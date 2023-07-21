«ПСЖ» начал переговоры по Хейлунду, интересующему «МЮ». Парижане готовы заплатить 60+ млн евро

Теги ПСЖ Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

«ПСЖ» вступил в борьбу за форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

По сведениям L’Equipe, парижане начали переговоры о трансфере игрока, за которым Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, следил не один год. Сам менеджер уже общался с окружением футболиста в последние недели.

Утверждается, что чемпионы Франции будут готовы удовлетворить запросы «Аталанты» (свыше 60 млн евро), хотя сперва надеются продать нескольких игроков. Подчеркивается, что «Манчестер Юнайтед», также претендующий на Хейлунда, вряд ли заплатит столько, сколько хотят в Италии.

Датчанин провел 32 матча в прошлой Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Jack Daniels
Ответ Луизао фром мексика
Лучше перейти в псж, чем в денежный мешок юнайтед, в юнайтед только ненормальные находятся и болельщики такие же ненормальные
сейчас мода что ли такая на спортсе вместо плюсов байтить на минусы?
+25
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+20
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Demyan Grachev
скажите верблюдуинам, что это не тот норвежец))
+12
-2
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ОлегГуннар
Только играть он будет под Мбаппе, в смысле запасного, имхо. В Юнайтед по мне больше шансов закрепиться основным, там нападающий кровь из носу нужен.
+6
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Милан 757
ПСЖ кидается то в грязь то в омут, похоже просто на истерику, но ЛЧ они все равно не выиграют ну вот просто ну вообще НИКОГДА ☝️ ...
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p
Ответ Луизао фром мексика
Лучше перейти в псж, чем в денежный мешок юнайтед, в юнайтед только ненормальные находятся и болельщики такие же ненормальные
Так и запишем
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Mal 2.0
Ответ Луизао фром мексика
Лучше перейти в псж, чем в денежный мешок юнайтед, в юнайтед только ненормальные находятся и болельщики такие же ненормальные
Как раз таки наоборот, лучше перейти в МЮ, чем в ПСЖ. В МЮ перспективы лучше: клуб набирает былую силу, ЭТХ хороший тренер, гарант. место в старте
В ПСЖ переходить не самый лучший вариант сейчас
+5
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Любезный Коссутий
пусть лучше купят Марсиаля
+3
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Eclatsport
Ответ Милан 757
ПСЖ кидается то в грязь то в омут, похоже просто на истерику, но ЛЧ они все равно не выиграют ну вот просто ну вообще НИКОГДА ☝️ ...
Ну Сити выиграли же, такой же пластиковый проект, правда ушло на это много лет и тонны денег. Да и ПСЖ побывали раз в финале уже. Так что все может быть.
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<~Inter~>
Ответ ОлегГуннар
Только играть он будет под Мбаппе, в смысле запасного, имхо. В Юнайтед по мне больше шансов закрепиться основным, там нападающий кровь из носу нужен.
Мбаппе как раз всё начало прошлого сезона ныл как ему удобно играть в сборной Франции рядом с большим Жиру, а в ПСЖ его заставляют играть единственного нападающего
+2
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Ronin
Ответ damondiamond
ни единого шанса, этот парень фанат МЮ и уже согласовал личные условия с нами
Мне, он не кажется хорошим вложением
+1
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Жанэрке Сатиева
Ответ Автомобилист Зажопинск
Это неважно. Мю-денежный мешок, который нужно ликвидировать. Европейский футбол требует смены власти!
Разница в том что
ПСЖ:купили и они стали богатыми
МЮ:Заработал сам благодаря маркетингу и фанатам если бы ещё не глейзеры было бы просто прекрасно
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<~Inter~>
Ответ Сардорбек Гаффоров
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будто твои деньги тратят
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пей
Есть чуйка что перейдет в МЮ за 55 миллионов + миллионов 10-15 в виде бонусов, тем более сам Расмус манкунианец с детства)
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Blaumerc
Ответ Jack Daniels
сейчас мода что ли такая на спортсе вместо плюсов байтить на минусы?
тоже своего рода трафик, не удивлюсь если даже специальные люди есть спортовские, что бы создавать больше трафика
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as009595@icloud.com
Вот таких игроков надо покупать ПСЖ, всех примадонн распустить,
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Жанэрке Сатиева
Ответ Автомобилист Зажопинск
ты про мю????
дурак он про Псж
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Жанэрке Сатиева
дурак он про Псж
Так бесконтрольно тратит мю, а не псж
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Диер Ташкент
Ответ Автомобилист Зажопинск
Это неважно. Мю-денежный мешок, который нужно ликвидировать. Европейский футбол требует смены власти!
А за что ликвидировать МЮ? Если эти самые деньги клуб честно сам заработал?
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Диер Ташкент
А за что ликвидировать МЮ? Если эти самые деньги клуб честно сам заработал?
А сам Мю на пустом месте появился? Во дворе парни играли? Просто так им денег никто не давал? Вы ретрограды все и лицемеры, чешете про какую-то историю, а по факту это нечестная игра в духе "кто успел, тот и съел"
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GRIG MAN
У ПСЖ, губа отвалится)))... Парень пойдёт в МЮ)))... Стопудово!)))
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Пацанчик реальный
Ответ damondiamond
ни единого шанса, этот парень фанат МЮ и уже согласовал личные условия с нами
С вами,это с ярославским Шинником?
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Руслан Узденов
Кто-нибудь может ответить: почему Кампуш не спортивный директор, а советник по спортивным вопросам?
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PSG Forever
Ответ Милан 757
ПСЖ кидается то в грязь то в омут, похоже просто на истерику, но ЛЧ они все равно не выиграют ну вот просто ну вообще НИКОГДА ☝️ ...
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Сардорбек Гаффоров
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