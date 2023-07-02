Холанд – лучший игрок сезона по версии Marca, Месси – 2-й, Винисиус – 3-й, Мбаппе – 4-й, Хвича – 10-й

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия рейтинги Наполи Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Родри Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Хвича Кварацхелия Футбол

Marca представила рейтинг лучших футболистов сезона-2022/2023.

Лучшим признали форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда. В топ-3 вошли Лионель Месси и Винисиус.

Топ-10 игроков по версии Marca:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Лионель Месси («ПСЖ», «Интер Майами»)

3. Винисиус («Реал»)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», «Барселона»)

10. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Рейтинг формируется на основе мнений журналистов, бывших футболистов и тренеров, а также пользователей сайта Marca.

В позапрошлом сезоне победителем становился Карим Бензема.

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51 комментарий

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Red_Marlboro_
Как Винисиус может быть выше Мбаппе и Гризманна,которые отлично на ЧМ сыграли,или Родри и КДБ которые требл взяли? Бред полный
+27
-8
+19
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Монарх_777
Из Арсенала ни кого нет, странно, шли ноздря в ноздрю с лучшим клубом. Тот же Сака по статистике не хуже Хвичи и Гризмана.
+19
-2
+17
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Глеб Кравченко
Винисиус выше Де Брюйне. Дальше этот рейтинг можно уже не смотреть.
+22
-5
+17
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Мистер
Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший. Хейтеры домой
выздаравливай
+10
-1
+9
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Adeen
Ответ Red_Marlboro_
Как Винисиус может быть выше Мбаппе и Гризманна,которые отлично на ЧМ сыграли,или Родри и КДБ которые требл взяли? Бред полный
Ты прекрасно понимаешь "как":))
+9
-3
+6
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Aram Avanesian
Ответ kasimov09
А если Месси играл в Испании, то Marca на первое место поставила бы
Точнее в Реале
+8
-3
+5
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London.is.blue
Марка запихнула свои дрова на 3 место, какой кринж.
Ручные судьи, ручная пресса, ручное УЕФА - так выглядит главный кабинет в истории спорта.
+6
-1
+5
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Бестолковый брусок вицианус вообще должен быть вне топ-10, а тут его аж в тройку засунули.
+5
0
+5
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vzi
Ответ DolJun
плюс-минус адекватно, только странно вот что: местные кулес, которые пиарят любого лишь бы не холанда, заявляли что родри и то сильнее холанда сезон провел - игрок финалов бла-бла-бла, а по этому рейтингу даже потеряшку де брейне выше родри поставили. как так?
Правильно. С точки зрения статистики Холанд единственный конкурент Месси за Золотой мяч.

Прикол в том, что мнение и пиар местных кулес никого не интересует. ) все будут решать эксперты Франс Футбол и ФИФА, которые спортс не читают.

При всей моей не любви - думаю, Месси отдадут Золотой мяч из-за ЧМ. Холанду может перепасть приз ФИФА, он позже вручается.
+6
-2
+4
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Oleg
Ответ Gor Saribekyan
При всей моей любви к Месси давать ЗМ Лео - даже для него будет неприятно. Тут парень делает то, что GOAT 15 лет назад делал и в тот момент получал ЗМ. Очень важно, чтобы награда не потеряла смысл. Дайте молодым, Холланд однозначно заслужил! Или хотя бы КДБ...
В год ЧМ надо сборную выводить на главный турнир четырехлетия, а в системе Пепа при миллиардном составе и табуретка забивать будет.
+4
0
+4
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kasimov09
А если Месси играл в Испании, то Marca на первое место поставила бы
+7
-4
+3
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Дмитрий Гудков
Марка молодцы, знают как набросить
+4
-1
+3
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buba 99
Ответ Oleg
Только ЧМ😂🤣 Как бы это главный турнир четырехлетия)
И чего? Чтоб претендовать на ЗМ на этом турнире четерехлетия надо показать выдающуюся игру.
Месси, кроме левыз пенок, ничем в п. о. ЧМ не запомнился. Если кому из аргов и давать так это Альваресу.
+2
0
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Xxx zzz
Ответ Илья Митрофанов
Объективно, у Месси только чм и лига Франции, у Холланда требл + зб апл, но мне кажется ввиду дебютного сезона, зм заберёт Месси:)
Ну на счет ЗМ это уже даже неспорный вопрос,на закате карьеры отдадут последний его ЗМ
+1
0
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Oleg
Ответ Илья Митрофанов
Объективно, у Месси только чм и лига Франции, у Холланда требл + зб апл, но мне кажется ввиду дебютного сезона, зм заберёт Месси:)
Только ЧМ😂🤣
Как бы это главный турнир четырехлетия)
+4
-3
+1
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Arthas M
Ответ Глеб Кравченко
Винисиус выше Де Брюйне. Дальше этот рейтинг можно уже не смотреть.
КДБ как бы на скамейке одно время сидел,за играми МС вообще следили?
+1
0
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Rick Sanchezz
Ответ Монарх_777
Из Арсенала ни кого нет, странно, шли ноздря в ноздрю с лучшим клубом. Тот же Сака по статистике не хуже Хвичи и Гризмана.
Пиар в деле, большинство по делу попали, конечно, а некоторые чисто потому, что сошиал медиа пиарит, поэтому и нет Сака или Эдегора
+1
0
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Экспертное мнение
Ответ JealousOne
Тебе объяснить как определяют победителя ЗМ? Там далеко не эксперты это решают, просто с каждой страны берутся голоса пары журналистов т.е. условный журналист Габона может проголосовать за Месси только лишь из за имени
Габон уж точно объективнее Португелии, которая повязку специально отдают другому чтобы голос Кришу перепал
+1
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выходец из убежища
Ответ Экспертное мнение
Сомневаюсь, что фанов Месси что-то волнует после кубка мира
Очень волнует 8 золотой мяч. По новостям с Холандом это видно.
+3
-2
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Экспертное мнение
Ответ Yavich
Взрыв фанов Месси через 3.....2.....1
Сомневаюсь, что фанов Месси что-то волнует после кубка мира
+6
-5
+1
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10ztv
холанд выше месси? Вини выше мбаппе? Сразу видно мадридскую газетёнку
+5
-4
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Xxx zzz
Ответ Gor Saribekyan
При всей моей любви к Месси давать ЗМ Лео - даже для него будет неприятно. Тут парень делает то, что GOAT 15 лет назад делал и в тот момент получал ЗМ. Очень важно, чтобы награда не потеряла смысл. Дайте молодым, Холланд однозначно заслужил! Или хотя бы КДБ...
Не дадут,имя Месси тут слишком много играет,а за счет того что он ушел из европейского футбола это еще один + ему чтобы получить мяч,как подарочек
Да и ФИФА предрасположен к нему
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Xxx zzz
Ответ Дмитрий Гудков
Марка молодцы, знают как набросить
А разве Марка не всегда так делает ?))
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Oleg
Ответ buba 99
Объектмвно ЗМ должен быть разыгран между Холланд и КДБ. Но где она эта обьективность с 2009 г.? До этого то ищ пальца высасывали, а тут 5 липовых пенок:)
Фанаты кринжа на Месси буки дают 1,29, на Холанда 3,5, на Де Брюйне 15, 0.
Без шансов против Чемпиона Мира.
Смиритесь вы уже.
+1
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Матрос Кот
Все эти рейтинги Марки и Золотые мячи Франс футбола,уже не вызывают доверия. Месси например получил два мяча незаслуженно. А Левандовского обокрали нагло.
+2
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