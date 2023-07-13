«МЮ» предложил включить Фреда и ван де Бека в сделку по Хейлунду. «Аталанта» не рассматривает обмен и хочет 100 млн евро
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена своих игроков на Расмуса Хейлунда.
По информации The Athletic, «Аталанта» требует за Хейлунда около 100 миллионов евро. Однако «МЮ» считает эту сумму завышенной. Клуб рассматривает возможность включения в сделку игроков, в частности, Фреда и Донни ван де Бека.
Однако «Аталанта» не проявила интереса к предложенным игрокам и продолжает настаивать на выплате суммы в полном объеме.
Ранее сообщалось, что «МЮ» намерен включить в сделку по Хейлунду Мэйсона Гринвуда и Амада Диалло.
В прошедшем сезоне Хейлунд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Подробную статистику датчанина можно найти здесь.
кстати кто это?
А за Хейлунда то куда…Интересно, это потому что английский клуб интересуется, или просто называть сумму ниже 100 млн стало неприлично?