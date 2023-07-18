От Кокорина отказались аутсайдеры Серии А и клубы Серии B. Форвард может перейти в Израиль, Кипр или Турцию
Итальянские клубы отказались подписывать Александра Кокорина.
По информации Sport24, нападающего предлагали аутсайдерам Серии А и клубам Серии B, но все команды отказались от его услуг. Рассматривались варианты с арендой с правом выкупа, но клубы не хотят платить Кокорину высокую зарплату.
Сейчас ни один итальянский клуб не заинтересован в подписании россиянина. В качестве возможных вариантов продолжения карьеры Александра рассматриваются клубы из Израиля, Кипра и Турции. Игрок не намерен возвращаться в Россию.
Сезон-2022/23 Кокорин провел в кипрском АЕК. Статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Что вы там курите всем спортсом?