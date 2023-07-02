Холанд – лучший игрок сезона по версии Marca, Месси – 2-й, Винисиус – 3-й, Мбаппе – 4-й, Хвича – 10-й
Marca представила рейтинг лучших футболистов сезона-2022/2023.
Лучшим признали форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда. В топ-3 вошли Лионель Месси и Винисиус.
Топ-10 игроков по версии Marca:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
2. Лионель Месси («ПСЖ», «Интер Майами»)
3. Винисиус («Реал»)
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Антуан Гризманн («Атлетико»)
8. Виктор Осимхен («Наполи»)
9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», «Барселона»)
10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
Рейтинг формируется на основе мнений журналистов, бывших футболистов и тренеров, а также пользователей сайта Marca.
В позапрошлом сезоне победителем становился Карим Бензема.
Ручные судьи, ручная пресса, ручное УЕФА - так выглядит главный кабинет в истории спорта.
Прикол в том, что мнение и пиар местных кулес никого не интересует. ) все будут решать эксперты Франс Футбол и ФИФА, которые спортс не читают.
При всей моей не любви - думаю, Месси отдадут Золотой мяч из-за ЧМ. Холанду может перепасть приз ФИФА, он позже вручается.
Месси, кроме левыз пенок, ничем в п. о. ЧМ не запомнился. Если кому из аргов и давать так это Альваресу.
Как бы это главный турнир четырехлетия)
Да и ФИФА предрасположен к нему
Без шансов против Чемпиона Мира.
Смиритесь вы уже.