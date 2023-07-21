«ПСЖ» начал переговоры по Хейлунду, интересующему «МЮ». Парижане готовы заплатить 60+ млн евро

«ПСЖ» вступил в борьбу за форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

По сведениям L’Equipe, парижане начали переговоры о трансфере игрока, за которым Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, следил не один год. Сам менеджер уже общался с окружением футболиста в последние недели.

Утверждается, что чемпионы Франции будут готовы удовлетворить запросы «Аталанты» (свыше 60 млн евро), хотя сперва надеются продать нескольких игроков. Подчеркивается, что « », также претендующий на , вряд ли заплатит столько, сколько хотят в Италии.

Датчанин провел 32 матча в прошлой Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.