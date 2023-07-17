«Зенит» требует 25 млн евро за Вендела. Переговоры ведут «Палмейрас» и «Фенербахче»

На Вендела есть два основных претендента – из Турции и Бразилии.

По сведениям журналиста Фабио Алейшо, с « » ведут переговоры «Палмейрас» и « ». Ожидается, что решение касательно полузащитника будет принято в ближайшее время.

При этом за бразильца российский клуб требует 25 млн евро. «Палмейрас» не в состоянии столько за него заплатить.

За Вендела «Палмейрас» предложили «Зениту» 10 млн евро, но получили отказ (Пауло Массини)