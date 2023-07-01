Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб этим летом. Бензема – 6-й, Гюндоган – 10-й

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Лионель Месси лидирует в списке самых дорогих игроков, бесплатно сменивших клуб этим летом.

В рейтинге, составленном Transfermarkt, переход оцененного в 35 млн евро аргентинца из «ПСЖ» в «Интер Майами» занимает первое место.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – 35 млн евро, из «ПСЖ» в «Интер Майами»;

2. Эван Ндика – 28 млн евро, из «Айнтрахта» в «Рому»;

3. Конрад Лаймер – 28 млн евро, из «Лейпцига» в «Баварию»;

4. Юри Тилеманс – 25 млн евро, из «Лестера» в «Астон Виллу»;

5. Алекс Гримальдо – 25 млн евро, из «Бенфики» в «Байер»;

6. Карим Бензема – 25 млн евро, из «Реала» в «Аль-Иттихад»;

7. Рами Бенсебайни – 20 млн евро, из гладбахской «Боруссии» в дортмундскую;

8. Джефферсон Лерма – 20 млн евро, из «Борнмута» в «Кристал Пэлас»;

9. Рафаэл Геррейру – 20 млн евро, из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию»;

10. Илкай Гюндоган – 20 млн евро, из «Манчестер Сити» в «Барселону».

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18 комментариев

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Артём Клагиш
За это дают награду от ФИФА?
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noti22
Шкриньяр стоимостью 50 млн уже не в счёт?
+9
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Фан Рубина
Цены на игроков стали настолько абсурдными, что только бесплатно и подписывать.
+8
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МТБ
Месси самый дорогой игрок, за выкуп контракта которого никогда и никто не платил
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инок
Молодец Лео! И тут на первом месте
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Marina_Greta
Очередной трофей Месси?
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Tiestorzn17
Месси - самый. Остальное лишнее
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Marky777
Ответ Артём Клагиш
Вполне возможно, шансы 50/50. либо ему либо норвежскому убийце
Фантазер
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Артём Клагиш
Ответ Marky777
Фантазер
У тебя есть ещё варианты, или что?
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Артём Клагиш
Ответ Born is the King
Да, Месси дают. ФИФА Золотые мячи также ему дарила
Все 8 подарила.
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