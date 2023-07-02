Холанд – лучший игрок сезона по версии Marca, Месси – 2-й, Винисиус – 3-й, Мбаппе – 4-й, Хвича – 10-й

Marca представила рейтинг лучших футболистов сезона-2022/2023.

Лучшим признали форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда. В топ-3 вошли Лионель Месси и Винисиус.

Топ-10 игроков по версии Marca:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Лионель Месси («ПСЖ», «Интер Майами»)

3. Винисиус («Реал»)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», «Барселона»)

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Рейтинг формируется на основе мнений журналистов, бывших футболистов и тренеров, а также пользователей сайта Marca.

В позапрошлом сезоне победителем становился Карим Бензема.