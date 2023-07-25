Глава РПЛ: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрели больше людей, чем финал ЛЧ. Для меня, при всем высочайшем уровне ЛЧ и европейских чемпионатов, РПЛ – главный турнир»

Теги Спартак Зенит Интер Манчестер Сити премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА телевидение болельщики Александр Алаев Матч ТВ Футбол

Президент Мир РПЛ Александр Алаев считает чемпионат России интереснее Лиги чемпионов.

– Какой был самый рейтинговый матч весны в РПЛ? И может ли он по интересу аудитории соперничать с финалом ЛЧ?

– У нас есть целая подборка – сравнение топ-матчей РПЛ со всеми футбольными и спортивными мероприятиями. Самый рейтинговый – это «Зенит» – «Спартак». Его посмотрели больше людей, чем финал ЛЧ [«Манчестер Сити» – «Интер»].

Причем там не только этот матч перебил финал ЛЧ, но и другие – не такие статусные в плане вывески спортивные события, показанные на ТВ. Надеюсь, что еще больше таких игр будет в новом сезоне.

– Получается, даже без еврокубков российской аудитории интереснее РПЛ, чем ЛЧ.

– У меня в этом нет сомнений. Может, я не объективен, потому что работаю в РПЛ, но для меня, при всем высочайшем уровне Лиги чемпионов и европейских чемпионатов, главный турнир – это РПЛ, – сказал Алаев.

Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков

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36 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Спартак - зто рейтинг 100 %. Напишите все результаты игр по просмотру. Уверен Спартак - Зенита, ЦСКА, Локо и тд
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Ростовский
Ответ Topson_77
Смотреть российский ногомяч могут только психически неполноценные бичи, которые предпочитают питаться дошиком, а не нормальной едой
Только российский футбол интересен. Потому что есть за кого болеть.
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Unknown Forusha
Бессмысленная статистика зенит спартак смотрят в России даже те кто не шарит так скажем, а финал лч по всему миру а в России мс и Интер не самые интересные команды для россиян
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guizzy
у нас, что ни рейтинги спорта, то сразу бьют показатели клятого Запада )(
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Доктор Верховцев
ЛЧ не смотрит на нас, мы не смотрим на ЛЧ.
Дружба врозь и сиськи на бок!
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Удар Кержакова
Матчи Зенита и Спартака кто бы что не говорил всегда собирают максимум из сезона в сезон. Да и каждый матч это как отдельная история. Для меня в мире нет более интересного матча.
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Удар Кержакова
Ответ Unknown Forusha
Бессмысленная статистика зенит спартак смотрят в России даже те кто не шарит так скажем, а финал лч по всему миру а в России мс и Интер не самые интересные команды для россиян
Во даёшь. Разговор только о России.
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Сергей Молодых
Чем он не прав ? Во всех странах главное это внутренний чемпионат, и только хомяки готовы посмотреть шесть матчей в год ЛЧ если конечно их клуб ещё туда попал вместо 30, а с кубком 40 матчей любимой команды. Создаётся впечатление что они хотят видеть игру не своей команды, а её соперников. В …у таких болельщиков.
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OldRedWhite
Ответ Petran_grek
Хвастунишка!
В процентном отношении финал Кубка Андорры не меньше людей смотрит !
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DeniSM
Этот сломался. Несите следующего.
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инок
Наши футбольные чиновники никогда не лгут, болельщики вам охотно верят..)
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Mister Nobody
Ответ Ростовский
Только российский футбол интересен. Потому что есть за кого болеть.
Тебе на дошик денег скинуть?
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Андрей Лоел
Скоро и на Спартак ходить не будут.
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charly_54
Ответ Topson_77
На самом деле много. Ну любит наш народ всякое говно, ничего с этим не сделаешь
И сколько у матч премьер активных подписок?
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Сергей Молодых
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Для болельщиков российских клубов- да ! Для глоров клубов к которым они не имеют никакого отношения и даже не бывали в этих странах- нет. Что тут непонятного ? Ты за кого болеешь?
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Николай Иванов
Ответ Log in
Канеш, 60 млн болел Зенита и столько же Спартака в едином порыве посмотрели игру
60 у зенита😂🤡
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Unknown Forusha
Ответ Удар Кержакова
Во даёшь. Разговор только о России.
Я понимаю я про то что команды для русских не особо интересные был бы финал барса - реал или что то такое было бы больше зрителей
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Omega-2
Что и требовалось доказать. Люди болеют за своих, а абстрактный "футбол" интересен немногим.
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sob4kin.s@yandex.ru
Удивительно не то, что главный матч РПЛ собрал в России большую аудиторию, чем финал ЛЧ (это как раз естественно), а то что разрыв такой небольшой. Откуда в нефутбольной стране 5 миллионов людей, решивших ночью смотреть футбольный матч неведомых команд из неведомых городов?
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SMART789
Было бы странно сом бы финал ЛЧ смотрели в отдельно взятой стране больше чем главное внутреннее противостояние

Думаю таких примеров нет, кроме совсем уж футбольных карликов где свое первенство никакое
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Ростовский
ЛЧ и европейские чемпионаты совершенно неинтересны после бана российских команд. В России эти эгиды воспринимаются как враги.
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makar251
сказочный персонаж.
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Удар Кержакова
Давайте даже сравним сколько будет комментариев под этой новостью и другими. Здесь я думаю будет на порядок больше.
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Канеш, 60 млн болел Зенита и столько же Спартака в едином порыве посмотрели игру
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Партизанен
🤦🤦🤦
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