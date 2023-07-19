Тарханов о Кокорине и «Спартаке»: «Мог бы выиграть конкуренцию у Соболева, по мастерству он сильнее»

Александр Тарханов считает, что Александр Кокорин пригодился бы «Спартаку».

«Кокорин пригодился бы любому клубу России. На Кипре он играл хорошо, стал лучшим бомбардиром, его признали лучшим игроком чемпионата. Он в форме.

Кокорин пригодился бы даже «Зениту» и « », почему нет? У «Зенита», конечно, много игроков на эту позицию, но «Спартаку» бы пригодился. Кокорин мог бы выиграть конкуренцию у , по мастерству он, конечно, сильнее него.

Но Соболев — это форвард таранного типа, а Кокорин — игрок другого плана», — сказал экс-тренер клубов Мир .

От Кокорина отказались аутсайдеры Серии А и клубы Серии B. Форвард может перейти в Израиль, Кипр или Турцию