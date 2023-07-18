Лунев тренируется с «Зенитом-2»: «Просто для поддержания формы. О вовращении в «Зенит» речи нет, хотелось бы за рубеж»

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика Зенит-2 Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев тренируется с «Зенитом-2» после возвращения из «Байера».

Лунев покинул «Байер» на правах свободного агента по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний голкипер отказался от перехода в «Балтику».

Видео тренировки Лунева с «Зенитом-2» опубликовал телеграм-канал академии «Газпром».

Однако Лунев заявил, что не планирует возвращаться в «Зенит».

«Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь о возвращении в «Зенит» не идет.

Будущее? Люди занимаются, а мое дело – тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал вратарь.

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10 комментариев

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шатанледс 12
Какое удивительно терпеливое отношение к Лунёву. Могил за выкрутасы его агента и действительно послать тренироваться с "личным тренером".
+10
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Andrey0609
Ответ SMART789
Ты на### не нужен, ехай зарубеж вместе с агентом любителем круассанов
к чему такая агрессия?
+12
-4
+8
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SMART789
Ты на### не нужен, ехай зарубеж вместе с агентом любителем круассанов
+16
-13
+3
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Артем Русанов
Кем это чудо себя возомнило 😂
+5
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pyritanza
"Сейчас бы за рубеж. Там такие удобные лавки, а не вот это вот всё." - мечтательно произнёс Андрей Лунёв, закрыв глаза.)
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theDoctor
Ответ Andrey0609
к чему такая агрессия?
К тому что ни одного слова благодарности не было за то что Зенить позволяет ему тренить у себя на базе, при этот его агент продолжает полоскать клуб у себя в телеге.
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lovkac
Он и в Зените-2 не факт что основным был бы, так что благотворительность для душевнобольных разве что
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belikovda.90
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Так ты и не нужен Зениту Есть вратарь сильнее тебя
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MstAndreev
Что, неужели никому не нужен вратарь с большим опытом Бундеслиги?)
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