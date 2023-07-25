Глава РПЛ о 40 000 абонементов на все клубы: «Хочу, чтобы было 400 000, но есть реальность. Я вижу не полупустые стадионы, а положительную динамику»

Президент РПЛ высказался о количестве проданных абонементов на сезон.

– Минцифры перед первым туром сообщило, что все клубы продали 40 тысяч абонементов. Вас устраивает эта цифра?

– Конечно, не устраивает. Конечно, хочу больше, чтобы было 400 тысяч абонементов, но есть реальность.

Мы все вместе ведем эту работу, чтобы вернуть болельщиков, чтобы им стало комфортнее. Хочу, чтобы только у « » и « » было по 40 тысяч абонементов. Но сейчас цифра такая. Нас она не устраивает, но мы делаем все, чтобы ее изменить.

Верю, что мы все преодолеем – бойкоты, все трудности. Хочу, чтобы был аншлаг на всех матчах РПЛ.

– Ну, в принципе, средняя посещаемость, по сравнению с первыми весенними турами, когда был повсеместно введен Fan ID, уже выросла.

– Вот сейчас я слышал в эфире Георгия [Черданцева в программе «Громко»]: «Полупустые стадионы в первом туре». Так было сказано.

Но это как посмотреть. Я помню матч в Химках: «Торпедо» – «Урал» (на который пришло 207 человек – Sports.ru). Помню первые три тура, когда средняя посещаемость была 5 тысяч зрителей. Это самая низкая посещаемость за всю историю российского футбола. Можно посмотреть статистику, 90-е годы. И тогда это было очень грустно и печально.

Сейчас, спустя меньше чем полгода, мы видим – средняя посещаемость уже 10 тысяч зрителей. И недовольны этим. Хотя еще дома не играли «Балтика», «Рубин», «Зенит».

Я вижу не полупустые стадионы, а вижу положительную динамику; вижу, что часть активных фанатов возвращается, идет диалог у ряда клубов. Заметен прогресс. Отдельные матчи собирают хорошую аудиторию.

Стараюсь смотреть на это с оптимизмом. Главное, чтобы это была тенденция, а не всплеск. Я вижу тенденцию за эти полгода. Надеюсь, рост не будет останавливаться. Тогда не будет вопросов, сколько абонементов, какая средняя посещаемость, – сказал .