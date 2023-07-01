Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб этим летом. Бензема – 6-й, Гюндоган – 10-й
Лионель Месси лидирует в списке самых дорогих игроков, бесплатно сменивших клуб этим летом.
В рейтинге, составленном Transfermarkt, переход оцененного в 35 млн евро аргентинца из «ПСЖ» в «Интер Майами» занимает первое место.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси – 35 млн евро, из «ПСЖ» в «Интер Майами»;
2. Эван Ндика – 28 млн евро, из «Айнтрахта» в «Рому»;
3. Конрад Лаймер – 28 млн евро, из «Лейпцига» в «Баварию»;
4. Юри Тилеманс – 25 млн евро, из «Лестера» в «Астон Виллу»;
5. Алекс Гримальдо – 25 млн евро, из «Бенфики» в «Байер»;
6. Карим Бензема – 25 млн евро, из «Реала» в «Аль-Иттихад»;
7. Рами Бенсебайни – 20 млн евро, из гладбахской «Боруссии» в дортмундскую;
8. Джефферсон Лерма – 20 млн евро, из «Борнмута» в «Кристал Пэлас»;
9. Рафаэл Геррейру – 20 млн евро, из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию»;
10. Илкай Гюндоган – 20 млн евро, из «Манчестер Сити» в «Барселону».
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