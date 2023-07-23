«Зенит» получит 45+15 млн евро за Малкома от «Аль-Хилаля» (Маттео Моретто)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Названа итоговая сумма трансфера Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, саудовский клуб выплатит за бразильца 45+15 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что за Малкома заплатят 60 млн евро. Зарплата игрока в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год. Переход должны завершить в понедельник.

Вчера Малком не сыграл за «Зенит» с «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура Мир РПЛ. Сергей Семак заявил, что это связано с переговорами о трансфере игрока.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро.

Малком начинает РПЛ в запасе. «Зенит» может продать его в Саудовскую Аравию – Семак подтвердил, что переговоры идут

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89 комментариев

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AstaAsta
У трансферной истории Малкома в Зените чувствуются вайбы Халка. Дорого пришёл, отлично послужил и уходит также крайне выгодно! Этих парней будут вспоминать только с позитивом. Респект им!
+87
-3
+84
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Василий Васильев
удачный трансфер для Зенита ,за эти деньги можно пару тройку очень качественных бразильцев подписать
+73
-7
+66
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Михаил Иванов
Удачи тебе и здоровья Ма́лком Фили́пе Си́лва де Оливе́йра.
+51
-7
+44
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Prokuror Prokurorov
Ответ Геннадий Тимченко
не прошло и полгода с тех пор, как указом под номером 118 ему присвоили российское гражданство... и для чего❓🤔
чтобы мы гордились россиянином, который будет играть в одной лиге с Роналду, Бензема, Канте, Кулибали и Менди. Ждем в команде Недели в Ультимейт Тим!
+31
-2
+29
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Роман Олегов
Ответ CriminalJoint62
Бакаев спокойно заменит Малкома, не стоит никого брать на замену
Это троллинг?)
+21
-3
+18
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Трент Резнор
Отличная сделка, всегда умели продавать дорого.
+21
-6
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Юра Зыков
Ответ Геннадий Тимченко
не прошло и полгода с тех пор, как указом под номером 118 ему присвоили российское гражданство... и для чего❓🤔
Я вот удивляюсь,вам ли не всеровно?
Вот получил Малком русский паспорт и что ты жить стал хуже?.
Малком получил паспорт за заслуги перед спортом,так же как и Депордье,Сигалы за заслуги перед кинематографии
+16
-1
+15
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Hong Kil
Как там бабушки, довольны? Народных денег то прибавилось. А то дюже они переживали, что покупки Зенита им пенсию урежут. ахха
+18
-3
+15
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ZarvuR2020
Ответ Servelat-fcdm
А какая разница, будто без продажи Малкома денег на новых бразилов бы не было? Не надо делать вид, что зенит живет по рынку, возможности клуба = возможности лучших друзей президента страны.
Динамик, ты людей то не смеши. В Дортмунде до сих пор не всё шампанское выпили за трансфер Филиппа.
+13
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+12
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Зелёный гопник
Малком спасибо тебе и успехов в дальнейшем 💪🏻☺️
+11
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Igorpon
Ответ AstaAsta
У трансферной истории Малкома в Зените чувствуются вайбы Халка. Дорого пришёл, отлично послужил и уходит также крайне выгодно! Этих парней будут вспоминать только с позитивом. Респект им!
Но чувство недосказанности у малкома остается
+9
0
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Евгений Стрекалов
Ответ CriminalJoint62
Бакаев спокойно заменит Малкома, не стоит никого брать на замену
Если будет играть также, как и вчера, то он является хорошей опцией, но полноценной заменой он ни в коем случае не станет ни разу. Тем более есть большие сомнения в том, что он будет стабилен и замотивирован после закрытия ТО.
+10
-1
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Зелёный гопник
Ответ Василий Васильев
удачный трансфер для Зенита ,за эти деньги можно пару тройку очень качественных бразильцев подписать
И не только бразильцев )
Можно 2-3 очень качественных игрока привезти.
+9
-1
+8
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Зелёный гопник
Ответ Новый тренер ФК Спартак
еще и венедль там газпром опрокидывает, сейчас и малыш куколдинья запротестует, но на эти деньги можно еще абилард набрать))
Не расстраивайся так сильно пожалуйста (((
+8
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Мария Струкова
Удачи тебе малком И крепкого здоровья Тебе и твоей семье
+7
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Petrovski
Ответ Александр Романов
В чем отличная, купили за 45 + добавь к этому зарплату, как итог даже в ноль не выйдут
Купили за 40, не накидывай 10+ от себя
+12
-5
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llolishe
Отличный трансфер для Зенита
+9
-2
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Hibro
👌🏽
+7
0
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Ропша
Чем отличается 45+15 от 60
+8
-2
+6
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Otto Kretschmer
Ответ </c/>
с учётом все трат и времени в клубе, бонусов и прочего, не факт что выиграли по деньгам...
Как вы, КБ, любите ретушировать свои трансферные косяки,трансферной аналитикой других клубов.
+5
0
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Жаргал Шадапов
Ответ Трент Резнор
Отличная сделка, всегда умели продавать дорого.
Так его и купили примерно за те же деньги, а с учетом инфляции то возможно даже продешевили
+6
-2
+4
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John_Doe44
Для Зенита это очень шикарная сделка
+4
0
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Otto Kretschmer
Красавчики , что Зенит, что Малком.
+4
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Prokuror Prokurorov
Везет Зениту на пузыри конечно. В свое время Халка с Ветселем продали в Китай за сумму, половину от которой в Европе за них никто бы не дал, сейчас вот Малкома за 60, хотя я думаю, что больше 30 в Европе вряд ли кто то бы выложил. Но это не проблемы и не заботы Зенита. Некоторые сначала своих игроков борщем откармливают, а потом и вовсе бесплатно отпускают . =)
+7
-3
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Василий Васильев
Ответ Servelat-fcdm
А какая разница, будто без продажи Малкома денег на новых бразилов бы не было? Не надо делать вид, что зенит живет по рынку, возможности клуба = возможности лучших друзей президента страны.
В то же время Зенит грамотнее всех в России подписывает и продает игроков. московским шапито надо учиться у Зенита работе на трансферном рынке.
+7
-3
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