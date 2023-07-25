«Что за свинья поставила сцену?» Фанаты «Зенита» скандируют про «Вираж» во время матча с «Ахматом»
Активные болельщики «Зенита» требуют убрать сцену с «Виража».
Петербуржская команда играет с «Ахматом» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).
В ходе матча против «Ахмата» фанаты «Зенита» скандировали «Уберите сцену с «Виража», передает журналист Владимир Колос.
Кроме того, как сообщает телеграм Ultras Action, фанаты скандируют «Что за свинья поставила сцену?»
Ранее «Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» на эту игру в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».
Сообщалось, что таким образом клуб, следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу.
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1)мы против фануйди и не пойдём на матчи вообще
2) мы против фануйди но придём на кубковые матчи посмотреть то хочется..3) мы против фануйди и поэтому теперь будем ходить на матчи но на другие трибуны.
и ? а стоили слова дела? нет.
Им для святого искусства сцену построили !
А они …
Эх !