«ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у Килиана есть опция продления контракта на год

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не будет продавать Килиана Мбаппе до конца июля.

Как сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи, до 31-го июля парижане вести переговоров ни с кем не будут.

До конца месяца форвард имеет право активировать опцию продления контракта с парижанами на год. Если это сделано не будет, с 1 августа 24-летний футболист официально будет выставлен на трансфер.

Сообщалось, что «ПСЖ» не станет требовать за своего лучшего бомбардира 200 млн евро.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Получается до 1 августа Макрон должен отложить все свои личные дела и договариваться с Мбаппе... Ну или ему придется свяжется с Лукашенко, чтоб тот стал посредником между ними:)

Часики уже тикают, Макрон торопись:)
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Отец Абду
Получается до 1 августа Макрон должен отложить все свои личные дела и договариваться с Мбаппе... Ну или ему придется свяжется с Лукашенко, чтоб тот стал посредником между ними:) Часики уже тикают, Макрон торопись:)
Договариваться с Лукашенко, чтобы он договорился с Мбаппе😃
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Temp LC
так вроде он был выставлен на трансфер недели 2-3 назад?
Покупателей нет. Нужно переставить, что бы опять на первой странице поиска появиться
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Милан 757
ПСЖ превратится в обычного середняка типа Лиона ...
Главное чтоб никак пансионат милан с 40 летними Жиру и Ибрагимовичами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Однажды шейх Нассер обиделся на Барселону и провернул трансфер Неймара за 222 миллиона.

Думаю, что провернуть гниение Мбаппе в запасе на целый год он сможет и подавно.

Но посмотрим, может Киллиан какой-нибудь трюк выкинет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Представьте какой состав будет у Реала🔥
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
в АПЛ бы ему, в любую другую лигу будет понижение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ Temp LC
так вроде он был выставлен на трансфер недели 2-3 назад?
Не был он выставлен,даже такой новости не было )) говорили так же что ему дали подумать 2-3 недели
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Отец Абду
Получается до 1 августа Макрон должен отложить все свои личные дела и договариваться с Мбаппе... Ну или ему придется свяжется с Лукашенко, чтоб тот стал посредником между ними:) Часики уже тикают, Макрон торопись:)
ничего, выйдет разок в выходной, потом отгул оформит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Михо
Договариваться с Лукашенко, чтобы он договорился с Мбаппе😃
Мбаппе поедет в БАТЭ.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xabi Alonso78
Ответ kodgong
9-ка нужна позарез. никого нет)
Есть, центрфорвард Альваро Родригес из академии, который в прошлом году выходя с замены забил Атлетико. Он мог бы принести еще пользы, если б итальянец выпускал его хотя бы на 30 минут каждого матча
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий