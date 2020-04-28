🔥«ПСЖ» выкупил Икарди у «Интера». Игрок подписал контракт до 2024 года

объявил о трансфере форварда .

Аргентинец подписал контракт до 30 июня 2024 года. Зарплата футболиста должна составить 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

«ПСЖ», как сообщалось, выкупает Икарди за 50 млн евро плюс 8 млн в виде бонусов, половину из которых можно легко получить.

В досрочно завершившемся сезоне сезоне Лиги 1 Икарди, находясь в аренде, провел 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи. В 31 матче во всех турнирах на его счету 20 голов и 4 паса.

За «Интер» Икарди выступал шесть сезонов, забив 124 гола и отдав 28 голевых передач в 219 матчах.

В миланском клубе 27-летний форвард не завоевал трофеев. В «ПСЖ» стал чемпионом Франции.