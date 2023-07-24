«ПСЖ» согласится на 300 млн евро от «Аль-Хилаля», если убедит Мбаппе перейти в Саудовскую Аравию (L’Equipe)

«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе «Аль-Хилалю».

Напомним, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение о трансфере 24-летнего нападающего за 300 миллионов евро. Зарплата игрока в случае перехода может составить 700 миллионов евро в год.

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» примет предложение клуба из Эр-Рияда, если сможет убедить игрока перейти в саудовскую лигу.

В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 34 матча и забил 29 голов. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)

Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»