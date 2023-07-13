«МЮ» предложил включить Фреда и ван де Бека в сделку по Хейлунду. «Аталанта» не рассматривает обмен и хочет 100 млн евро

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена своих игроков на Расмуса Хейлунда.

По информации The Athletic, «Аталанта» требует за около 100 миллионов евро. Однако «МЮ» считает эту сумму завышенной. Клуб рассматривает возможность включения в сделку игроков, в частности, и Донни ван де .

Однако « » не проявила интереса к предложенным игрокам и продолжает настаивать на выплате суммы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что « » намерен включить в сделку по Хейлунду Мэйсона Гринвуда и Амада Диалло.

В прошедшем сезоне Хейлунд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Подробную статистику датчанина можно найти здесь.