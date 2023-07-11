Мбаппе хотят позвать в лигу Саудовской Аравии, даже если он уйдет через год. Килиан не собирается уезжать из Европы (Бен Джейкобс)

Клубы Саудовской Аравии заинтересованы в приглашении Килиана Мбаппе.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, суверенный фонд Саудовской Аравии PIF заинтересован в том, чтобы форвард «ПСЖ» выступал в чемпионате страны, даже если спустя сезон его подпишет « » или другой европейский топ-клуб.

Однако приоритетом Мбаппе является продолжение карьеры в Европе и выступления в чемпионов. Форвард « » не намерен переезжать в Саудовскую Аравию.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» может продать летом из-за отказа продлевать контракт. Сообщается, что интерес к французу, помимо «Реала», проявляли «Ливерпуль» и «Арсенал», однако никаких действий для его подписания они не предприняли.

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