От Кокорина отказались аутсайдеры Серии А и клубы Серии B. Форвард может перейти в Израиль, Кипр или Турцию

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Кипр высшая лига Израиль Д2 Италия Александр Кокорин Футбол

Итальянские клубы отказались подписывать Александра Кокорина.

По информации Sport24, нападающего предлагали аутсайдерам Серии А и клубам Серии B, но все команды отказались от его услуг. Рассматривались варианты с арендой с правом выкупа, но клубы не хотят платить Кокорину высокую зарплату.

Сейчас ни один итальянский клуб не заинтересован в подписании россиянина. В качестве возможных вариантов продолжения карьеры Александра рассматриваются клубы из Израиля, Кипра и Турции. Игрок не намерен возвращаться в Россию.

Сезон-2022/23 Кокорин провел в кипрском АЕК. Статистику 32-летнего форварда можно найти здесь

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40 комментариев

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pashajj
Жаль топаря никому ненужен
+43
-2
+41
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FilinMD
Ответ Eleman SPb
вернется в РПЛ
На Кипре продолжит плановый отдых
+23
0
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Гамаль Хайдаров
можно в Турцию, так многие россияне сделали)
+12
-1
+11
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Balt
Ответ pashajj
Жаль топаря никому ненужен
Overqualified.
+10
0
+10
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Neodim
сначала Кипр, потом Турция, потом АПЛ, потом Золотой мяч
+8
0
+8
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serginn
Не по Сенькам шапка...
+7
0
+7
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Vseslav
Прости их, Саша. Они просто не ведают, что творят
+6
0
+6
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Tigo_Volchara93
Автор новости, какой « АЕК»
Что вы там курите всем спортсом?
+9
-3
+6
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Ivan Sergeev
Да его много кто из аутсайдеров взял бы, но с такой зарплатой - это дохлый номер.
+5
0
+5
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Кирилл.С-Пб
В Израиле потенциал урежут парню...
+3
-1
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Evgeny Trifonov
Про этот трансфер надо книгу писать и фильм снимать. Толкнуть Кокорини на такую "личку" фиалкам, просто афера века.
+2
0
+2
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tony
Надо прорываться в какой-нибудь Аль-Верблюд, причем срочно
+2
0
+2
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i love it
Ответ Neodim
сначала Кипр, потом Турция, потом АПЛ, потом Золотой мяч
Сначала Кипр,потом Черногория,потом Сан-Марино, потом Завершение карьеры
+2
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+1
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Ветеран Агроном
даже в складчину аутсайдеры А и вся В не потянула личку Кокорина
+1
0
+1
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unreality
Ответ Glukinho
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%95%D0%9A_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0)
Зачем ты дал бесполезную ссылку на Википедию, в чем смысл? Он играл в Арисе.
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Vikeif
Там говорят сильнейшие едут в СА. Только Кокорин остался для полного комплекта.
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Dmitry_1986
Ждём комментарии про чрезвычайный талант и подающую надежды восходящую звезду...., правда эта звезда провела на топовом уровне максимум 2 сезона за всю карьеру, но кого этл парит.
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sd4fmwrvz8
Легенда серии А
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savik-A.M.
Ответ pashajj
Жаль топаря никому ненужен
тут я так понимаю от него отказываются не по спортивным причинам , а потому что он русский , и никому не хочется мараться , опять же какие нибудь украинцы сразу вылезут , мудрики заплачут и тому подобное
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Remedy
Подписали на долгосрок- пусть платят и точка)
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Сергей Зотов
К Роналду в Эмираты. Покажет Кришу, кого незаслуженно обделили ЗМ
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Новый тренер ФК Спартак
дорога в зенит ему, там таких любят
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Balt
Зачем ему в эти днища? Легенда Ариса заслуживает большего. ))
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Pavelaznaurov
Он не откажется от высокой зарплаты и правильно сделает,ведь это его последний контракт в Европе ….
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Дядя ТУРА
что это если не русофобия?
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