Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб этим летом. Бензема – 6-й, Гюндоган – 10-й

Лионель Месси лидирует в списке самых дорогих игроков, бесплатно сменивших клуб этим летом.

В рейтинге, составленном Transfermarkt, переход оцененного в 35 млн евро аргентинца из «ПСЖ» в «Интер Майами» занимает первое место.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. – 35 млн евро, из « » в « »;

2. Эван Ндика – 28 млн евро, из « » в «Рому»;

3. Конрад Лаймер – 28 млн евро, из « » в «Баварию»;

4. Юри Тилеманс – 25 млн евро, из «Лестера» в «Астон Виллу»;

5. Алекс Гримальдо – 25 млн евро, из «Бенфики» в «Байер»;

6. Карим Бензема – 25 млн евро, из «Реала» в «Аль-Иттихад»;

7. Рами Бенсебайни – 20 млн евро, из гладбахской «Боруссии» в дортмундскую;

8. Джефферсон Лерма – 20 млн евро, из «Борнмута» в «Кристал Пэлас»;

9. Рафаэл Геррейру – 20 млн евро, из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию»;

10. Илкай Гюндоган – 20 млн евро, из «Манчестер Сити» в «Барселону».

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