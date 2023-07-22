«ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у Килиана есть опция продления контракта на год
«ПСЖ» не будет продавать Килиана Мбаппе до конца июля.
Как сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи, до 31-го июля парижане вести переговоров ни с кем не будут.
До конца месяца форвард имеет право активировать опцию продления контракта с парижанами на год. Если это сделано не будет, с 1 августа 24-летний футболист официально будет выставлен на трансфер.
Сообщалось, что «ПСЖ» не станет требовать за своего лучшего бомбардира 200 млн евро.
«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!
Часики уже тикают, Макрон торопись:)
Думаю, что провернуть гниение Мбаппе в запасе на целый год он сможет и подавно.
Но посмотрим, может Киллиан какой-нибудь трюк выкинет.