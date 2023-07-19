Тарханов о Кокорине и «Спартаке»: «Мог бы выиграть конкуренцию у Соболева, по мастерству он сильнее»

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Александр Тарханов Александр Кокорин Александр Соболев Футбол

Александр Тарханов считает, что Александр Кокорин пригодился бы «Спартаку».

«Кокорин пригодился бы любому клубу России. На Кипре он играл хорошо, стал лучшим бомбардиром, его признали лучшим игроком чемпионата. Он в форме.

Кокорин пригодился бы даже «Зениту» и «Спартаку», почему нет? У «Зенита», конечно, много игроков на эту позицию, но «Спартаку» бы пригодился. Кокорин мог бы выиграть конкуренцию у Соболева, по мастерству он, конечно, сильнее него.

Но Соболев — это форвард таранного типа, а Кокорин — игрок другого плана», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

От Кокорина отказались аутсайдеры Серии А и клубы Серии B. Форвард может перейти в Израиль, Кипр или Турцию

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26 комментариев

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Алексей Маликов
Зачем вот так позориться некогда хорошему тренеру? Видели мы Кокорина в "Спартаке".... Что сказать? Фекальная субстанция, плывущая по реке.

Саня Соболев на несколько порядков сильнее. И распасовщик, и головой играет здорово, и корпусом, и со скоростью всё нормально, и голевое чутьё. Если б по сдержаннее был - вообще шик.

А тут какой-то кокорин.....
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maks44
Пригодился БЫ.., мог БЫ выиграть... Слово БЫ лучше всего характеризует карьеру Кокорина.
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WelD
Ветераны удивляют )) Какое мастерство там?! Табуретками по голове бить...
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градус ненависти
Ответ WelD
Ветераны удивляют )) Какое мастерство там?! Табуретками по голове бить...
Мастерство было офигенное, но оно закончилось лет пять назад
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Дым под водой
Опять про мастерство Корина😂 Саша наверное увидел что Фернандесу 2м навалили и решил,:а почему и нет то? 😁
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Ответ Дым под водой
Какой успех?) Саша это избалованный ленивый колхозник) У него нигде и не могло получиться
мастерство у него есть, да ленивый в этом проблема..
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Дым под водой
Ответ </c/>
удивительно, но я почему-то верил в успех и то что Кокорин заиграет у нас с учётом состава на тот момент, но скорее всего ему не дали толком заиграть из-за Газизова, после ухода первого, второго быстро слили...я бы сказал избавлялись от наследия Газизова, но что характерно при продаже в Италию заработать умудрились...
Какой успех?) Саша это избалованный ленивый колхозник) У него нигде и не могло получиться
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WelD
Ответ градус ненависти
Мастерство было офигенное, но оно закончилось лет пять назад
Мастерство обнулилось отсутствием мозга.
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Просто у Соболева яйца больше. Он, правда, пытается нам об этом иногда напоминать...
Ты и по яйцам спец? Ну тогда я в шоке, одновременно комментарии писать каждый день и ешь и по яйцам специалист😹
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Vhlam
Хороший агент у Кокорина, всегда "заряжает" спецов перед трансфером, даже Капелло "фиалок" налюбил.
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Ильдар Фарукшин
Блин сколько можно о" таланте" просрал давно.. Он сам не парится об этом. А эти всё ля ля
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Кирилл.С-Пб
А кто не согласен, тому стулом по более!
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Spartakus1984
Пустотрепы Тархановы всякие,ну ок на себя взял бы рублем ответственность Тарханов,если Кокорин не заиграет в Спартаке?Был уже он в команде,все всё видели.Лишь бы языком чесать ветеранам,при всем к ним уважении.
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& Co1366
Кто бы в этом сомневался!
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Доктор Верховцев
Зачем это было вообще публиковать? Внимание санитаров приковать?
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Александр Мельников
Шоу-балет «Два идиота»
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удивительно, но я почему-то верил в успех и то что Кокорин заиграет у нас с учётом состава на тот момент, но скорее всего ему не дали толком заиграть из-за Газизова, после ухода первого, второго быстро слили...я бы сказал избавлялись от наследия Газизова, но что характерно при продаже в Италию заработать умудрились...
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ПравдоРуб
Проходили, не надо
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HK Traktor
Главное тут «мог бы».
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