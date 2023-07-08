Паредес интересен «Атлетико», «Лацио» и «Галатасараю». «ПСЖ» не рассчитывает на хавбека

Леандро Паредес покинет «ПСЖ».

Парижский клуб не рассчитывает на 29-летнего полузащитника, и с назначением Луиса Энрике на пост главного тренера это не изменится, сообщает L’Equipe.

В подписании аргентинского футболиста заинтересованы « », « », « » и еще один турецкий клуб. Также отмечается, что за ситуацией следили клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.

Сезон-2022/23 провел в «Ювентусе» на правах аренды. Туринцы решили не пользоваться опцией выкупа игрока.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.