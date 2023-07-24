Вальверде о Мбаппе: «Он один из лучших игроков мира и будет им еще много лет. Мне нравится наблюдать за его игрой»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я не могу сказать вам очень многого. Я игрок мадридского «Реала».

Он один из лучших игроков в мире и будет им еще много лет. Как болельщику, мне нравится наблюдать за его игрой, но как игрок мадридского «Реала» я стараюсь защищать эту эмблему и быть готовым ко всему, что произойдет», – сказал полузащитник.

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17 комментариев

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psycho
Мбаппе должен запомнить одно: в Реал три раза не зовут ☝️
+12
-6
+6
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ZA.RMA
Ответ Тухель
Можно и дальше негрил закидывать млн, а можно пытаться искать замену Модричу и Кроосу. Они конечно молодцы, но не вечны, а РМ в последние годы набирает себе сборную по бегу это уже не РМ, а какой то Ливерпуль. Бензема уже нет, Каземиро уже нет, через какое то время закончит Кроос и Модрич и как РМ играть будет? Много бегать это так себе план.
Нет игроков, которые смогут заменить полноценно Модрича/Крооса, но у Мадрида есть креативные игроки в полузащите

• Гюлер
• Джуд
• Вальверде(бриллиант вообще)
• Кава(чаще)
• Чуамени
• Себальос

Вроде нормально
+4
-2
+2
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SaH4r.
Ответ Kaka_GOAT
Короче,всем всё ясно, кроме болельщиков барселоны которые до сих пор молятся чтобы он перешёл куда угодно только не в Реал
нам только лучше от этого, нам выгодно, чтоб Реал был силён, чтоб класико поинтереснее было, так что наброс не удался)
+3
-2
+1
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ZA.RMA
Ответ Burel
Надоело уже. Скорей бы перешёл и взорвал всю зарплатную ведомость и атмосферу в стане зеро-требольных
скорее перешел бы и имел возможность выиграть 5ЛЧ за 9 лет, пока другим нужно «больше 100 лет» :)
+4
-3
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Harut Hovsepyan
Ответ ZA.RMA
скорее перешел бы и имел возможность выиграть 5ЛЧ за 9 лет, пока другим нужно «больше 100 лет» :)
"Больше 100 лет" - слишком жестко, не ожидал от тебя ... могла б хотя бы с 1955 начать отчет - так хотя бы 60+ выходит - какая-никакая, но тоже пощада 😂😂
+3
-2
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JENNINGS
Ответ Burel
ноль треблов за 120 лет у МЧК
У МЧК 2 требла - 2009 и 2015.
И да: у «Мадрида» 14 ЛЧ. У ближайшего преследователя в 2 раза меньше - 7.
За последние 9 лет «Мадрид» выиграл ровно столько же кубков ЛЧ, чем кое-кто за всю историю существования
:)
+1
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Barca_mania
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Ответ ZA.RMA
Нет игроков, которые смогут заменить полноценно Модрича/Крооса, но у Мадрида есть креативные игроки в полузащите • Гюлер • Джуд • Вальверде(бриллиант вообще) • Кава(чаще) • Чуамени • Себальос Вроде нормально
если честно очень слабенько смотретса средняя линия у реала, особенно в сравнении с Барсой
+1
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Vlad
Ответ Kaka_GOAT
Короче,всем всё ясно, кроме болельщиков барселоны которые до сих пор молятся чтобы он перешёл куда угодно только не в Реал
Отнюдь, пусть перейдёт. Это некоторые болельщики Реала не хотят этого перехода: видите ли он токсичный, он проститутка, типа кто больше даст, туда и идёт, что расист и провокатор как человек лучше и т.п. Не знаю как человек, кто из них лучше, но как футболист Мбаппе намного лучше, а скандалист и склочник винисиус ему в подметки не годится. Прочитайте комменты своих же болельщиков и увидите, что в вашем лагере тоже немало противников трансфера Мбаппе есть. Или как сказал разумный болельщик Геннадий Чеботарёв, что только глорье и школота против Мбаппе в Реале
0
0
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Azam1707
Ответ psycho
Мбаппе должен запомнить одно: в Реал три раза не зовут ☝️
По хорошему и два раза не зовут, просто Мбаппе экстраординарный игрок
+5
-5
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ZA.RMA
Ответ Harut Hovsepyan
"Больше 100 лет" - слишком жестко, не ожидал от тебя ... могла б хотя бы с 1955 начать отчет - так хотя бы 60+ выходит - какая-никакая, но тоже пощада 😂😂
округлила немного, подумаешь)) 😂😂😂
+1
-1
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Moscwow
Ответ ZA.RMA
Нет игроков, которые смогут заменить полноценно Модрича/Крооса, но у Мадрида есть креативные игроки в полузащите • Гюлер • Джуд • Вальверде(бриллиант вообще) • Кава(чаще) • Чуамени • Себальос Вроде нормально
Полузащита с большим отрывом топ, но щас расскажут пресмыкающиеся ФК Негрейры, что переломанный Педри, безголовый Гави будущие обладатели ЗМ, как Фати
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