«МЮ» предложил включить Фреда и ван де Бека в сделку по Хейлунду. «Аталанта» не рассматривает обмен и хочет 100 млн евро

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Фред Донни ван де Бек деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена своих игроков на Расмуса Хейлунда.

По информации The Athletic, «Аталанта» требует за Хейлунда около 100 миллионов евро. Однако «МЮ» считает эту сумму завышенной. Клуб рассматривает возможность включения в сделку игроков, в частности, Фреда и Донни ван де Бека.

Однако «Аталанта» не проявила интереса к предложенным игрокам и продолжает настаивать на выплате суммы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что «МЮ» намерен включить в сделку по Хейлунду Мэйсона Гринвуда и Амада Диалло.

В прошедшем сезоне Хейлунд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Подробную статистику датчанина можно найти здесь.

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37 комментариев

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Миллиардер Рахим
Через два года отдадут в Бетис за 12 млн
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Anatoly_B
100?? Я понимаю что все любят доить МЮ, но это уже смешно
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
он стоит своих денег.
кстати кто это?
+17
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Derrick13
У итальяшек излюбленная тема все по 100. Белотти, Милинкович-Савич из тех, кто сходу вспоминается. Пусть и этого маринуют.
+8
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+8
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Ебздрогыч
И холодильник в подарок!
+9
-2
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Пирс Морган
100 миллионов, это теперь какой-то минимальный порог?
+6
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Alexander Yavriantz
Ответ Derrick13
У итальяшек излюбленная тема все по 100. Белотти, Милинкович-Савич из тех, кто сходу вспоминается. Пусть и этого маринуют.
Кулибали
+4
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+4
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angliiskiilion
Ответ Anatoly_B
100?? Я понимаю что все любят доить МЮ, но это уже смешно
клубы думают: раз спиннера впихнули за 100 лямов, то чем наши хуже?
+3
0
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noti22
100 млн за кого? Так скоро Антони и Мудрик покажутся адекватными трансферами
+4
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Mykytka
100 за, простите, ноунейма. За Рамуша хотят и то меньше, он хотя бы 1 матч выдал на ЧМ. И то непонятная стоимость.
А за Хейлунда то куда…Интересно, это потому что английский клуб интересуется, или просто называть сумму ниже 100 млн стало неприлично?
+3
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Миллиардер Рахим
Ответ angliiskiilion
клубы думают: раз спиннера впихнули за 100 лямов, то чем наши хуже?
У этого спиннера стата в первом сезоне лучше, чем у 100-миллионного Грилиша в дебютном сезоне за Сити
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red_devils
у него даже аватарки на спортсе нет. какие 100))
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yrok77
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
может я не знаю но... кто это?
обычный бегунок который неплохо отыграл один сезон
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Золотой Мяч 2020
Ответ rigobersong
Ахахахха...Гасперини там в голосину проорал с того балласта, который ему хочет мю впарить:))
вполне добротный балласт для итальянского чемпионата
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Миллиардер Рахим
Ответ rigobersong
Ахахахха...Гасперини там в голосину проорал с того балласта, который ему хочет мю впарить:))
Ахахаха ты так рассуждаешь, будто в обмен на этот балласт Гасперини предлагает праймового Ибру
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ yrok77
обычный бегунок который неплохо отыграл один сезон
может и не бегунок но просить 100 млн в данный момент скотство какое то
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Kipriot
Чем меньше предлагают, тем больше просят.
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Neron
А может и хорошо! Не возьмут Хейлунда и придётся оставить Грини!
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hiper26
Де Лаурентис покусал боссов Аталанты:)))
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пей
МЮ интересно знает что Аталанта никогда в своей жизни не потянет зарплаты Фреда и Ван де Бека?))
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DavidRobertJosephBeckham
Тогда пусть остается в Бергамо.
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Gatsby !!!
а если Милан спросить то 10 млн + бонус 5
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Oleg Pepel
Бред...
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Матвей Суицидин
У этих ребят такие зарплаты, что Аталанте не потянуть. С другой стороны Хейлунд может стухнуть как Влахович и уже его и за 10 не впаришь. Новым Холандом он вряд ли станет.
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QWertY
За сотку можно Лаутаро взять и не париться. С такими запросами их нужно посылать куда подальше. Там говорят Тереми могут купить, ничем не хуже Хойлунда, зато намного дешевый)
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