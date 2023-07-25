«Зенит» требует 5 млн евро за Алипа. «Бешикташ» не готов платить столько

«Зенит» рассчитывает получить 5 миллионов евро за трансфер Нуралы Алипа.

Сообщалось, что в подписании защитника сборной Казахстана заинтересован « ».

По информации РИА Новости, «Зенит» не намерен продавать Алипа за сумму менее 5 миллионов евро. «Бешикташ» не готов заплатить столько, так как считает сумму завышенной.

Стоит отметить, что в случае перехода Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

В прошедшем сезоне провел за « » 8 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.