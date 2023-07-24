Футболистка «ПСЖ» Катото поддержала Мбаппе в соцсетях после отстранения. Мари-Антуанетта тоже конфликтовала с клубом

Футболистка «ПСЖ» Мари-Антуанетта Катото поддержала Килиана Мбаппе после его отстранения.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе из-за нежелания уходить или продлевать контракт с клубом. Форвард не поехал с командой в турне по Японии.

«Держись, KM7», – написала Катото в сторис, прикрепив фотографию, на которой она изображена вместе с и Педро Паулетой.

Стоит отметить, что Катото также конфликтовала с руководством « ». В 2022 году нападающая потребовала изменений в женской команде в обмен на продление контракта. Позднее нападающая продлила контракт до 2025 года.

Изображение: инстаграм Мари-Антуанетты Катото