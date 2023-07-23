«ПСЖ» продает Икарди «Галатасараю» за 10 млн евро, документы подписаны. Контракт – до 2026-го
Мауро Икарди возвращается в «Галатасарай» на постоянной основе.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» в результате трансфера получит 10 млн евро. В 2020 году за форварда заплатили 50 млн евро, еще 8 млн – бонусы.
Контракт аргентинца рассчитан до 2026 года. Все стороны уже подписали документы.
Также в ближайшее время трехлетний контракт с турецкой командой подпишет Уилфрид Заа.
В прошлом сезоне Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счет Ванды надеюсь уже шутить не будут, поскольку это уже банально и не смешно, и даже глупо.
Но народ разный, посмотрим.