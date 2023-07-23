«Зенит» получит 45+15 млн евро за Малкома от «Аль-Хилаля» (Маттео Моретто)

Названа итоговая сумма трансфера Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, саудовский клуб выплатит за бразильца 45+15 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что за заплатят 60 млн евро. Зарплата игрока в « » – 18 млн евро в год. Переход должны завершить в понедельник.

Вчера Малком не сыграл за «Зенит» с «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура Мир РПЛ. Сергей Семак заявил, что это связано с переговорами о трансфере игрока.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года, его купили у «Барселоны» за 40+5 млн евро.

Малком начинает РПЛ в запасе. «Зенит» может продать его в Саудовскую Аравию – Семак подтвердил, что переговоры идут