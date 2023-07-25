Глава РПЛ о 40 000 абонементов на все клубы: «Хочу, чтобы было 400 000, но есть реальность. Я вижу не полупустые стадионы, а положительную динамику»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия болельщики Балтика Александр Алаев стадионы Матч ТВ Fan ID Футбол

Президент РПЛ высказался о количестве проданных абонементов на сезон.

– Минцифры перед первым туром сообщило, что все клубы РПЛ продали 40 тысяч абонементов. Вас устраивает эта цифра?

– Конечно, не устраивает. Конечно, хочу больше, чтобы было 400 тысяч абонементов, но есть реальность.

Мы все вместе ведем эту работу, чтобы вернуть болельщиков, чтобы им стало комфортнее. Хочу, чтобы только у «Спартака» и «Зенита» было по 40 тысяч абонементов. Но сейчас цифра такая. Нас она не устраивает, но мы делаем все, чтобы ее изменить.

Верю, что мы все преодолеем – бойкоты, все трудности. Хочу, чтобы был аншлаг на всех матчах РПЛ.

– Ну, в принципе, средняя посещаемость, по сравнению с первыми весенними турами, когда был повсеместно введен Fan ID, уже выросла.

– Вот сейчас я слышал в эфире Георгия [Черданцева в программе «Громко»]: «Полупустые стадионы в первом туре». Так было сказано.

Но это как посмотреть. Я помню матч в Химках: «Торпедо» – «Урал» (на который пришло 207 человек – Sports.ru). Помню первые три тура, когда средняя посещаемость была 5 тысяч зрителей. Это самая низкая посещаемость за всю историю российского футбола. Можно посмотреть статистику, 90-е годы. И тогда это было очень грустно и печально.

Сейчас, спустя меньше чем полгода, мы видим – средняя посещаемость уже 10 тысяч зрителей. И недовольны этим. Хотя еще дома не играли «Балтика», «Рубин», «Зенит».

Я вижу не полупустые стадионы, а вижу положительную динамику; вижу, что часть активных фанатов возвращается, идет диалог у ряда клубов. Заметен прогресс. Отдельные матчи собирают хорошую аудиторию.

Стараюсь смотреть на это с оптимизмом. Главное, чтобы это была тенденция, а не всплеск. Я вижу тенденцию за эти полгода. Надеюсь, рост не будет останавливаться. Тогда не будет вопросов, сколько абонементов, какая средняя посещаемость, – сказал Александр Алаев.

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28 комментариев

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Айрат Ситдиков
Отрицательный рост. Новое начало
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Виктор Краснодар
готовый депутат ЕДРос
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Andrei Pavlov
Если не смотреть на пустые места, то стадионы заполнены полностью.
+8
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Helge
типичный чиновник, ccы в глаза - всё божья роса
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Игорь Буев
Хоть у кого нибудь из руководства РПЛ хватит мужества сказать вслух что-то против фануйди? или так и будут язык в жопе держать, опасаясь за свою должность? мужчин в руководстве похоже нет ни одного.
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Женька Овомоела
Ответ Ебздрогыч
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Для него оно еще и вкусно пахнет судя по всему)
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Николай Иванов
Да вся страна видит отрицательный рост эгегей
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андрэ
отдельные матчи это он про кубки?))
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ебздрогыч
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Запивая солёным лимонадом
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Газонокосильщик Хави
Ответ Айрат Ситдиков
Отрицательный рост. Новое начало
Прорывной рывок не смотря на раскачивание
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Nekrasof
Царек придумал, халуи прогнулись
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NaGLiY
Типичный едросик. По папочкам все хорошо. Ходил 1 человек, теперь ходит 2 - прирост 100%. Орден джентельмену!
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валя_стакан
Ответ Александр Жердин
Рост есть! Он отрицательный, но есть! Где-то я уже это слышал
Отрицательный аншлаг на стадионах
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Иван Абланов
наркоман что ли?
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Разрушающий мифы
Ему ли не знать, что в начале любого сезона, будь то ранняя весна или лето, происходит всплеск посещаемости. Далее она начинает снижаться. Посмотрим, как будет сейчас.
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Разрушающий мифы
Т.е. сейчас в его понимании стадионы не полупустые, а полуполные в отличии от 207 зрителей на игре Торпедо- Урал. Тогда так-то стадион был просто пустой.
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Александр Жердин
Рост есть! Он отрицательный, но есть! Где-то я уже это слышал
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Nekrasof
Вот так и царьку докладывают халуи про СВО
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Нико Росберг
Для сравнения в Испании Атлетико Мадрид, не Реал / не Барса, продает ежегодно 55 тыс абонементов
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леннорыч-абрамович
Предлагаю абонементы продавать не на места, а на целые ряды, тогда можно будет говорить о 100% посещаемости.
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Газонокосильщик Хави
Не полупустые трибуны, а динамику. Это как один раз, не три два раз.
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Ильдар Фарукшин
Недавно Мутко читал и тот говорить против закона..Очень я удивился А эти всё под одну дудку .
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Этот Райола хочет денег
"Но это как посмотреть. Я помню матч в Химках: «Торпедо» – «Урал» (на который пришло 207 человек"- Можно вообще без зрителей несколько матчей провести и от них статистику начать отслеживать, там вообще от нуля приросты кратные будут!
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раскаявшийся жиробас
Хоти дальше)
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Kit244098
Этот крендель похоже, что у Стаса курсы проходил. По метанию словесного поноса. Всё у него халва))
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