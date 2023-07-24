«ПСЖ» согласится на 300 млн евро от «Аль-Хилаля», если убедит Мбаппе перейти в Саудовскую Аравию (L’Equipe)
«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе «Аль-Хилалю».
Напомним, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение о трансфере 24-летнего нападающего за 300 миллионов евро. Зарплата игрока в случае перехода может составить 700 миллионов евро в год.
Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» примет предложение клуба из Эр-Рияда, если сможет убедить игрока перейти в саудовскую лигу.
В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 34 матча и забил 29 голов. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)
Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»
- сидеть год на лавке ПСЖ за 70 лямов и уйти в Реал;
- поиграть год в Саудовской Аравии за 700 лямов и уйти в Реал.
Мне кажется, тут как бы очевидный выбор.