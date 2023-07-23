«ПСЖ» продает Икарди «Галатасараю» за 10 млн евро, документы подписаны. Контракт – до 2026-го

Мауро Икарди возвращается в «Галатасарай» на постоянной основе.

По данным инсайдера , « » в результате трансфера получит 10 млн евро. В 2020 году за форварда заплатили 50 млн евро, еще 8 млн – бонусы.

Контракт аргентинца рассчитан до 2026 года. Все стороны уже подписали документы.

Также в ближайшее время трехлетний контракт с турецкой командой подпишет .

В прошлом сезоне выступал за « » на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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