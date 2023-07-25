Лунев интересен «Коньяспору». Вратарю предлагают 500 000 евро за сезон

Андрей Лунев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Sport24, экс-вратарь «Байера» и « » интересен « ».

Турецкий клуб готов предложить контракт на один сезон с зарплатой около 500 тысяч евро.

После истечения контракта с «Байером» Лунев находится в статусе свободного агента.

Лунев тренируется с «Зенитом-2»: «Просто для поддержания формы. О возвращении в «Зенит» речи нет, хотелось бы за рубеж»