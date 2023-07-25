«Челси» и «МЮ» не будут бороться за Мбаппе. «Реал» хочет купить его прямо перед закрытием окна

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но «ПСЖ» общается и с другими клубами.

Как пишет L’Équipe, Мбаппе хочет перейти в « », а «Реал» хочет подписать Мбаппе, однако пока неизвестно, когда переход состоится.

В «Реале» хотели бы купить прямо перед закрытием трансферного окна (1 сентября), так как к тому моменту «ПСЖ» будет готов продать его по цене ниже рыночной. Отмечается, что такая стратегия может привести к успеху, так как «ПСЖ» очень хочет продать Мбаппе этим летом.

«Реал» и «ПСЖ» не общаются напрямую, но как минимум один посредник был нанят, чтобы вести переговоры с тремя сторонами сделки. Точно так же было и в 2021-м, когда бельгийский и английский агенты вели переговоры от лица руководителей клубов.

Кроме того, «ПСЖ» ищет иные варианты продажи Мбаппе. Клуб принял предложение от «Аль-Хилаля» на 300 млн евро, но для осуществления трансфера нужно убедить Килиана, что на данный момент выглядит практически невозможным.

«ПСЖ» полагается на другие европейские клубы. За последние двое суток запросы по Мбаппе делали «Челси», « », « », «Интер» и « ». «Челси» и «Манчестер Юнайтед» отказались от борьбы за форварда. Переход Мбаппе в остальные клубы из числа перечисленных также выглядит маловероятным, но их руководители надеются арендовать его на год, взяв на себя большую часть его зарплаты. У «Барселоны» другой план – включить игроков в сделку.

L’Équipe пишет, что Мбаппе каждое утро во время приезжает на тренировку в группе игроков, на которых «ПСЖ» не рассчитывает. Он улыбчив и спокоен, а также не выглядит обеспокоенным.

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