«Бенфика» попробует арендовать Феликса у «Атлетико» в конце лета. Жоау готов вернуться в Португалию
«Бенфика» надеется подписать Жоау Феликса этим летом.
Как передает Notícias ao Minuto со ссылкой на Record, заключить сделку с «Атлетико» будет сложно, но Руй Кошта, президент португальской команды, разработал план по возвращению полузащитника.
«Бенфика» собирается предпринять попытку арендовать Феликса перед закрытием трансферного окна, когда у мадридцев уже не будет других вариантов.
23-летний футболист готов снова поиграть за команду, которую покинул в 2019 году. Он считает, что сможет использовать ее как трамплин для своей карьеры.
Ранее сообщалось, что Феликс исключает переход в клуб, который не будет участвовать в Лиге чемпионов, и уже отказал командам АПЛ из «второго эшелона».
А что про Челси, смотрела я все игры сезона, он жутко не стабильный, матч сыграет хорошо, два-три не видно на поле... Потому, такие деньги отдавать за него не стали.