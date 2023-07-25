Глава РПЛ: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрели больше людей, чем финал ЛЧ. Для меня, при всем высочайшем уровне ЛЧ и европейских чемпионатов, РПЛ – главный турнир»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев считает чемпионат России интереснее Лиги чемпионов.
– Какой был самый рейтинговый матч весны в РПЛ? И может ли он по интересу аудитории соперничать с финалом ЛЧ?
– У нас есть целая подборка – сравнение топ-матчей РПЛ со всеми футбольными и спортивными мероприятиями. Самый рейтинговый – это «Зенит» – «Спартак». Его посмотрели больше людей, чем финал ЛЧ [«Манчестер Сити» – «Интер»].
Причем там не только этот матч перебил финал ЛЧ, но и другие – не такие статусные в плане вывески спортивные события, показанные на ТВ. Надеюсь, что еще больше таких игр будет в новом сезоне.
– Получается, даже без еврокубков российской аудитории интереснее РПЛ, чем ЛЧ.
– У меня в этом нет сомнений. Может, я не объективен, потому что работаю в РПЛ, но для меня, при всем высочайшем уровне Лиги чемпионов и европейских чемпионатов, главный турнир – это РПЛ, – сказал Алаев.
Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков
Дружба врозь и сиськи на бок!
Думаю таких примеров нет, кроме совсем уж футбольных карликов где свое первенство никакое