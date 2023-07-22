Мбаппе нет в заявке «ПСЖ» на турне. 16-летний брат Килиана летит с командой в Японию
Информация об отстранении Килиана Мбаппе от состава «ПСЖ» подтвердилась.
Вчера появилась новость о том, что парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.
Сегодня «ПСЖ» официально опубликовал список игроков, которые отправятся в Азию. Как и сообщалось, Мбаппе в него не попал.
Младший брат Килиана, 16-летний Итан Мбаппе, отправляется в турне с командой.
Заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Мануэль Угарте, Маркиньос, Марко Верратти, Фабиан Руис, Неймар, Марко Асенсио, Хуан Бернат, Данилу Перейра, Витинья, Ренату Саншеш, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Шер Ндур, Карлос Солер, Левен Курзава, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби, Сериф Нхага, Милан Шкриньяр, Итан Мбаппе, Ильес Хусни, Ноа Лемина, Юго Экитик, Луи Муке, Джанлуиджи Доннарумма.
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"Игрок не должен быть выше клуба"
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С топ-клубами это почти не работает. Даже Реал и Бавария на этом обжигались. Почти все так или иначе идут на поводу у футболистов, которую играли важную роль в клубе, т.к игроки - это главный актив.
"Надо брать лучших талантов из Франции и сильных, но некапризных легионеров и будет все хорошо"
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Аргументация уровня: хочешь быть богатым - просто начни больше зарабатывать. Хочешь быть здоровым - не болей. Ахахахах)
Так то игроки не сразу борзеют. Пока они подающие надежды ноунеймы, то почти все белые и пушистые. Но как только начинают прокачиваться в результатах и технике, начинают и больше требований предъявлять по условиям и зарплате. Ты не можешь знать наперёд, что перспективный молодняк не начнёт показывать гонор.
Да и с ПСЖ это не сработает, т.к игроки со всего мира знают, что у боссов клуба куча денег. А значит можно требовать лучших условий, либо свалят в другой клуб. Это тебе не Македонские Работнички с бюджетом в пару корзинок с бобами.
Игрок не должен быть выше клуба.
Вообще псж убрать Мбаппе и без Месси это будет очень симпатичный клуб.
Надо брать лучших талантов из Франции и сильных, но некапризных легионеров и будет все хорошо
Щедрость и хорошее отношение к себе, конечно нужно ценить, без базара. Это было бы правильно. Но когда перед тобой буквально раздвигают ноги по щелчку твоих пальцев, идя на все прихоти...... это просто начинает восприниматься как должное. Мол, ну раз я такой офуенный, то вправе требовать любых условий.
Правда, есть один нюанс…
На что они вообще рассчитывали, продлив его всего на два сезона? Не могут смотреть в завтрашний день.
Скорее жанры Комедия и Триллер
теперь либо в Мадрид,либо в челси
мешает бетон