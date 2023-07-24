Вальверде о Мбаппе: «Он один из лучших игроков мира и будет им еще много лет. Мне нравится наблюдать за его игрой»
Федерико Вальверде высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
«Я не могу сказать вам очень многого. Я игрок мадридского «Реала».
Он один из лучших игроков в мире и будет им еще много лет. Как болельщику, мне нравится наблюдать за его игрой, но как игрок мадридского «Реала» я стараюсь защищать эту эмблему и быть готовым ко всему, что произойдет», – сказал полузащитник.
Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»
У «Реала» все готово для трансфера Мбаппе – его готовы подписать на первой неделе августа
• Гюлер
• Джуд
• Вальверде(бриллиант вообще)
• Кава(чаще)
• Чуамени
• Себальос
Вроде нормально
И да: у «Мадрида» 14 ЛЧ. У ближайшего преследователя в 2 раза меньше - 7.
За последние 9 лет «Мадрид» выиграл ровно столько же кубков ЛЧ, чем кое-кто за всю историю существования
:)