уже не возьмешь. Нужно, что бы команда в ЛЧ забиралась как можно выше, а ЛЛ слегка вторична. Это истину уже давно Реал понял. Хотя если ответ из разряда заранее написанных то ничего другого сказать и не мог.
Ну а какие финансы?
Они все были слиты в подкуп судей..
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Power Lifting
Ответ falkao2013
Юсте лукавит. Переход Мбаппе к мадридцам это топ-трансфер и усиление на долгие годы. Барселоне пока что противопоставить нечего.
Это как нечего???
У них рычаги есть!!!
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Bazilic
Ответ Kaka_GOAT
Текущие главные соперники Реала - Сити и Бавария А все руководители и футболисты барселоны только говорят о Реале
Хахахаха
Как часто против Баварии и Сити будут играть?)
А вот Сити нужно «догнать и перегнать», а то 4:0 слишком позорно, хотя Мадриду не привыкать)
+5
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Ganiball13
Печально, что говорит про ЛЛ. В плане финансов в Испании уже все переделено от туда больше уже не возьмешь. Нужно, что бы команда в ЛЧ забиралась как можно выше, а ЛЛ слегка вторична. Это истину уже давно Реал понял. Хотя если ответ из разряда заранее написанных то ничего другого сказать и не мог.
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nurikkkk
Ответ фан Барсы
радует что хотя бы оборону усилили, помним что делал Мбаппе против Лангле и Пике
А кем усилили оборону?
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