«Зенит» требует 25 млн евро за Вендела. Переговоры ведут «Палмейрас» и «Фенербахче»
На Вендела есть два основных претендента – из Турции и Бразилии.
По сведениям журналиста Фабио Алейшо, с «Зенитом» ведут переговоры «Палмейрас» и «Фенербахче». Ожидается, что решение касательно полузащитника будет принято в ближайшее время.
При этом за бразильца российский клуб требует 25 млн евро. «Палмейрас» не в состоянии столько за него заплатить.
За Вендела «Палмейрас» предложили «Зениту» 10 млн евро, но получили отказ (Пауло Массини)
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