«ПСЖ» хочет продать игроков аренды – Икарди, Паредеса, Наваса, Вейналдума, Дракслера и еще троих. Клуб сэкономит 60 млн евро на зарплатах

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«ПСЖ» намерен продать всех игроков, проведших прошлый сезон в арендах.

Парижане планируют расстаться с Леандро Паредесом (был в «Ювентусе»), Кейлором Навасом («Ноттингем Форест»), Юлианом Дракслером («Бенфика»), Коленом Дагба («Страсбур»), Джорджиньо Вейналдумом («Рома»), Левеном Курзава («Фулхэм»), Абду Диалло («РБ Лейпциг») и Мауро Икарди, который переходит в «Галатасарай» за 10 млн евро.

При этом «ПСЖ» рассчитывает сэкономить на зарплатах ушедших игроков около 60 млн евро.

Также чемпионы Франции надеются продать 18-летнего защитника Эль-Шадая Битшиабу в «РБ Лейпциг» за 20 млн.

Кроме того, парижане собираются расстаться с 21-летним форвардлм Юго Экитиком.

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13 комментариев

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Акира_1
У ПСЖ шлака даже больше, чем у Челси было.
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dr. cage
Редкость для топ-клуба, когда разом столько потенциальных игроков основы, во-первых провели сезон в аренде в других командах, а во-вторых, вообще никак не нужны своему нынешнему клубу..

Наследие Леорнардо..
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Акира_1
Ответ che kaif
Только половина их них пришла в ПСЖ свободными агентами а некоторые и вовсе воспитанники клуба Дагба. Бидштиабу.
ЗП у них тоже была как у воспитанников? Да вряд ли, иначе они бы не пошли туда. )
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corazón blanco
Ответ Евгений Шазиев
Икарди как-то неожиданно сдулся. А такой перспективный был игрок.
Да не сдулся он, в Галатасарае шикарнейший футбол показывал, просто было ошибкой покидать Интер и переходить в Париж. В Интере был примой, а в Париже стал одним из многих.
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Mega• Battman
Ответ NeraZZ
Руководству Интера стоит подумать на счет возвращения Икарди после срыва трансфера Лукаку
жаль что ты ее понял новость. а так же мало читаешь новости. неделю назад была новость о том что Галатасарай купил икарди за 10 млн
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