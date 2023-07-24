Вальверде о Мбаппе: «Он один из лучших игроков мира и будет им еще много лет. Мне нравится наблюдать за его игрой»

Федерико Вальверде высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я не могу сказать вам очень многого. Я игрок мадридского «Реала».

Он один из лучших игроков в мире и будет им еще много лет. Как болельщику, мне нравится наблюдать за его игрой, но как игрок мадридского «Реала» я стараюсь защищать эту эмблему и быть готовым ко всему, что произойдет», – сказал полузащитник.

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»

У «Реала» все готово для трансфера Мбаппе – его готовы подписать на первой неделе августа