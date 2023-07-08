Паредес интересен «Атлетико», «Лацио» и «Галатасараю». «ПСЖ» не рассчитывает на хавбека

Теги ПСЖ Лацио Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес покинет «ПСЖ».

Парижский клуб не рассчитывает на 29-летнего полузащитника, и с назначением Луиса Энрике на пост главного тренера это не изменится, сообщает L’Equipe.

В подписании аргентинского футболиста заинтересованы «Лацио», «Атлетико», «Галатасарай» и еще один турецкий клуб. Также отмечается, что за ситуацией следили клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.

Сезон-2022/23 Паредес провел в «Ювентусе» на правах аренды. Туринцы решили не пользоваться опцией выкупа игрока.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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2 комментария

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Имя Фамилия
Паредес загубил карьеру когда всем аргентинским кланом во главе с меси сливали Почеттино, в результате всю эту аргентинскую шпану повыгоняли из ПСЖ, а теперь время расставило всё на свои места ни один из них не выступает в топ-5.
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