Паредес интересен «Атлетико», «Лацио» и «Галатасараю». «ПСЖ» не рассчитывает на хавбека
Леандро Паредес покинет «ПСЖ».
Парижский клуб не рассчитывает на 29-летнего полузащитника, и с назначением Луиса Энрике на пост главного тренера это не изменится, сообщает L’Equipe.
В подписании аргентинского футболиста заинтересованы «Лацио», «Атлетико», «Галатасарай» и еще один турецкий клуб. Также отмечается, что за ситуацией следили клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.
Сезон-2022/23 Паредес провел в «Ювентусе» на правах аренды. Туринцы решили не пользоваться опцией выкупа игрока.
Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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