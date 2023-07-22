Мбаппе нет в заявке «ПСЖ» на турне. 16-летний брат Килиана летит с командой в Японию

Информация об отстранении Килиана Мбаппе от состава «ПСЖ» подтвердилась.

Вчера появилась новость о том, что парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.

Сегодня «ПСЖ» официально опубликовал список игроков, которые отправятся в Азию. Как и сообщалось, Мбаппе в него не попал.

Младший брат , 16-летний Итан Мбаппе, отправляется в турне с командой.

Заявка « » выглядит следующим образом: , , , Мануэль Угарте, Маркиньос, Марко Верратти, Фабиан Руис, Неймар, Марко Асенсио, Хуан Бернат, Данилу Перейра, Витинья, Ренату Саншеш, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Шер Ндур, Карлос Солер, Левен Курзава, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби, Сериф Нхага, Милан Шкриньяр, Итан Мбаппе, Ильес Хусни, Ноа Лемина, Юго Экитик, Луи Муке, Джанлуиджи Доннарумма.