Мбаппе хотят позвать в лигу Саудовской Аравии, даже если он уйдет через год. Килиан не собирается уезжать из Европы (Бен Джейкобс)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Футбол

Клубы Саудовской Аравии заинтересованы в приглашении Килиана Мбаппе.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, суверенный фонд Саудовской Аравии PIF заинтересован в том, чтобы форвард «ПСЖ» выступал в чемпионате страны, даже если спустя сезон его подпишет «Реал» или другой европейский топ-клуб.

Однако приоритетом Мбаппе является продолжение карьеры в Европе и выступления в Лиге чемпионов. Форвард «ПСЖ» не намерен переезжать в Саудовскую Аравию.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» может продать Мбаппе летом из-за отказа продлевать контракт. Сообщается, что интерес к французу, помимо «Реала», проявляли «Ливерпуль» и «Арсенал», однако никаких действий для его подписания они не предприняли.

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10 комментариев

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Lifar Skladchikov
Все решили похайпяться на Мбаппе? Новость ни о чем. Всем понятно , что он не поедет в пустыню пока не выиграет ЗМ. А это можно сделать только играя в топ-4 лигах Европы и больше нигде
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+3
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Moscwow
Ответ Jaxongir Shodiev
а если ему сделают такое же предложение, как и Месси?
Какое? Подарят Чемпионат мира? Так у него уже есть
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Egor Aleksandrovich
это будет выстрелом в ногу со стороны лягушонка.
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Russ Ivan
Оренбург тоже хочет Мбаппе и готовит кучу плюшек в виде сочных арбузов...
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medraiz
Если я правильно понимаю псж может продать его, чтобы он не ушел бесплатно следующим летом, а он может согласиться, если поставят ультиматум: следующий сезон на банке или в пустыню. Хотя конечно сложно представить, что псж всерьез будет мариновать его весь сезон
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rusichi
Рановато Килиану туда.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Человек хотел денег, человек получит денег! Через год снова в футбол перейдет :)
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Жан Поль Бельманда
Семья окружение черепашки увидят👀 сумму которую предлагают Саудиты, могут и надавить на своего кормильца)))
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Jaxongir Shodiev
Ответ Lifar Skladchikov
Все решили похайпяться на Мбаппе? Новость ни о чем. Всем понятно , что он не поедет в пустыню пока не выиграет ЗМ. А это можно сделать только играя в топ-4 лигах Европы и больше нигде
а если ему сделают такое же предложение, как и Месси?
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Montenegro Serbian
Ответ Lifar Skladchikov
Все решили похайпяться на Мбаппе? Новость ни о чем. Всем понятно , что он не поедет в пустыню пока не выиграет ЗМ. А это можно сделать только играя в топ-4 лигах Европы и больше нигде
Да тут дело даже не столько в золотом мяче. Тут ещё и нет смысла менять привычный европейский уклад жизни, на то, чтобы жить в Саудовской Аравии, когда в него прям тут в Европе кидают мешками денег.
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