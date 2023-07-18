Лунев тренируется с «Зенитом-2»: «Просто для поддержания формы. О вовращении в «Зенит» речи нет, хотелось бы за рубеж»
Андрей Лунев тренируется с «Зенитом-2» после возвращения из «Байера».
Лунев покинул «Байер» на правах свободного агента по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний голкипер отказался от перехода в «Балтику».
Видео тренировки Лунева с «Зенитом-2» опубликовал телеграм-канал академии «Газпром».
Однако Лунев заявил, что не планирует возвращаться в «Зенит».
«Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь о возвращении в «Зенит» не идет.
Будущее? Люди занимаются, а мое дело – тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал вратарь.
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