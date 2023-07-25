«Челси» и «МЮ» не будут бороться за Мбаппе. «Реал» хочет купить его прямо перед закрытием окна

Теги ПСЖ Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но «ПСЖ» общается и с другими клубами.

Как пишет L’Équipe, Мбаппе хочет перейти в «Реал», а «Реал» хочет подписать Мбаппе, однако пока неизвестно, когда переход состоится.

В «Реале» хотели бы купить Килиана прямо перед закрытием трансферного окна (1 сентября), так как к тому моменту «ПСЖ» будет готов продать его по цене ниже рыночной. Отмечается, что такая стратегия может привести к успеху, так как «ПСЖ» очень хочет продать Мбаппе этим летом.

«Реал» и «ПСЖ» не общаются напрямую, но как минимум один посредник был нанят, чтобы вести переговоры с тремя сторонами сделки. Точно так же было и в 2021-м, когда бельгийский и английский агенты вели переговоры от лица руководителей клубов.

Кроме того, «ПСЖ» ищет иные варианты продажи Мбаппе. Клуб принял предложение от «Аль-Хилаля» на 300 млн евро, но для осуществления трансфера нужно убедить Килиана, что на данный момент выглядит практически невозможным.

«ПСЖ» полагается на другие европейские клубы. За последние двое суток запросы по Мбаппе делали «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона». «Челси» и «Манчестер Юнайтед» отказались от борьбы за форварда. Переход Мбаппе в остальные клубы из числа перечисленных также выглядит маловероятным, но их руководители надеются арендовать его на год, взяв на себя большую часть его зарплаты. У «Барселоны» другой план – включить игроков в сделку.

L’Équipe пишет, что Мбаппе каждое утро во время приезжает на тренировку в группе игроков, на которых «ПСЖ» не рассчитывает. Он улыбчив и спокоен, а также не выглядит обеспокоенным.

Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?

Цифра дня. 700 млн евро в год для Мбаппе

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23 комментария

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DolJun
при том подходе килиана, что он хочет только в реал и рано или поздно все равно туда будет рваться - никому кроме саудовских клубов не имеет смысла за него бороться. по факту я вообще не понимаю почему он не соглашается на космическую личку у саудовцев - все ведь в выигрыше: псж получает деньги за килиана, килиан получает игровую практику на год с возможностью перейти в реал и возможность заработать невероятные деньги, а реал получает килиана через год бесплатно. а для самого мбаппе принципиальной разницы играть во французской или саудовской лига сейчас нет
+19
-3
+16
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Xxx zzz
Ответ бек саидов
Черепашка не нужен Барсе, и Барса не сделала предложения, это ложь.
Барса бы и не потянула,не переживай
+7
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+7
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bars1998
короче на 150 млн в итоге с торгуются Псж и Реал 😁😅
+4
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+4
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Лена Лина
Через год он может бесплатно совсем уйти..... 🤑
+2
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predMBAPPE
Реал хочет заплатить за свой крах😎
+6
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Геннадий Чеботарев
Ответ бек саидов
Черепашка не нужен Барсе, и Барса не сделала предложения, это ложь.
он нужен всем. только такие как мю или Челси понимают что он к ним не придет,а вот бчк строят из себя принцессу,а на деле плечевая.
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stas halaz
the money от футбола
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The Best
Ну и слава богу,был уже у нас токсик Лакака.Ничего хорошего из этого не получилось,да и перебить предложение саудовской Аравии невозможно.
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Tiestorzn17
Правильно, чтоб предсезонку не проходил и вкатывался в сезон после тренировок с полудублем 😁
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ArnoNeputevy
Не забудьте завернуть в промасленную бумажку, а то испортится.
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бек саидов
Черепашка не нужен Барсе, и Барса не сделала предложения, это ложь.
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z3yjyzh29x
Ответ bars1998
короче на 150 млн в итоге с торгуются Псж и Реал 😁😅
Было бы неплохо, учитывая сколько ещё Реалу заложить на з/п и различные бонусы
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ bars1998
Да вообще даже 200 млн это за Черепаху ещё по Божески будет, Тут Раисы по 130 млн или Мудрику ,Гвардиолы по 100 млн 😅😅😅 Все познается в сравнении)
Рынок взорвался. Никакие пандемии не помешали
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ali10line
Ответ DolJun
при том подходе килиана, что он хочет только в реал и рано или поздно все равно туда будет рваться - никому кроме саудовских клубов не имеет смысла за него бороться. по факту я вообще не понимаю почему он не соглашается на космическую личку у саудовцев - все ведь в выигрыше: псж получает деньги за килиана, килиан получает игровую практику на год с возможностью перейти в реал и возможность заработать невероятные деньги, а реал получает килиана через год бесплатно. а для самого мбаппе принципиальной разницы играть во французской или саудовской лига сейчас нет
поговорим в августе
+1
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Andrew Weird
Ответ DolJun
при том подходе килиана, что он хочет только в реал и рано или поздно все равно туда будет рваться - никому кроме саудовских клубов не имеет смысла за него бороться. по факту я вообще не понимаю почему он не соглашается на космическую личку у саудовцев - все ведь в выигрыше: псж получает деньги за килиана, килиан получает игровую практику на год с возможностью перейти в реал и возможность заработать невероятные деньги, а реал получает килиана через год бесплатно. а для самого мбаппе принципиальной разницы играть во французской или саудовской лига сейчас нет
Видимо про невероятные деньги это действительно фикция
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DolJun
Ответ ali10line
поговорим в августе
с кем? о чем? почему не сейчас?
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ali10line
Ответ DolJun
с кем? о чем? почему не сейчас?
Килиан должен быть в составе ПСЖ до конца июля, чтобы забрать бабло, поэтому до августа ничего не будет
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