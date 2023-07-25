«Что за свинья поставила сцену?» Фанаты «Зенита» скандируют про «Вираж» во время матча с «Ахматом»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Ахмат Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Активные болельщики «Зенита» требуют убрать сцену с «Виража».

Петербуржская команда играет с «Ахматом» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

В ходе матча против «Ахмата» фанаты «Зенита» скандировали «Уберите сцену с «Виража», передает журналист Владимир Колос.

Кроме того, как сообщает телеграм Ultras Action, фанаты скандируют «Что за свинья поставила сцену?»

Ранее «Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на эту игру в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».

Сообщалось, что таким образом клуб, следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу.

«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

Миллер отчитал Медведева за намерение демонтировать сцену на «Вираже» на игры Кубка – на главу «Газпрома» могли повлиять силовики. Менеджеры поссорились, сцена останется (Иван Карпов)

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31 комментарий

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Спартакус Москвакус
но уберут вираж из Зенита
+38
-2
+36
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Ковш Сосновый
Ответ Mark Anisimov
Пояснительную бригаду пожалуйста, что за сцена у виража???
Сцена у Виража
+26
0
+26
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Саша Федотов
Ну ничего, сцена есть, на них наплевали, а они всё равно пришли 😊
+33
-12
+21
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Theodor Herzl
«Фанаты Зенита устроили аншлаг на Газпром-арене с требованием убрать сцену с Виража и обещали максимальное заполнение трибун на всех матчах сезона пока их требование не будет выполнено»
+11
-3
+8
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Рокко Сиффредди
Уберите сцену, установите пилоны.
+9
-2
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Mihail0910
А толку - то? В наше время фраза "фанаты это сердце футбола" более не актуальна.
+4
0
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Алексей Ненахов
Ответ Удар Кержакова
А как же Спартак?
А на Спартаке нет сцены на фантике , какое тут сравнение ?
+4
-1
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Invicta Corvus
Ответ Саша Федотов
Ну ничего, сцена есть, на них наплевали, а они всё равно пришли 😊
Зато хот-доги были вкусные...
+8
-5
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Николай Иванов
Ответ Mihail0910
А толку - то? В наше время фраза "фанаты это сердце футбола" более не актуальна.
Бутылки вместо кресел👍
+3
-1
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Николай Иванов
Ответ Спартакус Москвакус
но уберут вираж из Зенита
Будут бунтовать на коленях
+6
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Алексей Ненахов
Ответ Саша Федотов
Ну ничего, сцена есть, на них наплевали, а они всё равно пришли 😊
Это Зенит , подчинение в крови
+18
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bm9z9dpnwx
Мираж на сцене
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wadwill13
фанаты(настоящие фвнвиы):
1)мы против фануйди и не пойдём на матчи вообще
2) мы против фануйди но придём на кубковые матчи посмотреть то хочется..3) мы против фануйди и поэтому теперь будем ходить на матчи но на другие трибуны.
и ? а стоили слова дела? нет.
+5
-4
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Рокко Сиффредди
Ответ Mark Anisimov
Пояснительную бригаду пожалуйста, что за сцена у виража???
Сцена , на которой некогда крутые дяди из мьюзик -холла в барабаны колотят за премиашки
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JRasta_spb
как же за...али ныть они
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Onion
Ответ Владддд
На питерских срут, но они жрут, ужас, что за быдло
Интересная фиксация. Тебе бы к доктору, пока не поздно.
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OldRedWhite
Ответ Спартакус Москвакус
но уберут вираж из Зенита
Неблагодарные…
Им для святого искусства сцену построили !
А они …
Эх !
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Ничего Смешного
Стерпят, купят новую «звезду» и всё
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svft
вот так сцена!
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Mark Anisimov
Пояснительную бригаду пожалуйста, что за сцена у виража???
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