«ПСЖ» хочет продать игроков аренды – Икарди, Паредеса, Наваса, Вейналдума, Дракслера и еще троих. Клуб сэкономит 60 млн евро на зарплатах

«ПСЖ» намерен продать всех игроков, проведших прошлый сезон в арендах.

Парижане планируют расстаться с Леандро Паредесом (был в «Ювентусе»), Кейлором Навасом («Ноттингем Форест»), Юлианом Дракслером («Бенфика»), Коленом Дагба («Страсбур»), Джорджиньо Вейналдумом («Рома»), Левеном Курзава («Фулхэм»), Абду Диалло («РБ Лейпциг») и Мауро Икарди, который переходит в «Галатасарай» за 10 млн евро.

При этом «ПСЖ» рассчитывает сэкономить на зарплатах ушедших игроков около 60 млн евро.

Также чемпионы Франции надеются продать 18-летнего защитника Эль-Шадая Битшиабу в «РБ Лейпциг» за 20 млн.

Кроме того, парижане собираются расстаться с 21-летним форвардлм Юго Экитиком.