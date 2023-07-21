«ПСЖ» начал переговоры по Хейлунду, интересующему «МЮ». Парижане готовы заплатить 60+ млн евро
«ПСЖ» вступил в борьбу за форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда.
По сведениям L’Equipe, парижане начали переговоры о трансфере игрока, за которым Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, следил не один год. Сам менеджер уже общался с окружением футболиста в последние недели.
Утверждается, что чемпионы Франции будут готовы удовлетворить запросы «Аталанты» (свыше 60 млн евро), хотя сперва надеются продать нескольких игроков. Подчеркивается, что «Манчестер Юнайтед», также претендующий на Хейлунда, вряд ли заплатит столько, сколько хотят в Италии.
Датчанин провел 32 матча в прошлой Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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