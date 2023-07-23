Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Катандзаро» из Серии Б

Теги Фиорентина товарищеские матчи (клубы) Александр Кокорин Катандзаро Роландо Мандрагора Жонатан Иконе Футбол

Гол Александра Кокорина помог «Фиорентине» обыграть команду Серии Б.

Встреча прошла на «Виола Парк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фиорентины» против «Катандзаро». Голы забили Жонатан Иконе (54-я минута), Роландо Мандрагора (61) и Александр Кокорин (90+1).

«Катандзаро» в этом сезоне сыграет в Серии Б, откуда по итогам прошлого поднялся из 3-го дивизиона.

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35 комментариев

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Jovana Jovičić
Я правильно поняла, что его готовили к продаже и он играл за дубль после возвращения из Кипра, но, так как показывал неплохую игру, его взяли тренироваться с основой? Очень хочется, чтобы новый тренер дал ему хотя бы шанс доказать свои возможности.
+62
-3
+59
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Человек1991
Надеюсь голы Кокорина будут помогать Фиорентине побеждать команды Серии А . ))
+46
-2
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Домоседов
Гол уровня /b
+20
-1
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Барберис
Когда я был молодым и симпатичным, а это было в начале 80-х, Катандзаро играл в Серии А, и даже однажды победил Милан, 3-0.
Правда, тогда Милан был не ахти какой.
Наверное мало кто знает, но великий клуб тогда помышлял мелкой торговлей, проще говоря, продавал матчи, погряз в махинациях, и его отправили в Серию B.
Президент Ювентуса, Аньелли, очень старался помочь Милану, даже собирался созвать совещание, и расширить Серию А, но не вышло.

Через год Милан вернулся, но это было уже не то.
Команда уже по спортивным результатам упала снова в низщую лигу....
Это к слову.
В отличии от другой великой команды Италии, Ювентуса, вина россонери БЫЛА ДОКАЗАНА.

Так, что россонери, не ругать Ювентус.
Вину Ювентуса не доказали.

Так, о Катандзаро.
Капитаном и оплотом обороны знаете кто был?

Клаудио Раньери.
Уважаемый и тактичный старик является главной звездой и легендой этого маленького клуба из Калабрии, провел за Катандзаро более 250 матчей, по тем временам солидная цифра.
Он падал с командой и поднимался, закаляясь как человек, и стал великим, не побоюсь этого слово, тренером.
Тогда дядя Клаудио имел пышную шевелюру, а-ля Пуйоль.

Отказывал тому же Милану(шумный город), Наполи (грязный город).
Кстати, однажды, когда играли Наполи и Катандзаро, мифический аргентинец Бертони забил гол "орлам", не поверите, тиффози плакали.
Катандзаро всегда был бедным клубом, и когла в Серию А пришли большие деньги и легионеры после 12 лет, судьба этого клуба была решена.
Команла держалась, даже героически занимала высокие (7-8) места, но кошелёк не выдержал, и она ушла в небытье.
Зато подарила миру Клаудио Раньери.
Он начинал как тренер в Кальяри, и в данный момент он в Кальяри.
+18
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Ярик01
Санька как Месси, забил в дополнительное время, порадовав миллионы зрителей.
+10
-1
+9
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OldRedWhite
Ответ Человек1991
Надеюсь голы Кокорина будут помогать Фиорентине побеждать команды Серии А . ))
Иного не дано !
Сомневаюсь я чтобы в этой Фиорентине у кого-то хоть близко столько было титулов , как у Александра !
Инстинкт победителя !
+9
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Твой любимый хейтер
Ответ Jovana Jovičić
Я правильно поняла, что его готовили к продаже и он играл за дубль после возвращения из Кипра, но, так как показывал неплохую игру, его взяли тренироваться с основой? Очень хочется, чтобы новый тренер дал ему хотя бы шанс доказать свои возможности.
Новый тренер? Если я ничего пропустил, то Итальяно никто не увольнял.
+8
0
+8
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OldRedWhite
Ответ Ярик01
Санька как Месси, забил в дополнительное время, порадовав миллионы зрителей.
Месси , как Санька !
+6
0
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БолельщикСоСтажем
Ну хоть какая-то хорошая новость)
+5
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Геннадий Тёкин
Саня просто машина по забиванию голов)).
+5
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pauljooy
Все на Никольскую!
+6
-1
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Пинающий Достоинства
Ответ Барберис
Когда я был молодым и симпатичным, а это было в начале 80-х, Катандзаро играл в Серии А, и даже однажды победил Милан, 3-0. Правда, тогда Милан был не ахти какой. Наверное мало кто знает, но великий клуб тогда помышлял мелкой торговлей, проще говоря, продавал матчи, погряз в махинациях, и его отправили в Серию B. Президент Ювентуса, Аньелли, очень старался помочь Милану, даже собирался созвать совещание, и расширить Серию А, но не вышло. Через год Милан вернулся, но это было уже не то. Команда уже по спортивным результатам упала снова в низщую лигу.... Это к слову. В отличии от другой великой команды Италии, Ювентуса, вина россонери БЫЛА ДОКАЗАНА. Так, что россонери, не ругать Ювентус. Вину Ювентуса не доказали. Так, о Катандзаро. Капитаном и оплотом обороны знаете кто был? Клаудио Раньери. Уважаемый и тактичный старик является главной звездой и легендой этого маленького клуба из Калабрии, провел за Катандзаро более 250 матчей, по тем временам солидная цифра. Он падал с командой и поднимался, закаляясь как человек, и стал великим, не побоюсь этого слово, тренером. Тогда дядя Клаудио имел пышную шевелюру, а-ля Пуйоль. Отказывал тому же Милану(шумный город), Наполи (грязный город). Кстати, однажды, когда играли Наполи и Катандзаро, мифический аргентинец Бертони забил гол "орлам", не поверите, тиффози плакали. Катандзаро всегда был бедным клубом, и когла в Серию А пришли большие деньги и легионеры после 12 лет, судьба этого клуба была решена. Команла держалась, даже героически занимала высокие (7-8) места, но кошелёк не выдержал, и она ушла в небытье. Зато подарила миру Клаудио Раньери. Он начинал как тренер в Кальяри, и в данный момент он в Кальяри.
Круто
+2
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Metalloid
Ответ Барберис
Когда я был молодым и симпатичным, а это было в начале 80-х, Катандзаро играл в Серии А, и даже однажды победил Милан, 3-0. Правда, тогда Милан был не ахти какой. Наверное мало кто знает, но великий клуб тогда помышлял мелкой торговлей, проще говоря, продавал матчи, погряз в махинациях, и его отправили в Серию B. Президент Ювентуса, Аньелли, очень старался помочь Милану, даже собирался созвать совещание, и расширить Серию А, но не вышло. Через год Милан вернулся, но это было уже не то. Команда уже по спортивным результатам упала снова в низщую лигу.... Это к слову. В отличии от другой великой команды Италии, Ювентуса, вина россонери БЫЛА ДОКАЗАНА. Так, что россонери, не ругать Ювентус. Вину Ювентуса не доказали. Так, о Катандзаро. Капитаном и оплотом обороны знаете кто был? Клаудио Раньери. Уважаемый и тактичный старик является главной звездой и легендой этого маленького клуба из Калабрии, провел за Катандзаро более 250 матчей, по тем временам солидная цифра. Он падал с командой и поднимался, закаляясь как человек, и стал великим, не побоюсь этого слово, тренером. Тогда дядя Клаудио имел пышную шевелюру, а-ля Пуйоль. Отказывал тому же Милану(шумный город), Наполи (грязный город). Кстати, однажды, когда играли Наполи и Катандзаро, мифический аргентинец Бертони забил гол "орлам", не поверите, тиффози плакали. Катандзаро всегда был бедным клубом, и когла в Серию А пришли большие деньги и легионеры после 12 лет, судьба этого клуба была решена. Команла держалась, даже героически занимала высокие (7-8) места, но кошелёк не выдержал, и она ушла в небытье. Зато подарила миру Клаудио Раньери. Он начинал как тренер в Кальяри, и в данный момент он в Кальяри.
О вине ювентуса знали все и отправили их в пердив абсолютно заслуженно, жаль сейчас не повторили.
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Антон Фалафель
Вангую, што Кокоша станет капитаном Фиалок в этом сезоне
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BURNA21
а на какой минуте вышел?
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NikoVinkovic
У Кокорина есть ментальная связь со Смоловым. Если у одного пруха, у другого дела не очень, причём они регулярно меняются.

По юношам Смолов никак не мог раскрыться - Кокорин ярко ворвался в основу Динамо и сборной.
Смолов заиграл в Урале и Краснодаре, лучший бомбардир ЧР, надежда сборной - Кокорин стал именем нарицательным бесполезного паспортиста с огромной зарплатой, история с Монако.
Смолов стал гонять понты вместо игры, тусить у Урганта, цитировать Достоевского и сниматься в рекламе, а увенчалось это всё знаменитой паненкой - Кокорин вдруг зафеерил у Манчини, обидно травмировался, пропустил ЧМ, но достойно вернулся.
Смолов воскрес в Локо и заработал себе право на европейский вояж, где забивал Реалу с Барсой - Кокорин...ну, вы сами знаете.
...
В последнее время Смолов, мягко говоря, не феерит, а новостей о его женитьбе несравнимо больше, чем о его голах. Кокорин провёл хороший сезон на Кипре, вернулся к Фиалкам... а вдруг и сейчас сработает?
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xslavik
Похоже дела у него идут получше, чем у Мбаппе. Наигрывают его, будет интересно следить за его успехами в Италии.
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Spaten
Саня Лучший!
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gukmamop
Пасаны, как там, на Никольской уже празднуют?
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Mbest77
Ну все! Главный фаворит на скудетто определен
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tony
Внезапно Кокорину начали давать шансы. Может получится что-то доказать.
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Дмитрий Чидакин
Все на Никольскую!
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BZB
Какой бы не был Кокорин, все равно желаешь ему удачи.
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Barceloneta
Легенда!!! Вернулся побеждать!!!
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Барберис
Ответ Metalloid
О вине ювентуса знали все и отправили их в пердив абсолютно заслуженно, жаль сейчас не повторили.
Если бы знали все, то доказали бы.Но не сумели.
Наказать наказали.
Но в наше время это обычная вешь.
Например, Ассанж в тюрьме, но вину не доказали.
Не нашли доказательств против Ювентуса.
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