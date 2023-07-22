«ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у Килиана есть опция продления контракта на год

«ПСЖ» не будет продавать Килиана Мбаппе до конца июля.

Как сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи, до 31-го июля парижане вести переговоров ни с кем не будут.

До конца месяца форвард имеет право активировать опцию продления контракта с парижанами на год. Если это сделано не будет, с 1 августа 24-летний футболист официально будет выставлен на трансфер.

Сообщалось, что «ПСЖ» не станет требовать за своего лучшего бомбардира 200 млн евро.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!