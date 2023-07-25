Лунев интересен «Коньяспору». Вратарю предлагают 500 000 евро за сезон
Андрей Лунев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации Sport24, экс-вратарь «Байера» и «Зенита» интересен «Коньяспору».
Турецкий клуб готов предложить Луневу контракт на один сезон с зарплатой около 500 тысяч евро.
После истечения контракта с «Байером» Лунев находится в статусе свободного агента.
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