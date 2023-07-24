Футболистка «ПСЖ» Катото поддержала Мбаппе в соцсетях после отстранения. Мари-Антуанетта тоже конфликтовала с клубом

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол сборная Франции жен соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Футболистка «ПСЖ» Мари-Антуанетта Катото поддержала Килиана Мбаппе после его отстранения.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе из-за нежелания уходить или продлевать контракт с клубом. Форвард не поехал с командой в турне по Японии.

«Держись, KM7», – написала Катото в сторис, прикрепив фотографию, на которой она изображена вместе с Мбаппе и Педро Паулетой.

Стоит отметить, что Катото также конфликтовала с руководством «ПСЖ». В 2022 году нападающая потребовала изменений в женской команде в обмен на продление контракта. Позднее нападающая продлила контракт до 2025 года.

Изображение: инстаграм Мари-Антуанетты Катото

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5 комментариев

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alexmixer9
Не о той Мари Антуанеетте подумал конечно
+7
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+7
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Газонокосильщик Хави
Дамммммм эта мари-Антуанетта выжала весь абонемент в солярий. Даже бонусные минуты которые капали на карту
+2
0
+2
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Ебздрогыч
Помнится, Мария-Антуанетта плохо закончила...
0
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Манковский
Черномазые склонны ко всяким погромам, спектаклям, протестам. Главное чтобы хайпово и публично. Им только повод дай.

Протестами против насилия разносят пол города.
0
0
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