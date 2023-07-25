Лунев интересен «Коньяспору». Вратарю предлагают 500 000 евро за сезон

Теги Зенит премьер-лига Россия Коньяспор высшая лига Турция возможные трансферы Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Sport24, экс-вратарь «Байера» и «Зенита» интересен «Коньяспору».

Турецкий клуб готов предложить Луневу контракт на один сезон с зарплатой около 500 тысяч евро.

После истечения контракта с «Байером» Лунев находится в статусе свободного агента.

Лунев тренируется с «Зенитом-2»: «Просто для поддержания формы. О возвращении в «Зенит» речи нет, хотелось бы за рубеж»

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3 комментария

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Михаил Иванов
Ещё за какие то 500 тысяч придется на самом деле в воротах стоять, а не на лавке сидеть.
+1
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+1
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Сергей48
Мало будет!
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Доктор Верховцев
Шабашка
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