«МЮ» сосредоточится на трансфере Хейлунда после подписания Онана, «Аталанта» запросит 70 млн евро. Опорника подпишут только в случае ухода Фреда и ван де Бека
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Расмуса Хейлунда после Андре Онана.
Ранее стало известно, что манкунианцы согласовали контракт по схеме «5+1» с камерунским вратарем. Он перейдет из «Интера» за 50 миллионов евро и бонусы.
Как сообщает The Guardian, после этого трансфера «Юнайтед» сосредоточится на подписании нападающего «Аталанты» Хейлунда. Официальных предложений о трансфере датчанина еще не было, но ожидается, что клуб из Бергамо запросит около 70 миллионов евро.
Также «МЮ» интересуется опорным полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, но укрепление этой позиции менее приоритетно, чем покупка вратаря и нападающего. Игрока на эту позицию подпишут только в случае ухода Фреда и Донни ван де Бека.
Ожидается, что после подписания Онана «Юнайтед» позволит Дину Хендерсону покинуть клуб и проведет переговоры с «Ноттингем Форест».
P.S. Болельщик другой команды АПЛ
Игрока на эту позицию подпишут только в случае ухода Фреда и Донни ван де Бека. (c)
Да даже гугл переводчик переведет эту фразу по другому.
Да и в статье и говорится о интересе к Фреду и вполне вероятно что Фреда продадут и купят Амрабата, а ВДБ останется