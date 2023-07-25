«Зенит» требует 5 млн евро за Алипа. «Бешикташ» не готов платить столько

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы сборная Казахстана по футболу Нуралы Алип Р-Спорт деньги Sports.ru - Казахстан Футбол

«Зенит» рассчитывает получить 5 миллионов евро за трансфер Нуралы Алипа.

Сообщалось, что в подписании защитника сборной Казахстана заинтересован «Бешикташ».

По информации РИА Новости, «Зенит» не намерен продавать Алипа за сумму менее 5 миллионов евро. «Бешикташ» не готов заплатить столько, так как считает сумму завышенной.

Стоит отметить, что в случае перехода Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

В прошедшем сезоне Нуралы Алип провел за «Зенит» 8 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Дядя ТУРА
там красная цена 1,5
+40
-2
+38
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Игорь Пичугин
Ответ Дядя ТУРА
там красная цена 1,5
1,5 тонны турецких помидоров.
+37
-3
+34
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Дядя ТУРА
там красная цена 1,5
Это - если умеет готовить бешбармак. А так - 1лям.
+24
-2
+22
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Egor Aleksandrovich
Сутормин за 5
Алип за 5

чувствую, если Зенит в этом сезоне выиграет шестое чемпионство подряд, в следующем году будут за всех лавочников просить уже по 6 млн евро)
+11
-1
+10
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futbol Liverpool
Ответ tolobas
Последние трансферные новости стали очень похожими. Одни требуют столько-то, другие столько не готовы платить.
Да я то же обратил внимание на это
За Кайседо хотят 100 , а челси дает 80
За Хейлунда хотят около 90-100, а Мю дает 65
За Лавиа хотят 50 , а Ливерпуль дает 37
За Вендела хотят 20 , а дают 10
За Клаудиньо хотят около 25 , а фламенго дает 10-15
За Гвардиола хотят 100 или больше ,а Сити дает около 90
За Кейна хотят минимум 100 , а Бавария дает то 80 то90
За Захаряна хотят 15 , а дают 8-10 (хотя теперь сошлись благодаря бонусам)
За Бернарду хотят около 80-100 ,Барселона это не потянет
За Галлахера хотят 50 , а Вестхэм дает 37+3.
За Нереса хотят 30 , а зенит дает 18+3.
И это я наверное забыл пару фамилий.
+9
0
+9
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Яков Фридман
5 муликов за ноунейма это чересчур.
+10
-3
+7
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futbol Liverpool
5 млн евро за глухого запасного , ну ладно .
+4
-1
+3
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tolobas
Последние трансферные новости стали очень похожими. Одни требуют столько-то, другие столько не готовы платить.
+2
0
+2
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alexey102rus
1 млн за Алипа
4 млн за казахские понты
+2
0
+2
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Ivan Petrov
5 млн за Алипа😂
У Медведева окончательно чердак протёк
+4
-2
+2
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MstAndreev
Если впарят за пять - поверю в ЭГМ
+2
-1
+1
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Mixos Demid
Ответ Игорь Пичугин
1,5 тонны турецких помидоров.
Килограмма
+1
0
+1
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Илнур Кара
Ответ Дядя ТУРА
там красная цена 1,5
0.5
+1
0
+1
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укротитель троллей
Ответ Дядя ТУРА
там красная цена 1,5
...Сутормина ))
+1
0
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Владислав Булгаков
Ахахахах... Турок хотели на*****
+2
-1
+1
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Дмитрий Чидакин
Ответ Дядя ТУРА
там красная цена 1,5
И этого лишку
0
0
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Евгений Мороз
Ответ futbol Liverpool
Да я то же обратил внимание на это За Кайседо хотят 100 , а челси дает 80 За Хейлунда хотят около 90-100, а Мю дает 65 За Лавиа хотят 50 , а Ливерпуль дает 37 За Вендела хотят 20 , а дают 10 За Клаудиньо хотят около 25 , а фламенго дает 10-15 За Гвардиола хотят 100 или больше ,а Сити дает около 90 За Кейна хотят минимум 100 , а Бавария дает то 80 то90 За Захаряна хотят 15 , а дают 8-10 (хотя теперь сошлись благодаря бонусам) За Бернарду хотят около 80-100 ,Барселона это не потянет За Галлахера хотят 50 , а Вестхэм дает 37+3. За Нереса хотят 30 , а зенит дает 18+3. И это я наверное забыл пару фамилий.
да про Осимхена забыл.
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Do Cent
Просто очень деньги нужны!
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Доктор Верховцев
Да отдайте вы его так!
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максим maxim
Брали за 2 ляма,с чего он в 2,5 раза в цене вырос не играя?))скинули за 3-3,5 и радовались бы,за зайнутдинова 6 дают.бред какой-то)
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DavidRobertJosephBeckham
Многовато за какого то ноунейма.
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.ru
пять лимонов... адекватная цена за него... цитрусовых, в смысле
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Назар Игорь
Дороговато будет.
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