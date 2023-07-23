Гол Александра Кокорина помог «Фиорентине» обыграть команду Серии Б.

Встреча прошла на «Виола Парк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фиорентины» против «Катандзаро». Голы забили (54-я минута), (61) и (90+1).

«Катандзаро» в этом сезоне сыграет в Серии Б, откуда по итогам прошлого поднялся из 3-го дивизиона.