«Бенфика» попробует арендовать Феликса у «Атлетико» в конце лета. Жоау готов вернуться в Португалию

Теги высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Бенфика» надеется подписать Жоау Феликса этим летом.

Как передает Notícias ao Minuto со ссылкой на Record, заключить сделку с «Атлетико» будет сложно, но Руй Кошта, президент португальской команды, разработал план по возвращению полузащитника.

«Бенфика» собирается предпринять попытку арендовать Феликса перед закрытием трансферного окна, когда у мадридцев уже не будет других вариантов.

23-летний футболист готов снова поиграть за команду, которую покинул в 2019 году. Он считает, что сможет использовать ее как трамплин для своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Феликс исключает переход в клуб, который не будет участвовать в Лиге чемпионов, и уже отказал командам АПЛ из «второго эшелона».

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41 комментарий

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Los Galácticos
Легенда! Уходил совсем юнцом в топ чемпионаты и теперь в 23 пришло время вернуться в родную Бенфику!
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Stalker1785
Ответ mag rus
Я не очень понимаю почему он никому толком не нужен, даже в донном Челси он выглядел весьма хорошо
Потому что Атлетико требует 100 миллионов
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angliiskiilion
Ответ Los Galácticos
Легенда! Уходил совсем юнцом в топ чемпионаты и теперь в 23 пришло время вернуться в родную Бенфику!
покупали за 126 лямов, теперь возвращают обратно в аренду
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Акира_1
Хорошо Бенфика тогда развела Атлетико на игрока с одним сезоном за 120 лямов, а теперь можно назад в бесплатную аренду. У Феликса пенсия в 23 🤣
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Нагрузки Сборной
В атаке Феликс, Ди Мария, Рафа, Мариу, Рамуш.. Бенфика может хорошо пошуметь!
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Marina_Greta
И ведь он стоил Атлетико более 100 млн...
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Alex Legend
Ответ Vitto
Он просчитался оставив физрука на огромной зп, с ним и клуб и игроки деградируют.
Прям целый клуб и игроки, или всё таки только Феликс?
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mag rus
Ответ Marina_Greta
И ведь он стоил Атлетико более 100 млн...
Я не очень понимаю почему он никому толком не нужен, даже в донном Челси он выглядел весьма хорошо
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Marina_Greta
Ответ mag rus
Я не очень понимаю почему он никому толком не нужен, даже в донном Челси он выглядел весьма хорошо
Ценник большой Атлетико заломили потому не покупает никто.
А что про Челси, смотрела я все игры сезона, он жутко не стабильный, матч сыграет хорошо, два-три не видно на поле... Потому, такие деньги отдавать за него не стали.
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falkao2013
Золотой мальчик оказался не таким уж и золотым.
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Газонокосильщик Хави
Ответ mag rus
Я не очень понимаю почему он никому толком не нужен, даже в донном Челси он выглядел весьма хорошо
Цена + характер + все давно раскупили, что он полено. Не знаю где вы увидели весьма хорошо. 5 голов за сезон?
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10ztv
Ответ Vitto
Феликс нормальный игрок, но не топ, еще и попал к физруку в команду, у которого почти все игроки деградируют. Купили на деньги от Гризманна (правда часть денег ушла РС), сейчас надо продать и забыть.
как же так? Получается и в атлетико , и в челси, и в сборной одни физруки.
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10ztv
Ответ Vitto
За 4 игры 1+2, не так уж и плохо, тем более что он не форвард и в атаке у Португалии есть выбор и конкуренция.
а важность этих действий? гол гане, 2 ассиста в разгроме 6:1. А против андердогов в квалификации евро у него 1 гол в 3 матчах. Даже Роналду в 38 из СА полезнее
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10ztv
Ответ Vitto
Ты в коме был или в лесу? Поттер и Лемпард были в Челси. А в сборной он нормально играет.
этот вопрос скорее к тебе относится. И как же феликс в сборной играет? 1 гол на чм гане как-то маловато для 127 млн
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Picachu
Тогда они потеряли игрока важного и резко купили у Бенфики что - бы закрыть позицию естественно он не смог этого сделать он же даже рас отдать не может .
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Alex Legend
Ответ Vitto
Заняли 4 место в самой слабой группе ЛЧ, досрочно отстали от борьбы за чемпионство. Сейчас подписывают сбитых летчиков т.к. нет денег, а на зп физруку есть. Игроки дешевеют (не только Феликс) Сауль, Лемар, Коке, Льоренте и тд
Ну так это естественно, время идёт. Позиции клуба не просели, а 2 года назад вообще лигу выиграли. В целом выступают не хуже Барселоны.
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Alex Legend
Ответ Vitto
Время идет, а они вцепились в этого безъяичного. Хуже Барсы в разы.
У кого больше долг?
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10ztv
Ответ Vitto
Важность это ЧМ, Гана и Швейцария - вполне хорошие сборные. Еще раз для тех кто в танке, он не форвард и в атаке у Португалии есть выбор и конкуренция. Роналду - форвард.
тоесть по твоему нет разницы - отдать ассист при уже победном счете 4:1 или забить победный гол условной франции в плей-офф чм. А в челси в одной только лч с реалом феликс запорол 10-20 атак если не больше
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songbilong
затухнешь там парнишка, не надо
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44ndfwwgbr
Знатно порты развели на бабки тогда матрасников. )
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Расул Сабиров
я вообще не понимаю его роль,он форвард и что.
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KataDiaz
для Атлетико вполне сносый вариант, при Чоло он не заиграет и еще больше упадет в цене. Ну и без него пол сезона провели значительно лучше. В бенфике может снова сверкнуть, контракт вроде еще длинный, может потом и получится продать хоть за 50-60.
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ljolik888
Это развод и очень большой , Атлетико не согласится , но и продать за сумму похожую к сумме покупки не сможет.
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Roman Araslanov
Сразу было понятно, что Фелиш не больше чем распиаренное дно, которое стало «звездой» просто потому что в одном матче хет-трик оформил. А матрасы молодцы, 126 лямов смыли в сортир
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Marina_Greta
Странно, что Рамуша ещё пока не выкупили.
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