«Что за свинья поставила сцену?» Фанаты «Зенита» скандируют про «Вираж» во время матча с «Ахматом»

Активные болельщики «Зенита» требуют убрать сцену с «Виража».

Петербуржская команда играет с «Ахматом» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

В ходе матча против «Ахмата» фанаты «Зенита» скандировали «Уберите сцену с «Виража», передает журналист Владимир Колос.

Кроме того, как сообщает телеграм Ultras Action, фанаты скандируют «Что за свинья поставила сцену?»

Ранее «Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на эту игру в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».

Сообщалось, что таким образом клуб, следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу.

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