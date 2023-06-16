Лунев интересен «Фатих Карагюмрюк». Стороны ведут переговоры (Metaratings)

Турецкий клуб может приобрести вратаря Андрея Лунева.

« » ведет переговоры о переходе 31-летнего российского голкипера в команду, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что покинет «Байер» по окончании контракта.

За два сезона в немецком клубе экс-голкипер «Зенита» провел три матча: по одному в каждом розыгрыше Бундеслиги и еще один в Лиге Европы. В них он пропустил четыре мяча.