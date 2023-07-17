«Зенит» требует 25 млн евро за Вендела. Переговоры ведут «Палмейрас» и «Фенербахче»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Вендел деньги Футбол

На Вендела есть два основных претендента – из Турции и Бразилии.

По сведениям журналиста Фабио Алейшо, с «Зенитом» ведут переговоры «Палмейрас» и «Фенербахче». Ожидается, что решение касательно полузащитника будет принято в ближайшее время.

При этом за бразильца российский клуб требует 25 млн евро. «Палмейрас» не в состоянии столько за него заплатить.

За Вендела «Палмейрас» предложили «Зениту» 10 млн евро, но получили отказ (Пауло Массини)

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5 комментариев

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Жалько Печалич
пусть скинутся и вскладчину купят..
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Игорь Новиков
В нормальных условиях можно было бы и больше получить с нынешним рынком. Но при всех обстоятельствах это было бы хорошо.
+6
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alexmixer9
25 лямов за 25 летнего бразила, который ничего не показал в Европе?
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xyg2rdwzx4
75 лямов непонятно за что надо было Фенеру тогда уж давать а не бешикташу , чтоб потом типа за 25 продать туда Вендела..эх, теряют хватку )
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