«МЮ» сосредоточится на трансфере Хейлунда после подписания Онана, «Аталанта» запросит 70 млн евро. Опорника подпишут только в случае ухода Фреда и ван де Бека

Теги Интер Аталанта Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ноттингем Форест Фред Дин Хендерсон Софьян Амрабат Андре Онана Донни ван де Бек Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Расмуса Хейлунда после Андре Онана.

Ранее стало известно, что манкунианцы согласовали контракт по схеме «5+1» с камерунским вратарем. Он перейдет из «Интера» за 50 миллионов евро и бонусы.

Как сообщает The Guardian, после этого трансфера «Юнайтед» сосредоточится на подписании нападающего «Аталанты» Хейлунда. Официальных предложений о трансфере датчанина еще не было, но ожидается, что клуб из Бергамо запросит около 70 миллионов евро. 

Также «МЮ» интересуется опорным полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, но укрепление этой позиции менее приоритетно, чем покупка вратаря и нападающего. Игрока на эту позицию подпишут только в случае ухода Фреда и Донни ван де Бека

Ожидается, что после подписания Онана «Юнайтед» позволит Дину Хендерсону покинуть клуб и проведет переговоры с «Ноттингем Форест». 

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7 комментариев

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Даулет Калмагамбет
Ну да Донни же опорник
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Ебздрогыч
Если за Хейлунда просят 70, то Леви может за Кейна 200 просить, а шейхи за Мбаппе и все 300
+4
-2
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Малойкин Александр
За Манчестер Юнайтед все интереснее и интереснее наблюдать. Состав почти собран под Тен Хага. Жду зрелищной игры!

P.S. Болельщик другой команды АПЛ
+2
-1
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Манковский
Ответ Ебздрогыч
Если за Хейлунда просят 70, то Леви может за Кейна 200 просить, а шейхи за Мбаппе и все 300
Так прямолинейно рынок не работает.
0
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Манковский
Ответ Даулет Калмагамбет
Ну да Донни же опорник
Донни - лавочник.
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Тухель
Ответ Даулет Калмагамбет
Ну да Донни же опорник
if at least one of Fred and Donny van de Beek leaves
Игрока на эту позицию подпишут только в случае ухода Фреда и Донни ван де Бека. (c)
Да даже гугл переводчик переведет эту фразу по другому.
Да и в статье и говорится о интересе к Фреду и вполне вероятно что Фреда продадут и купят Амрабата, а ВДБ останется
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f0rmoceft
Ответ Даулет Калмагамбет
Ну да Донни же опорник
А если прочитать новость, а не только заголовок?)
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