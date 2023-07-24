«ПСЖ» согласится на 300 млн евро от «Аль-Хилаля», если убедит Мбаппе перейти в Саудовскую Аравию (L’Equipe)

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе «Аль-Хилалю».

Напомним, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение о трансфере 24-летнего нападающего за 300 миллионов евро. Зарплата игрока в случае перехода может составить 700 миллионов евро в год

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» примет предложение клуба из Эр-Рияда, если сможет убедить игрока перейти в саудовскую лигу. 

В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 34 матча и забил 29 голов. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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113 комментариев

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Ебздрогыч
Варианты у Мбаппе:

- сидеть год на лавке ПСЖ за 70 лямов и уйти в Реал;
- поиграть год в Саудовской Аравии за 700 лямов и уйти в Реал.

Мне кажется, тут как бы очевидный выбор.
+91
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Russ Ivan
Умеют арабы устроить свой восточный базар где захотят, даже в центре Парижа...
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+65
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JENNINGS
Ответ VERBLYUD
Нужно переходить. Возможно, у Килиана больше не будет шанса поиграть в лучшей лиге мира, нужно воспользоваться этим.
В ФНЛ ему никто такую зарплату не даст
+56
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+52
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VERBLYUD
Нужно переходить. Возможно, у Килиана больше не будет шанса поиграть в лучшей лиге мира, нужно воспользоваться этим.
+26
-4
+22
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Marcus-light
Честно, я не знаю, как отказываться от такого предложения. В случае условного Месси ещё можно, там карьера позади, семья, дети, большие деньги на счетах есть. Но тут выбор между спортзалом и условной честью в Париже, или инопланетные деньги за какую-никакую игровую практику.
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Old Partisan
Ответ Russ Ivan
Умеют арабы устроить свой восточный базар где захотят, даже в центре Парижа...
так весь Париж уже давно арабский
+18
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NickN
Ответ Old Partisan
так весь Париж уже давно арабский
Скорее, мусульманский, все-таки. Африканцев там побольше
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Кудри Гендузи
Руководство ПСЖ практически расписалось в собственной некомпетентности.
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Robert
Год играть в футбол, просто держа себя в форме и не напрягаясь. Еще тебе за это 700 млн. евро дадут. Это же лучше, чем сидеть на скамейке весь год. Кто вообще от такого откажется. Еще и обещают бесплатный уход в Реал. Это супер вариант, вообще для всех.
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QWertY
Ответ Кудри Гендузи
Руководство ПСЖ практически расписалось в собственной некомпетентности.
Как? Почти продав Мбаппе в Аль Хилял за 300кк?
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Antoniom
Ответ Ебздрогыч
Варианты у Мбаппе: - сидеть год на лавке ПСЖ за 70 лямов и уйти в Реал; - поиграть год в Саудовской Аравии за 700 лямов и уйти в Реал. Мне кажется, тут как бы очевидный выбор.
Контракт саудиты явно не на год предложат. Поэтому о Реале на длительное время нужно будет забыть. Да и будет ли кому нужна черепашка через несколько лет проведённых в пустыне, большой вопрос.
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Собиратель хаоса
"ПСЖ согласился". Долго наверное уговаривали их, чтобы вместо дырки от бублика 300 млн.евро получить.
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Super Bock
Информация для размышления. 700 млн. евро - это змейка длиной 10,85 км, пачками по 10000 евро.
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futbol Liverpool
Ох##неть , сумашествие . Клуб готов заплатить 1 млрд евро за один год прибытия в клубе. Это немылимо.
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NickN
Я не знаю, кем надо быть, чтобы от такого отказаться. Аль-Хилаль исполнит сразу несколько желаний - даст деньги шейхам из ПСЖ, даст астрономический контракт Мбаппе на сезон и даст возможность Мбаппе бесплатной уйти в Реал в следующем году. Все в плюсе.
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Оленям, просьба в личку не писать!
У ПСЖ кто спрашивать будет если Мбаппе захочет), тем более они хотели 150
+4
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Lindeman
Ответ Кудри Гендузи
Руководство ПСЖ практически расписалось в собственной некомпетентности.
Они давно дали понять, что они не компетентны ещё с трансфера Неймара
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Варианты у Мбаппе: - сидеть год на лавке ПСЖ за 70 лямов и уйти в Реал; - поиграть год в Саудовской Аравии за 700 лямов и уйти в Реал. Мне кажется, тут как бы очевидный выбор.
вариантов гораздо больше🤣
+7
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Kuryanin
Ответ Плакса Джон ушел налево
Если туда собак запрещают провозить, позволят ли взять с собой его бабу-мужика?
Скажет, что это его французский бульдог.
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Милан 757
Ответ Сергей Васильев
Можно понять, когда в Саудовскую Аравию едут стареющие суперзвёзды типа Кристинки. Можно понять, когда в Саудовскую Аравию едут середняки типа Малкома. Но Мбаппе в Саудовской Аравии в своём возрасте - это за гранью разумного. К тому же его партнёра-транса туда, может быть, не пустят.
За 700 миллионов за сезон ты бы отказался ?
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Bayern-fan
Ответ Old Partisan
так весь Париж уже давно арабский
из Москвы оно, конечно, виднее))))
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angliiskiilion
700 лямов даже в карьерах тренера ФИФЫ невозможно было давать даже с учётом взлома с чит энджин
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Аморалинни
Ответ Кудри Гендузи
Руководство ПСЖ практически расписалось в собственной некомпетентности.
Лол что? Получить 300 лямов за игрока, который в составе возможно не будет находиться, это что-то на уровне гениальности
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Axs Men
Ответ The Best
Если Мбаппе согласится то это минус карьера сразу,надеюсь он не настолько жадный к деньгам и останется играть в Европе.
1 сезон и минус карьера? Он ещё молодой. Люди от травм вылетают на год и мучаются от рецидивов, а тут просто год побегать у Саудитов
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Marcus-light
Ответ Тухель
Про даст Мбаппе уйти бесплатно в РМ через сезон это главная пушка. Мать француза как обычно одним местом будет читать контракт и потом окажется что ничего такого нет, а просто мама Мбаппе получает очередные млн 100 летом 2024 и негритенок дальше бегает соревнуясь со своим кумиром КР.
Пока мама Мбаппе работает отлично. Сначала продав продлив контракт с Монако за неделю до перехода в ПСЖ. Потом подписав двухлетний контракт, хотя руководство ПСЖ было уверено, что он трёхлетний. Это вот у мамы Рабьо проблемы с контрактами, а у Мбаппе всё хорошо.
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