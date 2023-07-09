«Бенфика» попробует арендовать Феликса у «Атлетико» в конце лета. Жоау готов вернуться в Португалию

«Бенфика» надеется подписать Жоау Феликса этим летом.

Как передает Notícias ao Minuto со ссылкой на Record, заключить сделку с « » будет сложно, но , президент португальской команды, разработал план по возвращению полузащитника.

« » собирается предпринять попытку арендовать перед закрытием трансферного окна, когда у мадридцев уже не будет других вариантов.

23-летний футболист готов снова поиграть за команду, которую покинул в 2019 году. Он считает, что сможет использовать ее как трамплин для своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Феликс исключает переход в клуб, который не будет участвовать в Лиге чемпионов, и уже отказал командам АПЛ из «второго эшелона».