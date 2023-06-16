Лунев интересен «Фатих Карагюмрюк». Стороны ведут переговоры (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Андрей Лунев Фатих Карагюмрюк Футбол

Турецкий клуб может приобрести вратаря Андрея Лунева.

«Фатих Карагюмрюк» ведет переговоры о переходе 31-летнего российского голкипера в команду, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Андрей Лунев покинет «Байер» по окончании контракта.

За два сезона в немецком клубе экс-голкипер «Зенита» провел три матча: по одному в каждом розыгрыше Бундеслиги и еще один в Лиге Европы. В них он пропустил четыре мяча.

11 комментариев

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Vićtor Diaź
Оздоев словечко замолвил?
+10
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Сергей Орлов
Ответ kunaguero
Проснулся. В Турцию уже лет 20 едут доигрывать пенсионеры и сбитые летчики. Это касается как игроков, так и тренеров.
Я-то проснулся, а ты читать не умеешь.
+7
0
+7
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Сергей Орлов
Я понял, Карагюмрюк это отделение пенсионного фонда для русских футболистов.
+7
-3
+4
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инок
Лунев уже, к сожалению, не вратарь. Зря он ушел из Зенита...
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-2
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Forte Live
А как же Англия?..
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Spaten
Уточните там кто капитан
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