Глава РПЛ: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрели больше людей, чем финал ЛЧ. Для меня, при всем высочайшем уровне ЛЧ и европейских чемпионатов, РПЛ – главный турнир»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев считает чемпионат России интереснее Лиги чемпионов.

– Какой был самый рейтинговый матч весны в РПЛ? И может ли он по интересу аудитории соперничать с финалом ЛЧ?

– У нас есть целая подборка – сравнение топ-матчей РПЛ со всеми футбольными и спортивными мероприятиями. Самый рейтинговый – это « » – « ». Его посмотрели больше людей, чем финал ЛЧ [«Манчестер Сити» – «Интер»].

Причем там не только этот матч перебил финал ЛЧ, но и другие – не такие статусные в плане вывески спортивные события, показанные на ТВ. Надеюсь, что еще больше таких игр будет в новом сезоне.

– Получается, даже без еврокубков российской аудитории интереснее РПЛ, чем ЛЧ.

– У меня в этом нет сомнений. Может, я не объективен, потому что работаю в , но для меня, при всем высочайшем уровне и европейских чемпионатов, главный турнир – это РПЛ, – сказал .

Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков