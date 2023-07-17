«МЮ» сосредоточится на трансфере Хейлунда после подписания Онана, «Аталанта» запросит 70 млн евро. Опорника подпишут только в случае ухода Фреда и ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Расмуса Хейлунда после Андре Онана.

Ранее стало известно, что манкунианцы согласовали контракт по схеме «5+1» с камерунским вратарем. Он перейдет из « » за 50 миллионов евро и бонусы.

Как сообщает The Guardian, после этого трансфера «Юнайтед» сосредоточится на подписании нападающего «Аталанты» . Официальных предложений о трансфере датчанина еще не было, но ожидается, что клуб из Бергамо запросит около 70 миллионов евро.

Также « » интересуется опорным полузащитником «Фиорентины» , но укрепление этой позиции менее приоритетно, чем покупка вратаря и нападающего. Игрока на эту позицию подпишут только в случае ухода Фреда и Донни ван де .

Ожидается, что после подписания Онана «Юнайтед» позволит Дину Хендерсону покинуть клуб и проведет переговоры с «Ноттингем Форест».