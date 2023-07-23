«ПСЖ» продает Икарди «Галатасараю» за 10 млн евро, документы подписаны. Контракт – до 2026-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мауро Икарди Уилфрид Заа Фабрицио Романо Футбол

Мауро Икарди возвращается в «Галатасарай» на постоянной основе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» в результате трансфера получит 10 млн евро. В 2020 году за форварда заплатили 50 млн евро, еще 8 млн – бонусы.

Контракт аргентинца рассчитан до 2026 года. Все стороны уже подписали документы.

Также в ближайшее время трехлетний контракт с турецкой командой подпишет Уилфрид Заа.

В прошлом сезоне Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Here we go!» История самого влиятельного инсайдера мира

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18 комментариев

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Фарид Харисов
Галатасарай должен благодарить Ванду и ПСЖ, что им достался идеальный для их уровня игрок по цене нелеквида.
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Ко-ко-джамбо
Галатасарай просто джек-пот сорвал. Такого страйкера, топового уровня, за такие копейки
+8
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Барберис
Икарди очень пригодился бы любой команде Серии А.

На счет Ванды надеюсь уже шутить не будут, поскольку это уже банально и не смешно, и даже глупо.
Но народ разный, посмотрим.
+8
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Mr@k
Ванде здоровья
+4
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+4
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Игорь Новиков
Просрал карьеру
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Юве его давно хочет подписать,удивительно что никто не попытался , наверно чего то не знаем мы
Юве не хочет - знает про его "эмоциональные качели"
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ Милан 757
Странно что в Италии его никто не купил так задешево, он ещё молодой и мог бы ещё поиграть на уровне в Европе ...
Юве его давно хочет подписать,удивительно что никто не попытался , наверно чего то не знаем мы
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Геннадий Тимченко
Ответ error505
2 дыхание обрёл в Галатасарае, удачи в этом сезоне!
и без срывов, пожалуйста
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Итачи Учиха
Жаль. Хотелось бы его ещё в Италии увидеть. В том же Лацио не помешал
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Elkorazon01
Купили за 60 продали за 10 гениально 🤣
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Александр Смирнов
6 Икарди = 1 Малком...
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Dark.Babysitter
Ванда видимо не захотела в СА
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Милан 757
Странно что в Италии его никто не купил так задешево, он ещё молодой и мог бы ещё поиграть на уровне в Европе ...
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Антон Фалафель
Иллюстрация того, как не надо быть каблуком
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Милан 757
Ну удачи ему тогда, хороший форвард ...
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Мурад Шерипов
Опять Псж будет играть без ЦН
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SaH4r.
здорово что заиграл, Ванде здоровья!
+1
-1
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error505
2 дыхание обрёл в Галатасарае, удачи в этом сезоне!
0
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