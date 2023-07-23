Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Катандзаро» из Серии Б
Гол Александра Кокорина помог «Фиорентине» обыграть команду Серии Б.
Встреча прошла на «Виола Парк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фиорентины» против «Катандзаро». Голы забили Жонатан Иконе (54-я минута), Роландо Мандрагора (61) и Александр Кокорин (90+1).
«Катандзаро» в этом сезоне сыграет в Серии Б, откуда по итогам прошлого поднялся из 3-го дивизиона.
Правда, тогда Милан был не ахти какой.
Наверное мало кто знает, но великий клуб тогда помышлял мелкой торговлей, проще говоря, продавал матчи, погряз в махинациях, и его отправили в Серию B.
Президент Ювентуса, Аньелли, очень старался помочь Милану, даже собирался созвать совещание, и расширить Серию А, но не вышло.
Через год Милан вернулся, но это было уже не то.
Команда уже по спортивным результатам упала снова в низщую лигу....
Это к слову.
В отличии от другой великой команды Италии, Ювентуса, вина россонери БЫЛА ДОКАЗАНА.
Так, что россонери, не ругать Ювентус.
Вину Ювентуса не доказали.
Так, о Катандзаро.
Капитаном и оплотом обороны знаете кто был?
Клаудио Раньери.
Уважаемый и тактичный старик является главной звездой и легендой этого маленького клуба из Калабрии, провел за Катандзаро более 250 матчей, по тем временам солидная цифра.
Он падал с командой и поднимался, закаляясь как человек, и стал великим, не побоюсь этого слово, тренером.
Тогда дядя Клаудио имел пышную шевелюру, а-ля Пуйоль.
Отказывал тому же Милану(шумный город), Наполи (грязный город).
Кстати, однажды, когда играли Наполи и Катандзаро, мифический аргентинец Бертони забил гол "орлам", не поверите, тиффози плакали.
Катандзаро всегда был бедным клубом, и когла в Серию А пришли большие деньги и легионеры после 12 лет, судьба этого клуба была решена.
Команла держалась, даже героически занимала высокие (7-8) места, но кошелёк не выдержал, и она ушла в небытье.
Зато подарила миру Клаудио Раньери.
Он начинал как тренер в Кальяри, и в данный момент он в Кальяри.
Сомневаюсь я чтобы в этой Фиорентине у кого-то хоть близко столько было титулов , как у Александра !
Инстинкт победителя !
По юношам Смолов никак не мог раскрыться - Кокорин ярко ворвался в основу Динамо и сборной.
Смолов заиграл в Урале и Краснодаре, лучший бомбардир ЧР, надежда сборной - Кокорин стал именем нарицательным бесполезного паспортиста с огромной зарплатой, история с Монако.
Смолов стал гонять понты вместо игры, тусить у Урганта, цитировать Достоевского и сниматься в рекламе, а увенчалось это всё знаменитой паненкой - Кокорин вдруг зафеерил у Манчини, обидно травмировался, пропустил ЧМ, но достойно вернулся.
Смолов воскрес в Локо и заработал себе право на европейский вояж, где забивал Реалу с Барсой - Кокорин...ну, вы сами знаете.
...
В последнее время Смолов, мягко говоря, не феерит, а новостей о его женитьбе несравнимо больше, чем о его голах. Кокорин провёл хороший сезон на Кипре, вернулся к Фиалкам... а вдруг и сейчас сработает?
Наказать наказали.
Но в наше время это обычная вешь.
Например, Ассанж в тюрьме, но вину не доказали.
Не нашли доказательств против Ювентуса.