«Зенит» требует 5 млн евро за Алипа. «Бешикташ» не готов платить столько
«Зенит» рассчитывает получить 5 миллионов евро за трансфер Нуралы Алипа.
Сообщалось, что в подписании защитника сборной Казахстана заинтересован «Бешикташ».
По информации РИА Новости, «Зенит» не намерен продавать Алипа за сумму менее 5 миллионов евро. «Бешикташ» не готов заплатить столько, так как считает сумму завышенной.
Стоит отметить, что в случае перехода Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции.
В прошедшем сезоне Нуралы Алип провел за «Зенит» 8 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Алип за 5
чувствую, если Зенит в этом сезоне выиграет шестое чемпионство подряд, в следующем году будут за всех лавочников просить уже по 6 млн евро)
За Кайседо хотят 100 , а челси дает 80
За Хейлунда хотят около 90-100, а Мю дает 65
За Лавиа хотят 50 , а Ливерпуль дает 37
За Вендела хотят 20 , а дают 10
За Клаудиньо хотят около 25 , а фламенго дает 10-15
За Гвардиола хотят 100 или больше ,а Сити дает около 90
За Кейна хотят минимум 100 , а Бавария дает то 80 то90
За Захаряна хотят 15 , а дают 8-10 (хотя теперь сошлись благодаря бонусам)
За Бернарду хотят около 80-100 ,Барселона это не потянет
За Галлахера хотят 50 , а Вестхэм дает 37+3.
За Нереса хотят 30 , а зенит дает 18+3.
И это я наверное забыл пару фамилий.
4 млн за казахские понты
У Медведева окончательно чердак протёк