Мбаппе нет в заявке «ПСЖ» на турне. 16-летний брат Килиана летит с командой в Японию

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Информация об отстранении Килиана Мбаппе от состава «ПСЖ» подтвердилась.

Вчера появилась новость о том, что парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер

Сегодня «ПСЖ» официально опубликовал список игроков, которые отправятся в Азию. Как и сообщалось, Мбаппе в него не попал.

Младший брат Килиана, 16-летний Итан Мбаппе, отправляется в турне с командой. 

Заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом: Кейлор НавасАшраф ХакимиПреснель Кимпембе, Мануэль Угарте, Маркиньос, Марко Верратти, Фабиан Руис, Неймар, Марко Асенсио, Хуан Бернат, Данилу Перейра, Витинья, Ренату Саншеш, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Шер Ндур, Карлос Солер, Левен Курзава, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби, Сериф Нхага, Милан Шкриньяр, Итан Мбаппе, Ильес Хусни, Ноа Лемина, Юго Экитик, Луи Муке, Джанлуиджи Доннарумма.

23 комментария

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Q1W2E3A!S!D!
Заголовок, получается, некорректный. Мбаппе есть, но не Киллиан
+59
-2
+57
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ARIGAMI ARIGAMI
Бешеные деньги

Криминальный футбол

Нассер Аль Хелаифи

Купить Мбаппе

Купить Мбаппе: Часть Два

Доказательство Контракта

Бесславные владельцы

Киллиан Освобожденный

Странная восьмерка

Однажды в ПСЖ
+19
-5
+14
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Евгений Стрекалов
Ответ Q1W2E3A!S!D!
Заголовок, получается, некорректный. Мбаппе есть, но не Киллиан
Нет, заголовок должен был выглядеть так: "Мбаппе в заявке ПСЖ на турне".
+11
0
+11
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ariuntrius
Ответ Евгений Стрекалов
Нет, заголовок должен был выглядеть так: "Мбаппе в заявке ПСЖ на турне".
Но есть ньюанс как говорится
+4
0
+4
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Ответ ddddan 2
сказка мбаппе в Париже закончена теперь либо в Мадрид,либо в челси
скорее он в зенит перейдет чем в Челси
+3
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Kaka_GOAT
Ответ ddddan 2
сказка мбаппе в Париже закончена теперь либо в Мадрид,либо в челси
Челси ?🤦‍♂️
+4
-1
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Montenegro Serbian
Ответ trav
Все правильно Игрок не должен быть выше клуба. Вообще псж убрать Мбаппе и без Месси это будет очень симпатичный клуб. Надо брать лучших талантов из Франции и сильных, но некапризных легионеров и будет все хорошо
Фигасе ты популист) В депутаты не пробовал баллотироваться?)

"Игрок не должен быть выше клуба"
--------------------
С топ-клубами это почти не работает. Даже Реал и Бавария на этом обжигались. Почти все так или иначе идут на поводу у футболистов, которую играли важную роль в клубе, т.к игроки - это главный актив.

"Надо брать лучших талантов из Франции и сильных, но некапризных легионеров и будет все хорошо"
-----------
Аргументация уровня: хочешь быть богатым - просто начни больше зарабатывать. Хочешь быть здоровым - не болей. Ахахахах)
Так то игроки не сразу борзеют. Пока они подающие надежды ноунеймы, то почти все белые и пушистые. Но как только начинают прокачиваться в результатах и технике, начинают и больше требований предъявлять по условиям и зарплате. Ты не можешь знать наперёд, что перспективный молодняк не начнёт показывать гонор.
Да и с ПСЖ это не сработает, т.к игроки со всего мира знают, что у боссов клуба куча денег. А значит можно требовать лучших условий, либо свалят в другой клуб. Это тебе не Македонские Работнички с бюджетом в пару корзинок с бобами.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ddddan 2
вроде тридцатка тебе,а плюсики все равно хочется
Это ведь ирония :)
+3
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Мексиканская песня
Младший брат Мбаппе - это Малком.
+2
0
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Waiway
Ответ Евгений Стрекалов
Нет, заголовок должен был выглядеть так: "Мбаппе в заявке ПСЖ на турне".
"Мбаппе исключен из заявки, но летит с командой в Японию. Как так?"
+2
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trav
Все правильно
Игрок не должен быть выше клуба.
Вообще псж убрать Мбаппе и без Месси это будет очень симпатичный клуб.
Надо брать лучших талантов из Франции и сильных, но некапризных легионеров и будет все хорошо
+4
-3
+1
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Montenegro Serbian
Ответ blaugrano
ПСЖ получает по заслугам. Собственноручно слепили примадону, засыпая его немеренным баблом. Как Мбаппе должен оценивать свою значимость, если даже Макрон, с подачи шейхов, унижается перед ним? На что они вообще рассчитывали, продлив его всего на два сезона? Не могут смотреть в завтрашний день.
Вот тут согласен. Я хоть и не очень хорошо отношусь к Мбаппе, но его действия выглядят как минимум логично: если тебя ублажают со всех сторон, буквально запихивая тебе деньги во все дыхательно-пихательные отверстия, крайне сложно остановиться и не начать требовать ещё большего.
Щедрость и хорошее отношение к себе, конечно нужно ценить, без базара. Это было бы правильно. Но когда перед тобой буквально раздвигают ноги по щелчку твоих пальцев, идя на все прихоти...... это просто начинает восприниматься как должное. Мол, ну раз я такой офуенный, то вправе требовать любых условий.
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llolishe
Макрон отстранит ПСЖ от участия в Лиге 1 из-за такого поведения
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Jack Daniels
Обещали японцам, что те увидят Мбаппе - те увидят Мбаппе

Правда, есть один нюанс…
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ArnoNeputevy
А у мамы их двое! Неплохой заработок!
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blaugrano
ПСЖ получает по заслугам. Собственноручно слепили примадону, засыпая его немеренным баблом. Как Мбаппе должен оценивать свою значимость, если даже Макрон, с подачи шейхов, унижается перед ним?
На что они вообще рассчитывали, продлив его всего на два сезона? Не могут смотреть в завтрашний день.
+2
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мексиканская песня
Младший брат Мбаппе - это Малком.
Малкольм Мбаппе? Вроде не слышал о таком
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ARIGAMI ARIGAMI
Глупо называть это "трансферной драмой"
Скорее жанры Комедия и Триллер
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ddddan 2
сказка мбаппе в Париже закончена
теперь либо в Мадрид,либо в челси
+1
-1
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бешеные деньги Криминальный футбол Нассер Аль Хелаифи Купить Мбаппе Купить Мбаппе: Часть Два Доказательство Контракта Бесславные владельцы Киллиан Освобожденный Странная восьмерка Однажды в ПСЖ
Kill Killian
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Glukinho
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бешеные деньги Криминальный футбол Нассер Аль Хелаифи Купить Мбаппе Купить Мбаппе: Часть Два Доказательство Контракта Бесславные владельцы Киллиан Освобожденный Странная восьмерка Однажды в ПСЖ
бетономешалка
мешает бетон
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